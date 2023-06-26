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«Тоттенхэм» может вступить в борьбу за Осимхена

вчера, 10:26

«Тоттенхэм» может включиться в борьбу за подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

«Шпоры» рискуют потерять Харри Кейна в летнее трансферное окно.

На нигерийского футболиста также претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Парижан может покинуть Килиан Мбаппе.

По информации источника, агент игрока встретился с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом для обсуждения возможного продления контракта с итальянским клубом, а также чтобы установить сумму отступных. Отмечается, что минимальный размер отступных будет не менее 150 млн евро. «Челси» такие цифры не отпугнут, лондонцы свяжутся с чемпионами Италии, чтобы получить более подробную информацию.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 13:25
Только зачем самого Осимхену идти в Тоттенхэм, если у него явно есть варианты поинтереснее и постатуснее.
В условном Арсенале или Реале Виктор бы не затерялся
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 12:48
Скорее всего продадут в ПСЖ его.Гловарь Наполи очень жадный, кто предложит больше 140...в этот день продадут, даже не спросив у Вити.
vcazxxkdazu7
vcazxxkdazu7
вчера в 11:53
Шпоры сейчас команда безперспективная
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:32
Не... Тоттенхэм теперь не может никуда вступать..., а за Осимхена - тем паче.
Кроме того ..., нахрена Вите клуб, который вне Лиги Чемпионов ?
ДСА
ДСА
вчера в 10:27
Сначала нужно Кейна хорошо продать.
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