Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги Наций

Испания одержала победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги Наций.
На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий Испании Йереми Пино. На 11-й минуте форвард Италии Чиро Иммобиле сравнял счёт с пенальти. На 89-й минуте нападающий Хоселу принёс победу сборной Испании.
В финале Лиги Наций сборной Испании встретится против сборной Хорватии.
Еще параллель с тем матчем - Манчини успел до сборной побыть тренером и Интера, и МС :)
Еще параллель с тем матчем - Манчини успел до сборной побыть тренером и Интера, и МС :)