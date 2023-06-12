Монтелла покидает «Адану Демирспор»

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санчак объявил об уходе главного тренера команды .

Сотрудничество с Монтеллой не продолжится, мы расстались. Он человек, которого я очень люблю. Были моменты, когда мы в чём-то не соглашались друг с другом, но это естественно. Он парень, с которым можно иметь дело. Мы сделали ему предложение, не торопили его, он хотел отдохнуть. Не думаю, что «Фенербахче» его переманил, раньше также говорили о том, что он мог перейти в «Трабзонспор», но руководители этих клубов наши друзья, не думаю, что они бы так поступили.