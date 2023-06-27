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Футболисты «Челси» Менди и Зиеш продолжат карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 15:34

Вратарь Эдуар Менди и полузащитник Хаким Зиеш близки к переезду в Саудовскую Аравию. Сенегалец перейдёт в «Аль-Ахли», а марокканец в «Аль-Наср». Сообщается, что обе сделки завершат на этой неделе после согласований личных условий контрактов.

В минувшем сезоне английской Премьер-Лиги Менди сыграл 10 матчей, в которых пропустил 14 голов. В свою очередь Зиеш провёл 18 игр и отдал 3 голевых передачи.

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Все комментарии
7wq299e4wk4r
7wq299e4wk4r
вчера в 16:40
Ещё двое решили завершить карьеру за золотой парашют
FenixSL
FenixSL ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:19
Лакака нужен для заголовков в газетах)
"опять промах"
"встал на пути победы своей команды"
"любимчик Гвардиолы"
и так далее хахахах
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:45
Как будто Боули знал что летом саудовцы придут за игроками Челси уже трех считай сбагрил (Канте, Менди, Зиешь), хотя видимо не как будто.... Хотя, на сколько я помню, он не просто знал, он туда ездил в начале июня. Так что вопрос о продаже неликвида решился ещё тогда, а остальное уже формальности.

Ну а так что, Саудиты подвернулись очень кстати, большое спасибо им говорит Челси. Жаль Лукаку отказался уходить - это был бы джекпот. Но не все сразу.
100 миллионов сбить за лавочников Зиеша, Кулибали и Менди - это просто фантастика. Более того, около ляма в неделю освободилось по зарплатной ведомости, учитывая уход Канте. Ждем пару точечных трансферов и все будет шикардос. Хотя уже пришли Гюсто, Нкунку и вернулся Колвилл с аренды. Очень недооцененные трансферы, о них мало говорят почему-то. Колвилл прямо сейчас это игрок на 50 лямов в 20 лет, а Нкунку лучший игрок Бундеслиги последних 2 лет.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 15:42
Челси избавляется от игроков, которые не тянут, по очевидным причинам. Менди, как по мне, чисто тренерский игрок со специфичным подходом. Если попадает в руки нужного тренера - играет очень хорошо. Если же нет - провал... Это говорит о том, что сам игрок не топ-уровня, ибо топ-игроки демонстрируют свой класс практически в любой обстановке.
По Зиешу - с самого начала это был очень странный трансфер. Игрок с непростым характером, хоть и не без таланта. Так же попадает в разряд тренерских игроков. Не горел желанием играть на тех позициях, что предлагали, однако когда выходил на родной позиции не демонстрировал ничего выдающегося в Англии.
Увы, по этим персонажам АПЛ скучать точно не будет...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:36
Ничего удивительного! Футбольная вахта))
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