«Ливерпуль» включается в борьбу за Осимхена

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вчера, 15:59

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Наполи» .

По информации источника, ранее за игрока 100 млн евро предложил ПСЖ , но французский клуб получил отказ от президента «партенопейцев» Аурелио Де Лаурентиса, который оценивает футболиста значительно дороже.

На форварда также претендует «Манчестер Юнайтед». Кроме того, подписать нигерийца может попытаться и «Тоттенхэм» в случае ухода Харри Кейна.