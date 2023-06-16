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Сборная Англии разгромила команду Мальты в поединке отбора Евро-2024

вчера, 23:49
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Мальты крупно уступила команде Англии в матче 3-го тура группы С отбора Евро-2024 (0:4).

Фердинандо Апап автоголом открыл счет на 8-й минуте. На 28-й Трент Александер-Арнольд удвоил преимущество гостей. На 31-й Харри Кейн реализовал пенальти, а на 82-й итоговый счет «с точки» установил Каллум Уилсон.

После поединка Мальта идет на последнем месте в группе (0 очков), Англия лидирует (9 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт dailymail.co.uk
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Все комментарии
альсато
альсато ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 12:37
так а я про что?...наш поселок-городского типа!))))
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:08
Какой турнир! Какие стыки!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 10:53
Население Лихтенштейна - 38,387.
альсато
альсато
сегодня в 10:47
население всей мальты (и с теми, кто имеет двойное гражданство и подданство)-как у нас областной центр, да и то....где то на самом краю света)))))...да и вообще..Мальта имеет (за всю историю) одну победу в межд.матче-над лихтенштейном!))))-чье население-составляет наш поселок городского типа!))))...Поздравим англичан!)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:30
ДВА ГОЛА С ПЕНАЛЬТИ И АВТОГОЛ ПОМОГЛИ СБОРНОЙ АНГЛИИ РАЗГРОМИТЬ КОМАНДУ МАЛЬТЫ
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:22
Посмотрим как Англия с другими командами будет играть,Мальта это слабый соперник,и не понятно в какой форме сборная.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:18
Могли бы и больше напихать, если бы очень надо было.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:44
Победа над Мальтой с разницей в 4 мяча это маловато для Англичан...хотя сейчас все "карлики" научились играть. Андорра вон вообще Швейцарии забила
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:28
Кейну дают играть
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ jwhrgjaauf6n (раскрыть)
сегодня в 02:07
Очень ожидаемый результат и разница забитых и пропущенных мячей.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 02:06
Что бы Вы хотели знать?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:50, ред.
Ничего удивительного не произошло. Всё как и должно было случится. В любом случае есть болельщики сборной Англии, которых могу поздравить с заслуженной Победой.

Но, если честно, из всех сегодняшних отборочных игр я выбрал для просмотра матч между сборными Уэльса и Армении. Где сборная Армении для букмекерских контор являлась явным аутсайдером. Но я почему-то верил в победу сборной Армении, правда не с таким перевесом. Очень приятно удивил не сам итоговый счёт на табло, сколько выстраенная игра очень молодой сборной.

Конечно же хотелось увидеть игру Сперцяна, Тикнизяна и молодого таланта игрока Баварии 2 , девятнадцати летнего Раноса, который подписал новый контракт с Боруссией. Получил истинное наслаждение от игры этого молодого дарования и два мяча в ворота сборной Уэльса, лишнее тому подтверждение.

Ну и конечно же игрок МЛС команды Коламбус Крю, аргентинец армянского происхождения Лукас Селарраян, который тоже отметился двумя забитыми мячами.

Петраков собрал довольно крепкую сборную, которая даже без своего бывшего лидера Мхитаряна выглядит довольно боеспособным коллективом. Я думаю она ещё очень многих сможет удивить в этом отборочном турнире. Пожелаю сборной Армении конечно же Удачи и выхода на Чемпионат Европы 2024 !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:17
Англия сенсационно победила,эх знал бы....!!!
jwhrgjaauf6n
jwhrgjaauf6n
сегодня в 00:01
В принципе здесь всё ожидаемо, класс команд совершенно разный
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