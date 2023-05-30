Умер первый директор Высшей школы тренеров по футболу Вячеслав Варюшин

Первый директор Высшей школы тренеров по футболу Вячеслав Варюшин умер на 85‑м году жизни. Об этом сообщил председатель комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян.
ВШТ была открыта в 1976 году. Варюшин 26 лет руководил ей в качестве директора.
От себя лично и от ветеранов отечественного футбола выражаю соболезнования родным и близким Вячеслава Викторовича. Он стоял у истоков Высшей школы тренеров, был её многолетним директором. Под его руководством в ВШТ учились Эдуард Малофеев, Павел Садырин, Олег Романцев, Юрий Сёмин и другие известные тренеры.