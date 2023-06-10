Филипп Диалло утверждён в должности главы Федерации футбола Франции

Филипп Диалло, ранее исполнявший обязанности главы Федерации футбола Франции (FFF), утверждён в этой должности до 2024 года.
Диалло получил 91,26% голосов во время заседания генеральной ассамблеи FFF.
Прежний глава Федерации Ноэль Ле Грэ был отстранен в начале года. Функционер ушёл в отставку из-за сексуальных домогательств.
С извинениями, что "сбоку припёку", не так часто глаголю, но прошу разрешения вставить свое мнение.
Безусловно не факт, безусловно соглашусь и с "Важно также не допускать некоторых вещей, как на такого рода должности так и в принципе.", но скорее всего Ваш оппонент прав...
Обоснования?
За некоторыми исключениями, которые подтверждают правила, скандалы по тем или иным "вопросам", назовем их административно - карьерными, периодически разгораются или всплывают везде. Саркази, Джонсон, Лиз Трасс, вопрос права проведения последнего ЧМ..., соответственно параллельно идут и темы назначения однокурсников, друзей, товарищей по принадлежности к какому нибудь "хобби" по жизни, об одном из них рассказал М. Шемякин. После его приезда во Францию стал вопрос: "Картины, скульптуры, выставки..." Непробиваемая стена... Затем поступили предложения вплоть до ЛГБТ и всё будет решено, чуть ли не на следующий день. Естественно он отказался.
Ну не стереть философию:
"Бытие определяет наше сознание"...
"Среди волков жить, по волчьи выть надо"
Не может такого быть, чтобы везде работали одни правила с незначительными отклонениями, а где то рядом всё другое... Нюансы да, а в целом...
Поэтому лично мну больше соглашусь с товарищем утверждающим, что "Филипп Диалло знает с кем вести нужные диалоги...", хотя и Ваш довод отрицать нельзя - "не факт".
По поводу "допуска некоторых вещей", так здесь наверное более важно умение их прятать (те же вечеринки в Англии, встречи в "овальном кабинете Моники..., трата бюджетных денег. любовницы и т.д.)
Увы! Земная цивилизация далека до совершенства.
Как обычно, это всего лишь мнение одного грешника..
Надеюсь не заработал "Десять лет расстрела за каждую строчку"!)
С извинениями, что "сбоку припёку", не так часто глаголю, но прошу разрешения вставить свое мнение.
Безусловно не факт, безусловно соглашусь и с "Важно также не допускать некоторых вещей, как на такого рода должности так и в принципе.", но скорее всего Ваш оппонент прав...
Обоснования?
За некоторыми исключениями, которые подтверждают правила, скандалы по тем или иным "вопросам", назовем их административно - карьерными, периодически разгораются или всплывают везде. Саркази, Джонсон, Лиз Трасс, вопрос права проведения последнего ЧМ..., соответственно параллельно идут и темы назначения однокурсников, друзей, товарищей по принадлежности к какому нибудь "хобби" по жизни, об одном из них рассказал М. Шемякин. После его приезда во Францию стал вопрос: "Картины, скульптуры, выставки..." Непробиваемая стена... Затем поступили предложения вплоть до ЛГБТ и всё будет решено, чуть ли не на следующий день. Естественно он отказался.
Ну не стереть философию:
"Бытие определяет наше сознание"...
"Среди волков жить, по волчьи выть надо"
Не может такого быть, чтобы везде работали одни правила с незначительными отклонениями, а где то рядом всё другое... Нюансы да, а в целом...
Поэтому лично мну больше соглашусь с товарищем утверждающим, что "Филипп Диалло знает с кем вести нужные диалоги...", хотя и Ваш довод отрицать нельзя - "не факт".
По поводу "допуска некоторых вещей", так здесь наверное более важно умение их прятать (те же вечеринки в Англии, встречи в "овальном кабинете Моники..., трата бюджетных денег. любовницы и т.д.)
Увы! Земная цивилизация далека до совершенства.
Как обычно, это всего лишь мнение одного грешника..
Надеюсь не заработал "Десять лет расстрела за каждую строчку"!)