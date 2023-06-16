Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мутко назвал «Спартак» самым популярным клубом России

вчера, 11:19

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко считает «Спартак» самым популярным клубом России.

Я говорил, что невозможно представить «Спартак» без Федуна? Я здесь субъективен, потому что дружу с Леонидом. Для меня и сейчас сложно представить эту команду без него.

«Спартак» — самый популярный клуб России. Последние годы всегда борется за призовые места. Сейчас сложно оценить политику «Спартака». Самое главное, что есть экономическая основа — у них есть «Лукойл». В футболе есть самые важные четыре фактора для клуба: экономическая основа, тренер, набор футболистов и болельщики. Если всё это у тебя срастается, то ты можешь достигнуть серьёзных результатов. Вот у «Спартака» это всё уже есть! Конечно же, очень плохо, что сейчас фанатские движения не посещают матчи команды. Но это везде сейчас так. Желаю «Спартаку» удачи!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глушаков: «Хочу возглавить „Спартак“. Люблю и ценю фанатов команды»
09 июня
Лещук: «За три недели Алпатов дал гораздо больше, чем мы получили за год»
04 июня
Дзюба рассказал, сколько книг прочитал за последние три года
01 июня
Дзюба рассказал, чем займётся после завершения карьеры
31 мая
Абаскаль: «Назвал сына Гильермо-Николай. Мы спасаем род рыжих»
28 мая
Александр Медведев назвал «Зенит» флагманом российского футбола
26 мая
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:39
Всегда одинаково уважительно отношусь ко всем командам...
Ибо мне просто очень нравится этот вид спорта...
Завсегда желаю Спартаку (и другим командам) удачи и процветания...
Мне например тоже как и Мутко очень жаль что Федун ушёл...
Мне кажется больше него трудно что то сделать...какая Арена...какие вложения...
Хорошего вечера...и прекрасного настроения...побольше интересных собеседников...
Отлично что на сайте есть люди для которых традиции...история и прочие атрибуты клубов не пустой звук...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:17
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:12
    Виктор, дорогой, остается только с тобой согласиться и пожалеть, что нас, реальных любителей и знатоков футбола, владеющих информацией и интересующихся не только своими клубами, очень мало на этом сайте. И я их всех знаю, уважаю, хотя и не всегда согласен с ними.
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:42
    Толя, я полностью с тобой согласен- на все 1000%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Нам, болельщикам со стажем- дороги и памятны времена, когда наши команды, были только соперниками на футбольном поле, но точно не врагами вне его!!!
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 20:39, ред.
    Нет, уважаемый- категорически с Вами не согласен!
    Киркоров- человек без истории и традиций. Да, он популярен, он большой трудяга, его любят, у него есть определенный контингент его фанатов, ну и всё. Пройдет определенный период времени, он уйдет со сцены и постепенно его забудут...

    Уж насколько, была, воистину Великой Е.В.Образцова, перед которой, сама М.Каллас становилась на колени!!! Но сейчас, к величайшему сожалению, о ней вспоминают нечасто...

    Что касается Спартака, то- это история, традиции, громкие победы, выдающиеся Люди!!! И Спартак- это не проект, это действительно народная команда, народная любовь, кто и как бы к Спартаку не относился.


    У меня много Друзей среди спартаковских и армейских болельщиков, и ко всем- я отношусь с равной долей симпатии и Уважения!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:36
    Я знаю историю Спартака со времен Нетто, Парамонгова, Татушина, Исаева , включая Паршина, Папаева, Логофета, Севидва потом Черенкова и Гаврилова. Для меня армейца с 60 летним стажем Спартак всегда был самым принципиальным соперником. Если какой то неглатив от меня идет, то в основном из-за КБ фанов. Спартак великий клуб и не признавать это нельзя.
    ABir
    ABir ответ Валерыч (раскрыть)
    вчера в 19:42
    Очень похоже на правду
    Валерыч
    Валерыч ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:24, ред.
    И у нас на работе все за Спартак. И по всей стране подавляющее большинство за Спартак.
    Capral
    Capral ответ морозз (раскрыть)
    вчера в 17:33, ред.
    Я не зачитывался этой книгой, хоть историю Спартака знаю и фильм смотрел с К.Дугласом, но клуб Спартак- Уважал и Уважаю всегда- за его прекрасную, великую, и славную историю!!!
    Скажу больше, я был расстроен, когда Спартак в 1976-м вылетел в 1-ю лигу. Ждал возвращения команды в вышку, и на тот момент- приветствовал приход Бескова в Спартак!

    Отдельные болельщики ДИНАМО упрекают меня за излишнюю лояльность и симпатию к Спартаку. Я это признаю и этого не стыжусь, потому что Спартак для меня- неотъемлемая история, Великого и Неповторимого советского футбола!!!
    cska1948
    cska1948
    вчера в 17:05
    25 процентный клоун 14 / 323 сегодня в 11:51
    У нас на работе все за Спартак переживают, все
    -------------------------
    Переживают, т.к.радоваться нечему.
    морозз
    морозз
    вчера в 14:00
    Все с детства зачитывались книгой Спартак и переживали за него! Он восстал из пепла рабства и громил римлян по всей Италии! Ну и своей бескомпромиссной игрой и выдающимися результатами команда Спартак стала также любима миллионам болел России и этого у неё не отнять никому!
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 13:22
    Ды по сути этот титул "самый популярный" он никогда не влиял ни на что, это выражение чьего то мнения. Спартак, зенит и цска в ближайшие годы в примерно равном значении будут самыми популярными клубами в России.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:48
    Интересно, а перепись болельщиков в России когда проводилась?
    adekvat
    adekvat
    вчера в 12:36
    Последнии годы это 2022 и 2023 ?
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 12:03, ред.
    Ключевое слово "борется за призовые места"... а раньше боролся за чемпионство...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:51
    У нас на работе все за Спартак переживают, все.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 11:45
    Какие люди болеют за "Спартак" и лично Федуна!!!
    True Story
    True Story
    вчера в 11:35
    Самый популярный, т.к. дает больше всего инфоповодов в стиле: скандалы, интриги, расследования.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:31
    Это и так всем ясно, даже зенитвцам.
    Capral
    Capral
    вчера в 11:26
    Не знаю как сейчас, но в советское время- это точно было!!!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:21, ред.
    Виталий ерунды не скажет..
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     