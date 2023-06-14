«Реал» презентовал форму на следующий сезон

«Реал» опубликовал фотографии новой формы на сезон 2023/24.
Комплект изготовлен из переработанных материалов и оснащён технологией HEAT.RDY, регулирующей температуру. Мадридцы впервые сыграют в новой форме во время летнего турне по США.
«Реал» опубликовал фотографии новой формы на сезон 2023/24.
Комплект изготовлен из переработанных материалов и оснащён технологией HEAT.RDY, регулирующей температуру. Мадридцы впервые сыграют в новой форме во время летнего турне по США.
У нас некоторые команды сделали иг игроков движущуюся рекламу...)
У нас некоторые команды сделали иг игроков движущуюся рекламу...)