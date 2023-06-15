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Компания Jogel стала новым техническим партнёром РФС

вчера, 13:18

Новым техническим спонсором Российского футбольного союза стала компания Jogel.

Соглашение с российским брендом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в эти дни. Контракт рассчитан до 2026 года.

Ранее партнёром РФС была компания Adidas.

Компания Jogel стала новым техническим партнёром РФС

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:50
Владелец компании.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:33, ред.
А Мовсесян, на фото вверху, лицо компании Jogel или соучредитель компании...?
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 17:07
А почему не смоленская фабрика? Отличные носки делает, и форму бы сделали
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:56
В данном случае это не так работает, на мой взгляд.
drug01
drug01
вчера в 15:22
Больше компаний больше денег и затем будет результат!
adekvat
adekvat
вчера в 13:56
Какая сборная такая и форма, в смысле Российская.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:44
Сейчас уже давно время OEM-производств, китайцы (в данном случае - пакистанцы, потому что все мячи в мире почти производятся там) предлагают лепить свой лейбл на их продукцию, отсюда и появляются разные виртуальные марки электроники типа StarWind, Sakura и т.п., у который визуально абсолютно одни и те же изделия - самый дешевый китайский ширпотреб, но эмблемы разные наклеены.

Если денег достаточно, можно хоть завтра заказать себе партию, приедут тостеры с шильдиком "Так Себе Аналитик", ничем не отличающиеся от сотен других виртуальных псевдомарок, у которых реально своего нет ничего, кроме шильдика.

Так что можно хоть сотню моделей Jogel'ей, Abibas'ов, Nyke'ов и т.п. назаказывать, через неделю привезут.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:31
Сборная будет играть в стиле Jogel Bonito и эту форму игроки сборной будут обменивать до матча...:)))

Jogel это как Sven и как Bork? Ну типа иностранные, а на самом деле китайско-российские. А тут российско-германское... Ну не знаю.... Жаль не Bosco, но есть плюсы! Раньше кто не мог позволить себе купить оригинальную форму сборной России закупались подделками на Садоводе. Сейчас Садовод обеспечит сборную своей формой. И каждый сможет купить оригинал....:)))

Пи.Си.
Ну, Bork и Sven это чисто Российские, мимикрирующие под иностранцев. Ну Bork даже в Германии зарегал юрлицо и торговую марку, но дальше РФ, конечно, нафиг никому не нужен.
Jogel примерно такой же. В 2015 зарегали торговую марку и юрлицо в Германии, по факту чисто наша контора, косящая под зарубежье. Брендом владеет некий Мовсесян Артур Арменович
Гость
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