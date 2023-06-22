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Де ла Фуэнте отреагировал на крики болельщиков «лысый, лысый»

вчера, 11:44

Главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте задело поведение испанских болельщиков после победы команды в Лиге Наций.

После финальной игры фанаты кричали «лысый, лысый» во время речи рулевого. Тогда наставник рассмеялся, после чего снова стал серьезным. Де ла Фуэнте высказался по теме:

Грубость и неуважение меня тревожат. Было 20 хулиганов, которые отвлекали. В подобных ситуациях кто-то нарушает правила поведения, а остальные молчат.

Атмосфера была замечательной, но эти крики неприятны и предосудительны. Что было бы, если бы кто-то закричал «черный, черный, черный»?

Я лысый. И меня все устраивает. Нужно воспитывать у людей уважение.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 22:59
Адекватный мужчина
adekvat
adekvat
вчера в 14:52
Лысый, лысый, канапатый убил бабушку лопатой.
mphuZ
mphuZ
вчера в 13:26
Bald Lives Matter!
galem72
galem72 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:30
Вот реально, заели уже. Подобные высе*ы были всегда и на любых трибунах. Ну сколько можно на это обращать внимание. Ведь на таких обидах как раз и кормятся все эти персонажи.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:14
Господи, какие все обидчивые стали. Хотя для испанцев это типично.
Гость
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