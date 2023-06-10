Филипп Диалло утверждён в должности главы Федерации футбола Франции

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вчера, 12:32

, ранее исполнявший обязанности главы Федерации футбола Франции (FFF), утверждён в этой должности до 2024 года.

Диалло получил 91,26% голосов во время заседания генеральной ассамблеи FFF.

Прежний глава Федерации был отстранен в начале года. Функционер ушёл в отставку из-за сексуальных домогательств.