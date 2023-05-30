Умер первый директор Высшей школы тренеров по футболу Вячеслав Варюшин

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вчера, 22:06

Первый директор Высшей школы тренеров по футболу Вячеслав Варюшин умер на 85‑м году жизни. Об этом сообщил председатель комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян.

ВШТ была открыта в 1976 году. Варюшин 26 лет руководил ей в качестве директора.