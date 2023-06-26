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Хаверц близок к переходу в «Арсенал»

вчера, 09:57

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц может перейти в «Арсенал».

По информации источника, игрок уже прошёл первую часть медосмотра в новой команде. Сообщается, что сделка будет завершена на этой неделе.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:19
Кай уже прошел медосмотр, и выбрал себе игровой номер, так что официальное объявление уже не за горами!
Я очень надеюсь, что Артета не промахнулся и выбрал нужного игрока! Очень надеюсь, что лучшие годы Кайя в АПЛ еще впереди. Возможно, стиль игры Арсенала подойдет ему лучше, чем то что показывал Челси....короче, время покажет и мы все всё узнаем
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:26
Челси терпит очередные убытки.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:23
За 3 года в Челси запомнился лишь голом в финале ЛЧ 2021г. А заплачено было за него 80 млн.евро, но в Англии пока так и не смог раскрыться и играть, как в Бундес лиге.
Ну, хотя бы Челси по деньгам будет не в проигрыше, почти за столько же и выкупает Арсенал. К тому же уже куплен Нкунку.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:06
Хаверц очень хорошее усиление для Канониров. И для игрока очень хороший вариант поиграть в ЛЧ. Игрок и клуб друг другу соответственно принесут очень много пользы. Тут менеджмент Канониров угадали на все 100. Следующий сезон для Арсенала будет иочень тяжёлым, так как планку они поставили, теперь для них главное не упасть ниже этого сезона. А в лучшем случае превзойти его.
6977dj9bbawt
6977dj9bbawt
вчера в 09:59
Хоть в ЛЧ по осени сыграет
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