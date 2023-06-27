«Вест Хэм» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Райсу

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вчера, 15:52

«Вест Хэм» не принял предложение «Манчестер Сити» по полузащитнику .

По информации источника, чемпионы АПЛ предложили лондонцам 80 млн плюс 10 млн бонусов, но получили отказ.

«Арсенал», который также пытается подписать игрока, продолжает вести переговоры с «молотобойцами». Ожидается, что «канониры» сделают третью заявку на трансфер, две предыдущие также были отклонены. «Арсенал» ранее оценил футболиста в 90 млн, «Вест Хэм» рассчитывает выручить 120 млн, но возможен вариант, при котором Райса отпустят за 100 млн, если в сделку также войдёт другой футболист.