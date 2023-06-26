Аллегри настроился добить «Ювентус». Гранд потерял монополию на насилие

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вчера, 11:37

Кьеза, Влахович и Рабьо подумывают об уходе.

Тренера пока не получается уволить

Или это всё игра, чтобы шейхи из Саудовской Аравии раскошелились? Сам «Ювентус» не может пока уволить Массимилиано, ведь придется выплатить огромную компенсацию. Клуб стал заложником главного тренера, который отказывается от контракта в Саудовской Аравии. Фабрицио Романо написал, что Аллегри предлагают 40 млн евро за два года. Возможно, позже согласится, а пока набивает цену слухами о желании работать только с «Ювентусом».

Фанаты «старой синьоры» не откажутся от замены тренера, поскольку футбол Аллегри справедливо удручал. Тот случай, когда результаты иногда были даже лучше, чем сама игра. Команда не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне, когда у «Наполи» и «Милана» был шанс на финал, а «Интер» оказался в одном промахе от овертайма в решающем поединке ЛЧ . Также «Ювентус» вылетел из Лиги Европы от будущего победителя турнира — «Севильи», хотя мог пройти дальше после первого ничейного полуфинала.

Хорошие новости – «Ювентус» не вышвырнули из Серии А. Но даже после апелляций с клуба сняли десять очков. «Бьянконери» не сыграют в Лиге чемпионов впервые за двенадцать лет. Говорят, что Аллегри на встрече с финансовым директором Франческо Кальво высказывал менеджеру претензии, обвиняя в плохой защите интересов клуба за полем. Но наставник должен благодарить судьбу, что не отправили в Серию В. Хотя сезон без Лиги чемпионов тоже ударит по карману и перспективам.

У лидеров появился повод уйти летом

Сезон без Лиги чемпионов, особенно если Аллегри упрямо останется, но продолжит работать скверно, делая ставку на унылый футбол, отталкивающий фанатов, может вычеркнуть для «Ювентуса» несколько лет. Другие клубы Серии А получили богатый еврокубковый опыт. Пусть проиграли все три финала, увереннее становится не только «Наполи». Чемпионам будет сложно сохранить состав, а еще сложнее не потерять игру, так как Спаллетти устроил отпуск на год, а Руди Гарсия не похож на наставника, который не допустит ошибок.

Еврокубковый опыт теперь есть у «Фиорентины», не только у «Ромы». «Лацио», «Интер», «Милан» и «Аталанта» тоже сильные команды. Появилась конкуренция, пускай даже причиной вылета «Ювентуса» за пределы топ-4 стало наказание за махинации. С десятью очками могли оставить «Милан» без путевки в Лигу чемпионов. А теперь в Турине ждут решения лидеров и дорогих футболистов. Только выгодные продажи закроют дыру в бюджете клуба. Например, Бремер заинтересовал «Тоттенхэм», защитника могут отпустить после одного сезона.

Кьеза рассматривается как спасательный круг. Аналог Тонали из «Милана», который не спешил в «Ньюкасл», но пойдет на трансфер, необходимый родному клубу для выживания. У Влаховича нет светлых чувств к «Ювентусу», футбольный наемник, потому что из «Фиорентины» пошел к врагам. Но Душан держит свой путь дальше, с ним ведут переговоры сильные клубы. Погба не заберут из-за зарплаты, здоровья, возраста и отношения к работе, но Рабьо, Локателли и МакКенни легко найдут новые клубы. Не все в списке радовали на поле, но теперь не спрячешься за спинами Пирло, Кьеллини и Буффона, кому-то надо олицетворять новый «Ювентус».

Без свежего наставника не будет перемен

Успехи допускаем. Но не стоит путать приличный результат в Серии А с коренными положительными изменениями в клубе и в команде. Задачей было стать грандом для победы в Лиге чемпионов. И задачу не выполнили. А теперь у руля скандалист Аллегри, с которым не захотел работать Роналду. С Максом не остался Дибала, хотя в случае с Паоло повлиял Аньелли, не поборолся за плеймейкера.

Зато Погба дали много денег, но где ему найти мотивацию? Не ровен час француз всплывет в Саудовской Аравии, куда вроде бы не хочет уезжать Аллегри. Но вряд ли Макс именно тот наставник, который вернет мощный футбол в Турин. Ни нынешние игроки, вроде Влаховича и Кьезы, ни потенциальные новобранцы не мечтают с ним работать. Аньелли это прекрасно понимает.

Туринцам нужен перезапуск, признание доказанных в судах ошибок руководства, а еще извинение перед фанатами, что испортили команду, выходившую в финалы Лиги чемпионов. Старый и мощный «Ювентус» умер 16 апреля 2019 года, когда дома проиграли «Аяксу». Клуб подкосили неудачные трансферы. Роналду не стал лидером на много лет, учителем для напарников.

Доннарумма не приехал. Игуаин не был аналогом Бензема. Де Лигт не задержался на десять лет. Влахович уйдет этим летом, но не играл как форвард за 81 млн евро. Мело, Кулусевски, Бернардески и Пьянич не попали в игру так, чтобы сформировать костяк основы. «Ювентусу» пригодится новый голкипер, ведь Щесному и Перину много лет. И Данило это не второй Лилиан Тюрам.

Нового Кьеллини тоже нет. Про Пирло и Дель Пьеро не заикаемся. Аллегри любит отрицать вину за происходящее. Так сложилась жизнь любителя постоянно менять подруг, что подразумевает частые измены и обман, глядя в глаза. Сезон закрывали с поражениями, а теперь умоляют остаться Рабьо. Локателли, Костич, Гатти и Милик хотят играть за команду, но это не элитные игроки.

Поменяв тренера, «Ювентус» можно перестроить за пару лет. Локальный успех с Аллегри теоретически возможен, но на практике ближе к тому, что Сарри, Индзаги, Пиоли, Итальяно, Гасперини и Моуриньо окончательно покажут, что король умер. У «Ювентуса» больше нет монополии на насилие в Италии. Ни в финансовом плане, когда позволяли расходы, недоступные другим клубам.

Ни в футбольном смысле, ведь с позиции силы «Ювентус» больше не играет. У него нет власти на поле, как раньше. Только безумец разглядит у туринцев выдающийся футбол. А если уйдут игроки с потенциалом – Кьеза, Рабьо, Влахович и Бремер, то станет еще хуже, поскольку адекватная замена исключена.