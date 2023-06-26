Хаверц близок к переходу в «Арсенал»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц может перейти в «Арсенал».
По информации источника, игрок уже прошёл первую часть медосмотра в новой команде. Сообщается, что сделка будет завершена на этой неделе.
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц может перейти в «Арсенал».
По информации источника, игрок уже прошёл первую часть медосмотра в новой команде. Сообщается, что сделка будет завершена на этой неделе.
Я очень надеюсь, что Артета не промахнулся и выбрал нужного игрока! Очень надеюсь, что лучшие годы Кайя в АПЛ еще впереди. Возможно, стиль игры Арсенала подойдет ему лучше, чем то что показывал Челси....короче, время покажет и мы все всё узнаем
Я очень надеюсь, что Артета не промахнулся и выбрал нужного игрока! Очень надеюсь, что лучшие годы Кайя в АПЛ еще впереди. Возможно, стиль игры Арсенала подойдет ему лучше, чем то что показывал Челси....короче, время покажет и мы все всё узнаем
Ну, хотя бы Челси по деньгам будет не в проигрыше, почти за столько же и выкупает Арсенал. К тому же уже куплен Нкунку.
Ну, хотя бы Челси по деньгам будет не в проигрыше, почти за столько же и выкупает Арсенал. К тому же уже куплен Нкунку.