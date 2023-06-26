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«Ливерпуль» включается в борьбу за Осимхена

вчера, 15:59

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.

По информации источника, ранее за игрока 100 млн евро предложил ПСЖ, но французский клуб получил отказ от президента «партенопейцев» Аурелио Де Лаурентиса, который оценивает футболиста значительно дороже.

На форварда также претендует «Манчестер Юнайтед». Кроме того, подписать нигерийца может попытаться и «Тоттенхэм» в случае ухода Харри Кейна.

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Все комментарии
labasy
labasy
вчера в 19:35
Зачем? лучше искать защитников и полузащитников за эту цену, напов уже хватает или Салах уходит что ли
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 19:28
У Ливерпуля не хватает нападающих...?Макаллистер в полузащите один справится...?
Capral
Capral
вчера в 16:55
А почему никто не включается за лучшего игрока Серии А прошедшего сезона?
Ах, да, совсем забыл- агент, ценник дорогой поставил...
YNWA
YNWA
вчера в 16:39
По лучше нет?
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 16:19
Мбаппе если окажется в Ливерпуле противостояние с МС будет более качественным и даже может затмить Эль Классико на некоторое время
FenixSL
FenixSL ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:10
видать не убедили игрой своей)
makkie
makkie
вчера в 16:05
Ливерпуль - отличный вариант для Осимхена.
Правда, не совсем понятно, зачем клубу нападающий при недавних покупках Нуньеса и Гакпо?
896aahkrg7e7
896aahkrg7e7
вчера в 16:04
Надо Клоппяре полюбасу Витька у конкурентов перехватывать
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