«Тоттенхэм» может вступить в борьбу за Осимхена

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вчера, 10:26

«Тоттенхэм» может включиться в борьбу за подписание нападающего «Наполи» .

«Шпоры» рискуют потерять Харри Кейна в летнее трансферное окно.

На нигерийского футболиста также претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ . Парижан может покинуть Килиан Мбаппе.

По информации источника, агент игрока встретился с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом для обсуждения возможного продления контракта с итальянским клубом, а также чтобы установить сумму отступных. Отмечается, что минимальный размер отступных будет не менее 150 млн евро. «Челси» такие цифры не отпугнут, лондонцы свяжутся с чемпионами Италии, чтобы получить более подробную информацию.