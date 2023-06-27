Футболисты «Челси» Менди и Зиеш продолжат карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 15:34

Вратарь и полузащитник близки к переезду в Саудовскую Аравию. Сенегалец перейдёт в «Аль-Ахли», а марокканец в «Аль-Наср». Сообщается, что обе сделки завершат на этой неделе после согласований личных условий контрактов.

В минувшем сезоне английской Премьер-Лиги Менди сыграл 10 матчей, в которых пропустил 14 голов. В свою очередь Зиеш провёл 18 игр и отдал 3 голевых передачи.