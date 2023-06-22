Де ла Фуэнте отреагировал на крики болельщиков «лысый, лысый»

Главного тренера сборной Испании задело поведение испанских болельщиков после победы команды в Лиге Наций.

После финальной игры фанаты кричали «лысый, лысый» во время речи рулевого. Тогда наставник рассмеялся, после чего снова стал серьезным. Де ла Фуэнте высказался по теме:

Грубость и неуважение меня тревожат. Было 20 хулиганов, которые отвлекали. В подобных ситуациях кто-то нарушает правила поведения, а остальные молчат.

Атмосфера была замечательной, но эти крики неприятны и предосудительны. Что было бы, если бы кто-то закричал «черный, черный, черный»?

Я лысый. И меня все устраивает. Нужно воспитывать у людей уважение.