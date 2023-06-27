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Брозович не может договориться с «Аль-Насром»

вчера, 15:17

«Интер» согласился продать своего полузащитника Марцело Брозовича в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» согласовал трансфер хорвата за 23 миллиона евро, но не может договориться с игроком о зарплате. Клуб из Эр-Рияда предлагает зарплату 20 миллионов евро в год, Брозович просит 30 миллионов. Некоторые эксперты утверждают, что таким образом хавбек тянет время, чтобы дождаться предложения от «Барселоны».

Напомним, контракт Брозовича с «Интером» действует до 2026 года. В минувшем сезоне Серии А хорват сыграл 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:31
Брозович червонец решил отжать! Смело! Но можно и с пустой торбой остаться.
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