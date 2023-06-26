«Ливерпуль» включается в борьбу за Осимхена

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.
По информации источника, ранее за игрока 100 млн евро предложил ПСЖ, но французский клуб получил отказ от президента «партенопейцев» Аурелио Де Лаурентиса, который оценивает футболиста значительно дороже.
На форварда также претендует «Манчестер Юнайтед». Кроме того, подписать нигерийца может попытаться и «Тоттенхэм» в случае ухода Харри Кейна.
Ах, да, совсем забыл- агент, ценник дорогой поставил...
Ах, да, совсем забыл- агент, ценник дорогой поставил...
Правда, не совсем понятно, зачем клубу нападающий при недавних покупках Нуньеса и Гакпо?
Правда, не совсем понятно, зачем клубу нападающий при недавних покупках Нуньеса и Гакпо?