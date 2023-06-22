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Стала известна дата, когда Мбаппе перейдёт в «Реал»

вчера, 18:26

«Реал» продолжает попытки подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По данным источника, мадридский клуб предлагает за трансфер форварда 120 млн евро, парижане хотят выручить с продажи своего игрока 200 млн евро.

Если стороны достигнут соглашения, о подписании Мбаппе будет объявлено 23 июля.

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Все комментарии
alexando1974
alexando1974
сегодня в 13:17
недоговарятся!
andrewheat
andrewheat
сегодня в 09:54
Как сказал один спартанец - "если".
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:36
Дорогой ниггер.Ещё и с чувственным ртом,способным больно укусить за кошелёк.
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
сегодня в 04:30
Santa Barbara...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:30
Имею ввиду то, что когда на внутренней арене трофей практически обеспечен - там да, каждый может потянуть одеяло на себя и это вряд ли навредит итоговому результату, чем они и пользуются. А, вот когда идёт игра с более именитым и сильным соперником, в моментах, где нужна именно сыгранность, оказывается, что она на минималках, хотя, можно было её прокачать в играх с менее именитыми соперниками - в этом и есть, по-моему, одна из главных проблем ПСЖ. Надеюсь, теперь выразился ясно. Также, надеюсь, что это разъяснение коррелирует с предыдущими, с предпоследним уж точно
протон
протон ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:19
"Не совсем так - никто не ставит друг другу палки в колёса."

"если б в ПСЖ не было дофига других навороченных звезд, каждый из которых хочет тянуть одеяло на себя, а до успеха команды по большому счёту дела никому нет,"
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Ну тут я немного откорректирую Вас. Ваш первый комментарий попал в топ как раз где вы намекнули как в басне лебедь, рак, и щука это не означает что каждый тянет на себя одеяло, не отдает пас в нужный момент, сколько моментов Неймар жадничал в ПСЖ? Так же и Мбаппе не мало жадничал вы верно высказались. Но уже во втором комментарии вы пишите что никто палки в колеса не ставил. Хотелось бы услышать аргументацию рас ходящих комментариев, мыслей ваших по этой части..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:08
Не совсем так - никто не ставит друг другу палки в колёса, просто все знают, что внутренний результат обеспечен, а, даже, если условный Лилль их обгонит, то шкуру с них никто не сдерет, следовательно нафига напрягаться? Не то, чтобы они совсем забивают болт на игру, но жадности и азарта к каждой победе нет. Когда дело доходит до побед в ЛЧ, я верю, что они выкладываются, но даже этой выкладки не хватает т.к. это вырабатывается систематически - жажда побед передается от игры к игре, а, если ты играешь в полноги с условным Клермоном, чтобы через несколько дней показать весь свой класс в игре ЛЧ, то, вероятно что-то может не получиться хотя бы потому, что ты привык играть в полноги с тем же самым Клермоном, ты должен учиться кости обгладывать у таких команд, и то, даже этого может не хватить при подготовке к игре с Баварией, но, поди объясни мультимиллионерам, что они должны себе попу рвать в игре с Клермоном...
Примерно так
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:53
Джеррарда я привел в качестве примера роли, которую себе хочет Мбаппе, одновременно это должен быть топовый клуб, так я вижу позицию Мбаппе относительно своего будущего, и, никаких противоречий в своих словах я не вижу, если видите Вы, то поясните. Относительно роли тренера в проекте - согласен, но в ПСЖ создали такой микроклимат именно ДЕНЬГАМИ, что роль ЛЮБОГО тренера заметно снижается. Этим ребятам нужны армейские условия, чтобы понимать свою роль в команде и важность цели. Таким рулевым мог бы стать, например, Моуриньо, но, даже его, думаю, слушать не будут - это тот проект, где большими деньгами всё испортили
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:50
В этой истории пора уже ставить точку
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:43
ПСЖ своими обещаниями и деньгами просто дали ему то, чего он так и хотел, другими словами, без его усилий сразу дали ту роль к которой он так стремился, но до конца так и не выполнили, что и понятно - не может же Аль-Нассери сказать всем остальным игрокам: "На колени перед черепашкой, смерды!!!"

С другой стороны, сам Мбаппе, своим поведением и требованиями показал то, какой он есть. Короче, подпишут или не подпишут - это их личное дело, может, он в Реале по стойке "смирно!" будет даже спать, но, действительно, хочется увидеть продолжение, желательно, без излишних новелл
Ironigor
Ironigor ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Предлагаю вам перечитать то что вы сами написали. И вы сами себе противоречите . Причём вообще здесь Джеррард. И кто вам вообще сказал какую роль Мбаппе себе уготовил в ПСЖ и Реале ??? Это СМИ так влияют на ваше предположение ??? А как вы думаете, что будучи играя в одном клубе с великим Месси, роль Мбаппе или его Эго , должно было действовать на психологию футболиста (Месси) или того же (Неймара) которые уже были признаны за долго до появления на футбольном Олимпе игрока по фамилии Мбаппе ??? И дело во все не в деньгах которые платят нынче в ПСЖ, а в главном тренере, который по титулам и по своему авторитету является той фигурой, которая бы создала команду единомышленников и команду чемпиона ! В любое время были команды звёзд , Барселона, Реал, Ювентус, Бавария и в каждой из них были играли звёзды мирового футбола и по тем временам получали тоже огромные деньги 💰, но там находились тренера такого же мирового уровня, где тот же Месси или тот же Рон могли играть в команде и добиваться поставленных целей . Если в команде есть босс и тренерский штаб, соединённых одной целью , то независимо от того кто и сколько звёзд в них играют, они в любом случае добиваются УСПЕХА, Чемпионства во внутреннем чемпионате и в Евротурнирах ! Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
протон
протон ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:34
Что самое интересное, где собираются плеяды звёзд например нападающих на своей памяти не помню что бы этот клуб добивался супер результатов. Как вы правильно подметили каждый думает что оно круче и лучше и ставит можно сказать палки в колеса своим же. Лучше взять одного хорошо напа который забивает с пол ноги как в МС в Барсе например сейчас, и строить команду. А то что построили в ПСЖ это наглядный результат с отрицательным значением. Возможно я не прав поправьте ход моих мыслей.
протон
протон ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:27
По отчасти с Вами согласен. Да вот только не понравилось как он кинул ради денег свой клуб о котором так мечтал. Ну в общем посмотрим Мбаппе еще не перешел. Если своими поступками покажет и докажет за Реал если перейдет да ради Бога я Вас умоляю
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:13
Макрон уже даже не Акрон !)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:08
Та не, по твоим словам, так Килиан - это АнтиДжеррард. На мой взгляд, дело обстоит иным образом - как раз таки Джеррард был основопологающим звеном того Ливерпуля, и вокруг него строилась команда, даже не сколько строилась, сколько он её вёл, и все знали кто их капитан и на кого можно положиться в трудную минуту, Это я всё к тому, что именно такую роль хочет себе Мбаппе, будь то Реал или ПСЖ или какая другая команда. Возможно, так бы оно и было, если б в ПСЖ не было дофига других навороченных звезд, каждый из которых хочет тянуть одеяло на себя, а до успеха команды по большому счёту дела никому нет, ведь платят огромные бабки, а Лигу 1 они и так возьмут. Так вот, глядя на это мракобесие в ПСЖ и на роль Килиана в нем, да ещё и с его амбициями рулевого игрока-истерика, вот хочет его именно такого Перес в Реал? Думаю нет, потому, либо надо закусить хотя бы на время свои амбиции, а свои потребности вообще засунуть куда подальше... либо дальше кормиться в золотой кормушке. Так что идейность у него есть, другое дело, что он ей не соответствует, не выслужился ещё на роль рулевого
Александр Векшин
Александр Векшин
вчера в 21:47
...теперь уже всё решится, никому, ничего объяснять не хочу, Мбаппе будет играть за Мадрид...!
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:30
Здорова друг. Но как же Макрон?))
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:17
Привет дружище. ✊️
Могу поспорить, что Мбаппе перейдёт в Реал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:14
Стала известна дата, когда Мбаппе перейдёт в «Реал».
На мой субъективный взгляд, как я уже предпологал Мбаппе этот сезон уже не будет в расположении ПСЖ . Есть обыкновенная и личная потребность, что у босса Реала Переса , который уже третий год хочет видеть у себя в команде игрока Мбаппе, так и самого Мбаппе, детская мечта играть в Реале . Сейчас есть тот случай, когда как говорится, звёзды сошлись . Мбаппе получил от ПСЖ вместе с папой ту сумму , которую не мог предоставить Перес в Реале . Но теперь есть возможность получить мечту , играть в Реале и выиграть Лигу Чемпионов, которую по объективным причинам невозможно сделать с ПСЖ. Сейчас в Реале подбор самых молодых и перспективных игроков является одним из самых перспективных в мировом футболе. А с приходом Мбаппе, это будет вообще самым явным и лучшим для выигрыша любого титула , не говоря уже о внутреннем чемпионате.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 21:00
Зачем этот интиган Реалу????
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:58
Реалу должно быть впад…у гоняться за ним, после того как он их кинул
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:53
Перейдёт 100%
протон
протон ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:52
Согласен. Не нужен он Реалу. У него нет идейности играть за тот клуб, который любит.
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:36
Что-то 200 маловато, давайте уже 250, им обидно, что так дешево хотят забрать, Осимхен скоро будет больше чем 120.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:32
Опять год не указали....
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:16
Детская мечта или большие деньги? Что выберит Мбаппе? конечно если останется на один год в Псж он получит 200 млн евро
112910415
112910415
вчера в 20:11
не, так быстро невозможно !
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 19:54
Не достигнут инфа 99%
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:43
По-моему, Реалу нужно забить болт на этот трансфер, и, оставить всё на самотёк. Сколько соплей уже утекло по этому поводу, начиная от детской мечты капризного мальчишки, заканчивая звонками президента и требованиями обнаглевшей мамаши-агента. Тем более, что встроить то его по сути некуда - левый фланг атаки, на котором привык играть Мбаппеныш, отлично бороздит Винисиус, пытаться вклинить его рядом, чтобы один останавливался посереди атаки а потом оба друг друга называли расистами, платя бешеные деньги и одному и другому - ну, так себе Санта- Барбара... А куда ещё?.. Перестраивать команду, которая отлично слажена или придумывать новую роль Килиану, зная, какие концерты он может закатывать насчёт собственной персоны?... - нет, это не поведение королевского клуба, уж, если какая сторона и должна прогибаться под эту сделку, так это сторона Мбаппе и ПСЖ, а, ежели прогнется, то там уж видно будет что с ним делать
drug01
drug01
вчера в 19:24
Месяц подождём там будет видно
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