Стала известна дата, когда Мбаппе перейдёт в «Реал».

1687447596

вчера, 18:26

«Реал» продолжает попытки подписать нападающего ПСЖ .

По данным источника, мадридский клуб предлагает за трансфер форварда 120 млн евро, парижане хотят выручить с продажи своего игрока 200 млн евро.

Если стороны достигнут соглашения, о подписании Мбаппе будет объявлено 23 июля.