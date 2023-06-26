«Тоттенхэм» может вступить в борьбу за Осимхена

«Тоттенхэм» может включиться в борьбу за подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
«Шпоры» рискуют потерять Харри Кейна в летнее трансферное окно.
На нигерийского футболиста также претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Парижан может покинуть Килиан Мбаппе.
По информации источника, агент игрока встретился с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом для обсуждения возможного продления контракта с итальянским клубом, а также чтобы установить сумму отступных. Отмечается, что минимальный размер отступных будет не менее 150 млн евро. «Челси» такие цифры не отпугнут, лондонцы свяжутся с чемпионами Италии, чтобы получить более подробную информацию.
В условном Арсенале или Реале Виктор бы не затерялся
В условном Арсенале или Реале Виктор бы не затерялся
Кроме того ..., нахрена Вите клуб, который вне Лиги Чемпионов ?
Кроме того ..., нахрена Вите клуб, который вне Лиги Чемпионов ?