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Жезуш объявил об уходе из «Фенербахче»

сегодня, 01:00

Португальский тренер Жорже Жезуш на пресс-конференции после победы в финале Кубка Турции над «Истанбул Башакшехир» (2:0) заявил об уходе из клуба.

Выиграть этот трофей было важно как для «Фенербахче», так и для моей карьеры. Мы продолжали борьбу в лиге до предпоследнего тура. Для нас важно выиграть кубок. Я хочу поблагодарить нашего президента, который дал мне возможность приехать в Турцию и работать здесь. Хочу также поблагодарить наших болельщиков за то, что они так любят меня и мою семью. Они проявляли ко мне любовь в каждом матче. Говорю так, потому что это прощание. На сегодняшний день я не тренер «Фенербахче». Я сказал об этом нашему президенту несколько недель назад. Сообщил ему об этом, чтобы он смог приступить к поискам нового наставника.

Мне очень тяжело уходить. Я сильно благодарен турецкому народу. В этой стране произошла большая трагедия. Я видел, насколько велик и прекрасен турецкий народ. Это народ, полный эмоций. Надеюсь увидеть вас снова.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:54
Ну и доигрывал бы в Турции до конца!
hxsfyz2dfm4y
hxsfyz2dfm4y
сегодня в 07:53
Где-то лучше предложили работу
adekvat
adekvat
сегодня в 07:51
Кубок тоже трофей, в последнее время даже за лигу конференций именитые клубы дерутся.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:52
Да,где-то слышал,как в Рому его хотят,или возможно путаю,что-то?!!
5vyr3wqczuay
5vyr3wqczuay
сегодня в 06:51
Тренер он толковый, так что без работы не останется
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:17
Пошёл за другими трофеями
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:08
Кубок взял, это тоже достижение. Но проиграть извечному сопернику Галатасараю чемпионство, да ещё с разницей в восемь очков, это трагедия для болельщиков и руководителей клуба. Так что всё закономерно.
Гость
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