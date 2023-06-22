Стала известна дата, когда Мбаппе перейдёт в «Реал».

«Реал» продолжает попытки подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По данным источника, мадридский клуб предлагает за трансфер форварда 120 млн евро, парижане хотят выручить с продажи своего игрока 200 млн евро.
Если стороны достигнут соглашения, о подписании Мбаппе будет объявлено 23 июля.
На мой субъективный взгляд, как я уже предпологал Мбаппе этот сезон уже не будет в расположении ПСЖ . Есть обыкновенная и личная потребность, что у босса Реала Переса , который уже третий год хочет видеть у себя в команде игрока Мбаппе, так и самого Мбаппе, детская мечта играть в Реале . Сейчас есть тот случай, когда как говорится, звёзды сошлись . Мбаппе получил от ПСЖ вместе с папой ту сумму , которую не мог предоставить Перес в Реале . Но теперь есть возможность получить мечту , играть в Реале и выиграть Лигу Чемпионов, которую по объективным причинам невозможно сделать с ПСЖ. Сейчас в Реале подбор самых молодых и перспективных игроков является одним из самых перспективных в мировом футболе. А с приходом Мбаппе, это будет вообще самым явным и лучшим для выигрыша любого титула , не говоря уже о внутреннем чемпионате.
На мой субъективный взгляд, как я уже предпологал Мбаппе этот сезон уже не будет в расположении ПСЖ . Есть обыкновенная и личная потребность, что у босса Реала Переса , который уже третий год хочет видеть у себя в команде игрока Мбаппе, так и самого Мбаппе, детская мечта играть в Реале . Сейчас есть тот случай, когда как говорится, звёзды сошлись . Мбаппе получил от ПСЖ вместе с папой ту сумму , которую не мог предоставить Перес в Реале . Но теперь есть возможность получить мечту , играть в Реале и выиграть Лигу Чемпионов, которую по объективным причинам невозможно сделать с ПСЖ. Сейчас в Реале подбор самых молодых и перспективных игроков является одним из самых перспективных в мировом футболе. А с приходом Мбаппе, это будет вообще самым явным и лучшим для выигрыша любого титула , не говоря уже о внутреннем чемпионате.