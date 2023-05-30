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Умер первый директор Высшей школы тренеров по футболу Вячеслав Варюшин

вчера, 22:06

Первый директор Высшей школы тренеров по футболу Вячеслав Варюшин умер на 85‑м году жизни. Об этом сообщил председатель комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян.

ВШТ была открыта в 1976 году. Варюшин 26 лет руководил ей в качестве директора.

От себя лично и от ветеранов отечественного футбола выражаю соболезнования родным и близким Вячеслава Викторовича. Он стоял у истоков Высшей школы тренеров, был её многолетним директором. Под его руководством в ВШТ учились Эдуард Малофеев, Павел Садырин, Олег Романцев, Юрий Сёмин и другие известные тренеры.

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Источник: matchtv.ru
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