Сборная Англии разгромила команду Мальты в поединке отбора Евро-2024

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вчера, 23:49

Сборная Мальты крупно уступила команде Англии в матче 3-го тура группы С отбора Евро-2024 (0:4).

Фердинандо Апап автоголом открыл счет на 8-й минуте. На 28-й Трент Александер-Арнольд удвоил преимущество гостей. На 31-й Харри Кейн реализовал пенальти, а на 82-й итоговый счет «с точки» установил Каллум Уилсон.

После поединка Мальта идет на последнем месте в группе (0 очков), Англия лидирует (9 баллов).