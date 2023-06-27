«Вест Хэм» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Райсу

«Вест Хэм» не принял предложение «Манчестер Сити» по полузащитнику Деклану Райсу.
По информации источника, чемпионы АПЛ предложили лондонцам 80 млн плюс 10 млн бонусов, но получили отказ.
«Арсенал», который также пытается подписать игрока, продолжает вести переговоры с «молотобойцами». Ожидается, что «канониры» сделают третью заявку на трансфер, две предыдущие также были отклонены. «Арсенал» ранее оценил футболиста в 90 млн, «Вест Хэм» рассчитывает выручить 120 млн, но возможен вариант, при котором Райса отпустят за 100 млн, если в сделку также войдёт другой футболист.
Арсенал обозначил своей основной трансферной целью на лето Деклана Райса...ВХЮ в своб очередь поставил четкий ценник за игрока 100 млн£
Эду и Ко сделали первое предложение в размере 75 млн, но тут же получил отказ....
Эду решил улучшить предложение, т.к сам Райс одобрил свой переход в Арсенал, и горит желанием играть у Артеты! 75+15 + желание игрока решили будет достаточным....но нет, в дело вступил чемпион МС, и предложил молотобойцам те же самые 90 млн, только немного в другой комбинации 80+10....и так же получили отказ....
Ожидается, что скоро Эду сделает очередной ход....сегодня всплыли новости, что ВХЮ интересуется нашим нападающим Балогуном, которого вроде как мы готовы были отпустить за 35 млн£,но после интереса со стороны молотобойцев, цена за игрока резко возрасла теперь он стоит 50 млн...))))
Сериал продолжается, а что будет в новых сериях мы узнаем совсем скоро)
Арсенал обозначил своей основной трансферной целью на лето Деклана Райса...ВХЮ в своб очередь поставил четкий ценник за игрока 100 млн£
Эду и Ко сделали первое предложение в размере 75 млн, но тут же получил отказ....
Эду решил улучшить предложение, т.к сам Райс одобрил свой переход в Арсенал, и горит желанием играть у Артеты! 75+15 + желание игрока решили будет достаточным....но нет, в дело вступил чемпион МС, и предложил молотобойцам те же самые 90 млн, только немного в другой комбинации 80+10....и так же получили отказ....
Ожидается, что скоро Эду сделает очередной ход....сегодня всплыли новости, что ВХЮ интересуется нашим нападающим Балогуном, которого вроде как мы готовы были отпустить за 35 млн£,но после интереса со стороны молотобойцев, цена за игрока резко возрасла теперь он стоит 50 млн...))))
Сериал продолжается, а что будет в новых сериях мы узнаем совсем скоро)