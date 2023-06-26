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Саудовский «Аль-Ахли» ведёт переговоры о трансфере Фирмино

вчера, 08:51

Нападающий Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации источника, «Аль-Ахли» ведёт переговоры о подписании игрока. Ожидается окончательное решение футболиста.

Контракт бразильца с английским клубом истекает в конце июня.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 12:51
Ну как игрок для выхода на замену вполне пригодный! С огромным опытом! А у Реала из нападающих только Хоселу....и молодой Альваро Родригес....
FenixSL
FenixSL ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:27
Реал клуб чемпион
Фирмино сейчас уже игрок не на чемпионство
да и на его позиции есть кому играть
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:25, ред.
Формулировка "Продолжит карьеру в Саудовской Аравии" требует незамедлительной ревизии с последующими изменениями, поскольку даже угловому флажку футбольного поля понятно, что коренной смысл слова "карьера" в данных эпизодах к определению действий футболиста не подходит.

Понятие "Карьера" предусматривает прежде всего профессиональный рост, а о каком росте может идти речь, если уровень футбола в Европе и в СА, мягко говоря, разнится и заметен невооружённым оком!

Составы команд будут разношерстными, опытные, европейские, футбольные волчары, будут бегать предпенсионной трусцой с лучшими футбольными бедуинами, уровень профподготовки которых не сильно оторвался от броуновского движения. И в этой, пусть и тёплой, дружественной атмосфере, что могут добавить в профессиональном росте, тот же Роналду или Фирмино?

Поэтому высокопарное словцо "карьера" можно припрятать для других случаев, а в вышеуказанных переходах применить, не мудрствуя лукаво, скажем... "социальный лифт", а самих героев, в хорошем смысле - лифтёры, спустились не для "продолжения карьеры", а за мани-мани.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:06, ред.
Ну куда более молодые игроки уезжают в Аравию за большими деньгами, а Фермино уже 32 будет в этом году, так что может поехать подзаработать.

Но может стоит пока еще поиграть в Европе?! В Интере остался один Мартинес в нападении, т.к Джеко ушел, а Лукаку был в аренде.

Мадридский Реал тоже как вариант был бы, зачем раскидываться деньгами, когда можно взять опытного игрока даром, еще и не токсичного, который и на лавке смирно посидит и результат даст когда получит игровое время.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ z7fe5b6j3zms (раскрыть)
вчера в 09:05
Из всех групп (кроме группы без призов) выйдут в финал занявшие первые два места, поэтому да.
z7fe5b6j3zms
z7fe5b6j3zms ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 09:02
То есть в июне группа Яшина будет насчитывать 22 аккаунта?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 39tcwktpu7nx (раскрыть)
вчера в 08:58
Здравствуйте. К сожалению в этом месяце так, в следующем месяце должно быть десять групп, призы за этот месяц получат первые десять мест финальной группы Яшина и победитель группы Заболотного, как в правилах.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:52
Ему еще рановато ехать к саудам.
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