Жезуш объявил об уходе из «Фенербахче»

Португальский тренер на пресс-конференции после победы в финале Кубка Турции над «Истанбул Башакшехир» (2:0) заявил об уходе из клуба.

Выиграть этот трофей было важно как для «Фенербахче», так и для моей карьеры. Мы продолжали борьбу в лиге до предпоследнего тура. Для нас важно выиграть кубок. Я хочу поблагодарить нашего президента, который дал мне возможность приехать в Турцию и работать здесь. Хочу также поблагодарить наших болельщиков за то, что они так любят меня и мою семью. Они проявляли ко мне любовь в каждом матче. Говорю так, потому что это прощание. На сегодняшний день я не тренер «Фенербахче». Я сказал об этом нашему президенту несколько недель назад. Сообщил ему об этом, чтобы он смог приступить к поискам нового наставника.

Мне очень тяжело уходить. Я сильно благодарен турецкому народу. В этой стране произошла большая трагедия. Я видел, насколько велик и прекрасен турецкий народ. Это народ, полный эмоций. Надеюсь увидеть вас снова.