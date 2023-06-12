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Монтелла покидает «Адану Демирспор»

вчера, 22:59

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санчак объявил об уходе главного тренера команды Винченцо Монтеллы.

Сотрудничество с Монтеллой не продолжится, мы расстались. Он человек, которого я очень люблю. Были моменты, когда мы в чём-то не соглашались друг с другом, но это естественно. Он парень, с которым можно иметь дело. Мы сделали ему предложение, не торопили его, он хотел отдохнуть. Не думаю, что «Фенербахче» его переманил, раньше также говорили о том, что он мог перейти в «Трабзонспор», но руководители этих клубов наши друзья, не думаю, что они бы так поступили.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:01
Позвали в серьезный клуб,решился на переход.
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