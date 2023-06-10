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Филипп Диалло утверждён в должности главы Федерации футбола Франции

вчера, 12:32

Филипп Диалло, ранее исполнявший обязанности главы Федерации футбола Франции (FFF), утверждён в этой должности до 2024 года.

Диалло получил 91,26% голосов во время заседания генеральной ассамблеи FFF.

Прежний глава Федерации Ноэль Ле Грэ был отстранен в начале года. Функционер ушёл в отставку из-за сексуальных домогательств.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:05
Кто бы не был главарём ффф, всё равно его имя - Презерватив.
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
Благодарю! За поддержку! Но ни как не мог подумать ,что моя реплика вызовет такой резонанс.)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:06
На "больше" (51%) соглашусь)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:05
Добрый день!

С извинениями, что "сбоку припёку", не так часто глаголю, но прошу разрешения вставить свое мнение.
Безусловно не факт, безусловно соглашусь и с "Важно также не допускать некоторых вещей, как на такого рода должности так и в принципе.", но скорее всего Ваш оппонент прав...
Обоснования?
За некоторыми исключениями, которые подтверждают правила, скандалы по тем или иным "вопросам", назовем их административно - карьерными, периодически разгораются или всплывают везде. Саркази, Джонсон, Лиз Трасс, вопрос права проведения последнего ЧМ..., соответственно параллельно идут и темы назначения однокурсников, друзей, товарищей по принадлежности к какому нибудь "хобби" по жизни, об одном из них рассказал М. Шемякин. После его приезда во Францию стал вопрос: "Картины, скульптуры, выставки..." Непробиваемая стена... Затем поступили предложения вплоть до ЛГБТ и всё будет решено, чуть ли не на следующий день. Естественно он отказался.
Ну не стереть философию:
"Бытие определяет наше сознание"...
"Среди волков жить, по волчьи выть надо"
Не может такого быть, чтобы везде работали одни правила с незначительными отклонениями, а где то рядом всё другое... Нюансы да, а в целом...
Поэтому лично мну больше соглашусь с товарищем утверждающим, что "Филипп Диалло знает с кем вести нужные диалоги...", хотя и Ваш довод отрицать нельзя - "не факт".
По поводу "допуска некоторых вещей", так здесь наверное более важно умение их прятать (те же вечеринки в Англии, встречи в "овальном кабинете Моники..., трата бюджетных денег. любовницы и т.д.)
Увы! Земная цивилизация далека до совершенства.
Как обычно, это всего лишь мнение одного грешника..
Надеюсь не заработал "Десять лет расстрела за каждую строчку"!)
shlomo2
shlomo2 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:53
Во Франции свои тараканы, конечно. Смотреть в их сторону не нужно особо, но у нас "май харт" сидел бы и в ус не дул после подобных слов. Взять, к примеру, комментаторов. Губер до сих пор на всех федеральных каналах сидит, хотя гадостей изо рта вышло большое количество .
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:13
Важно также не допускать некоторых вещей, как на такого рода должности так и в принципе.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:11
Не факт что что-то такое повлияло.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:58, ред.
Не знаю по поводу сексуальных домогательств, но вроде как он подвергся критике за слова о Зидане и что то было о том сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении. Функционер на такой должности это прежде всего политик, который должен думать, что он говорит в том числе публично. Думаю, что Филипп учтет ошибки тем более после увольнения он был временно на этой должности..
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:54
Значит Филипп Диалло знает с кем вести нужные диалоги...
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