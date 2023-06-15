Новым техническим спонсором Российского футбольного союза стала компания Jogel.
Соглашение с российским брендом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в эти дни. Контракт рассчитан до 2026 года.
Ранее партнёром РФС была компания Adidas.
Если денег достаточно, можно хоть завтра заказать себе партию, приедут тостеры с шильдиком "Так Себе Аналитик", ничем не отличающиеся от сотен других виртуальных псевдомарок, у которых реально своего нет ничего, кроме шильдика.
Так что можно хоть сотню моделей Jogel'ей, Abibas'ов, Nyke'ов и т.п. назаказывать, через неделю привезут.
Если денег достаточно, можно хоть завтра заказать себе партию, приедут тостеры с шильдиком "Так Себе Аналитик", ничем не отличающиеся от сотен других виртуальных псевдомарок, у которых реально своего нет ничего, кроме шильдика.
Так что можно хоть сотню моделей Jogel'ей, Abibas'ов, Nyke'ов и т.п. назаказывать, через неделю привезут.