Сборная Англии разгромила команду Мальты в поединке отбора Евро-2024

Сборная Мальты крупно уступила команде Англии в матче 3-го тура группы С отбора Евро-2024 (0:4).
Фердинандо Апап автоголом открыл счет на 8-й минуте. На 28-й Трент Александер-Арнольд удвоил преимущество гостей. На 31-й Харри Кейн реализовал пенальти, а на 82-й итоговый счет «с точки» установил Каллум Уилсон.
После поединка Мальта идет на последнем месте в группе (0 очков), Англия лидирует (9 баллов).
Но, если честно, из всех сегодняшних отборочных игр я выбрал для просмотра матч между сборными Уэльса и Армении. Где сборная Армении для букмекерских контор являлась явным аутсайдером. Но я почему-то верил в победу сборной Армении, правда не с таким перевесом. Очень приятно удивил не сам итоговый счёт на табло, сколько выстраенная игра очень молодой сборной.
Конечно же хотелось увидеть игру Сперцяна, Тикнизяна и молодого таланта игрока Баварии 2 , девятнадцати летнего Раноса, который подписал новый контракт с Боруссией. Получил истинное наслаждение от игры этого молодого дарования и два мяча в ворота сборной Уэльса, лишнее тому подтверждение.
Ну и конечно же игрок МЛС команды Коламбус Крю, аргентинец армянского происхождения Лукас Селарраян, который тоже отметился двумя забитыми мячами.
Петраков собрал довольно крепкую сборную, которая даже без своего бывшего лидера Мхитаряна выглядит довольно боеспособным коллективом. Я думаю она ещё очень многих сможет удивить в этом отборочном турнире. Пожелаю сборной Армении конечно же Удачи и выхода на Чемпионат Европы 2024 !
Но, если честно, из всех сегодняшних отборочных игр я выбрал для просмотра матч между сборными Уэльса и Армении. Где сборная Армении для букмекерских контор являлась явным аутсайдером. Но я почему-то верил в победу сборной Армении, правда не с таким перевесом. Очень приятно удивил не сам итоговый счёт на табло, сколько выстраенная игра очень молодой сборной.
Конечно же хотелось увидеть игру Сперцяна, Тикнизяна и молодого таланта игрока Баварии 2 , девятнадцати летнего Раноса, который подписал новый контракт с Боруссией. Получил истинное наслаждение от игры этого молодого дарования и два мяча в ворота сборной Уэльса, лишнее тому подтверждение.
Ну и конечно же игрок МЛС команды Коламбус Крю, аргентинец армянского происхождения Лукас Селарраян, который тоже отметился двумя забитыми мячами.
Петраков собрал довольно крепкую сборную, которая даже без своего бывшего лидера Мхитаряна выглядит довольно боеспособным коллективом. Я думаю она ещё очень многих сможет удивить в этом отборочном турнире. Пожелаю сборной Армении конечно же Удачи и выхода на Чемпионат Европы 2024 !