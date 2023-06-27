«Бавария» сделала официальное предложение по Кейну

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вчера, 14:43

«Бавария» сделала официальное предложение о покупке нападающего «Тоттенхэма» . Мюнхенцы предлагают за капитана сборной Англии 70 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года.