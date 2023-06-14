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«Реал» презентовал форму на следующий сезон

вчера, 11:47

«Реал» опубликовал фотографии новой формы на сезон 2023/24.

Комплект изготовлен из переработанных материалов и оснащён технологией HEAT.RDY, регулирующей температуру. Мадридцы впервые сыграют в новой форме во время летнего турне по США.

«Реал» презентовал форму на следующий сезон «Реал» презентовал форму на следующий сезон «Реал» презентовал форму на следующий сезон

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:05
У Вини как будто автозагар, возможно сделал сам, чтоб можно было громче кричать про расизм
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:13
Отличная форма, без излишеств.
У нас некоторые команды сделали иг игроков движущуюся рекламу...)
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 11:51
После 2017... Я влюблен в эту форму...!! Класссс
Гость
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