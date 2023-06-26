Саудовский «Аль-Ахли» ведёт переговоры о трансфере Фирмино

Нападающий Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации источника, «Аль-Ахли» ведёт переговоры о подписании игрока. Ожидается окончательное решение футболиста.
Контракт бразильца с английским клубом истекает в конце июня.
Но может стоит пока еще поиграть в Европе?! В Интере остался один Мартинес в нападении, т.к Джеко ушел, а Лукаку был в аренде.
Мадридский Реал тоже как вариант был бы, зачем раскидываться деньгами, когда можно взять опытного игрока даром, еще и не токсичного, который и на лавке смирно посидит и результат даст когда получит игровое время.
Но может стоит пока еще поиграть в Европе?! В Интере остался один Мартинес в нападении, т.к Джеко ушел, а Лукаку был в аренде.
Мадридский Реал тоже как вариант был бы, зачем раскидываться деньгами, когда можно взять опытного игрока даром, еще и не токсичного, который и на лавке смирно посидит и результат даст когда получит игровое время.
Понятие "Карьера" предусматривает прежде всего профессиональный рост, а о каком росте может идти речь, если уровень футбола в Европе и в СА, мягко говоря, разнится и заметен невооружённым оком!
Составы команд будут разношерстными, опытные, европейские, футбольные волчары, будут бегать предпенсионной трусцой с лучшими футбольными бедуинами, уровень профподготовки которых не сильно оторвался от броуновского движения. И в этой, пусть и тёплой, дружественной атмосфере, что могут добавить в профессиональном росте, тот же Роналду или Фирмино?
Поэтому высокопарное словцо "карьера" можно припрятать для других случаев, а в вышеуказанных переходах применить, не мудрствуя лукаво, скажем... "социальный лифт", а самих героев, в хорошем смысле - лифтёры, спустились не для "продолжения карьеры", а за мани-мани.
Понятие "Карьера" предусматривает прежде всего профессиональный рост, а о каком росте может идти речь, если уровень футбола в Европе и в СА, мягко говоря, разнится и заметен невооружённым оком!
Составы команд будут разношерстными, опытные, европейские, футбольные волчары, будут бегать предпенсионной трусцой с лучшими футбольными бедуинами, уровень профподготовки которых не сильно оторвался от броуновского движения. И в этой, пусть и тёплой, дружественной атмосфере, что могут добавить в профессиональном росте, тот же Роналду или Фирмино?
Поэтому высокопарное словцо "карьера" можно припрятать для других случаев, а в вышеуказанных переходах применить, не мудрствуя лукаво, скажем... "социальный лифт", а самих героев, в хорошем смысле - лифтёры, спустились не для "продолжения карьеры", а за мани-мани.