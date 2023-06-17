Болельщики сборной Греции мешали лазерными указками игрокам Ирландии

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вчера, 10:43

Сборная Греции обыграла команду Ирландии в матче отбора на Евро-2024 (2:1).

Поединок запомнился поведением некоторых болельщиков домашней команды: фанаты светили лазерными указками в игроков гостей, чтобы помешать им обыграть греков. Хозяева открыли счет на 15-й минуте голом Тасоса Бакасетаса с пенальти. Перед исполнением удара болельщики пытались ослепить лазером голкипера ирландцев Гэвина Базуну. По ходу встречи другие футболисты гостей также испытали подобное.

После игры Греция идет на 2-м месте в группе В (6 очков), Ирландия занимает 4-ю строчку (0 баллов).