Брозович не может договориться с «Аль-Насром»

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вчера, 15:17

«Интер» согласился продать своего полузащитника в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» согласовал трансфер хорвата за 23 миллиона евро, но не может договориться с игроком о зарплате. Клуб из Эр-Рияда предлагает зарплату 20 миллионов евро в год, Брозович просит 30 миллионов. Некоторые эксперты утверждают, что таким образом хавбек тянет время, чтобы дождаться предложения от «Барселоны».

Напомним, контракт Брозовича с «Интером» действует до 2026 года. В минувшем сезоне Серии А хорват сыграл 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.