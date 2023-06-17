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Болельщики сборной Греции мешали лазерными указками игрокам Ирландии

вчера, 10:43
ГрецияЛоготип футбольный клуб Греция2 : 1Логотип футбольный клуб ИрландияИрландияМатч завершен

Сборная Греции обыграла команду Ирландии в матче отбора на Евро-2024 (2:1).

Поединок запомнился поведением некоторых болельщиков домашней команды: фанаты светили лазерными указками в игроков гостей, чтобы помешать им обыграть греков. Хозяева открыли счет на 15-й минуте голом Тасоса Бакасетаса с пенальти. Перед исполнением удара болельщики пытались ослепить лазером голкипера ирландцев Гэвина Базуну. По ходу встречи другие футболисты гостей также испытали подобное.

После игры Греция идет на 2-м месте в группе В (6 очков), Ирландия занимает 4-ю строчку (0 баллов).

Болельщики сборной Греции мешали лазерными указками игрокам Ирландии

Болельщики сборной Греции мешали лазерными указками игрокам Ирландии

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Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт thesun.co.uk
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:22
Ирландцы уже приготовили ответочку....испепелят...в пыль...
sova147
sova147
вчера в 11:38
Это старая болезнь, надо принимать меры!!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:14
Ну что скажешь на это... это не настоящие болельщики, а простые хулиганы ... нужно таких выявлять и наказывать.
Гость
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