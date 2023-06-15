Компания Jogel стала новым техническим партнёром РФС

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вчера, 13:18

Новым техническим спонсором Российского футбольного союза стала компания Jogel.

Соглашение с российским брендом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в эти дни. Контракт рассчитан до 2026 года.