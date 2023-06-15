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Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги Наций

вчера, 23:38
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Испания одержала победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги Наций.

На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий Испании Йереми Пино. На 11-й минуте форвард Италии Чиро Иммобиле сравнял счёт с пенальти. На 89-й минуте нападающий Хоселу принёс победу сборной Испании.

В финале Лиги Наций сборной Испании встретится против сборной Хорватии.

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Стадион «Де Гролш Весте»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер сборной Испании
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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 08:46
Вообще не ожидал, что игра закончится в основное время. Молодцы! А итальянцы не доиграли матч, наверное, уже в раздевалке мозгами были, раз на 89 минуте пропустили. Обидно за Италию, они только с пенки смогли забить, игра не та, что была когда-то. Сейчас бы Италию образца 2006, эти бы выиграли
альсато
альсато
сегодня в 08:29
Тут есть, кто в финале будет болеть за иШпанцев?))))
Nazi
Nazi
сегодня в 07:57
Встретится против... Сильно сказано.
112910415
112910415
сегодня в 07:17
очень, очень престижный турнир ...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 07:07
В финале за Хорватию. Пора Модричу брать трофей со сборной.
ewqm82z9xwwv
ewqm82z9xwwv
сегодня в 06:40
Хорваты в финале надерут гишпанцам задницу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:15
К обеим сборным отношусь с прохладцей, в финале буду болеть за хорватов...
Ironigor
Ironigor ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:21
Да уж, вчерашний матч был куда интереснее.
John 5mith
John 5mith
сегодня в 00:06
Очень сильно напомнило финал ЛЧ. Итальянцы играя от автобуса моментов создали не меньше. Но опять зарешал удар Родри.
Еще параллель с тем матчем - Манчини успел до сборной побыть тренером и Интера, и МС :)
ABir
ABir
сегодня в 00:02
Хорваты в финале - не подарок
протон
протон
сегодня в 00:00
Италия проиграла все что могла
Capral
Capral
вчера в 23:58
Болел за Испанию и рад её победе!!!
Ну, а итальянский футбол- получил еще одну оплеуху. Это для тех, кто возносит нынешний футбол Италии до небес и не видит очевидного...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:51
Матч не впечатлил, слишком много брака с обеих сторон.
faneng
faneng
вчера в 23:49
О Господи, Манчини как всегда. Когда его уже уволят???
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 23:43
Bravissimo Spain!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:39
Молодцы,хорошо сыграли!!!
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