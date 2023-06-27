«Бавария» сделала официальное предложение по Кейну

«Бавария» сделала официальное предложение о покупке нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Мюнхенцы предлагают за капитана сборной Англии 70 миллионов евро плюс бонусы.
Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года.
«Бавария» сделала официальное предложение о покупке нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Мюнхенцы предлагают за капитана сборной Англии 70 миллионов евро плюс бонусы.
Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года.
Ну а так что, норм цена я думаю....но главный вопрос отпустит ли Тотенхем его за такие деньги (по мне очень хорошая цена с учётом того что у него год остался по контракту) если бы не этот год контракта то можно было просить и 100+...
Пи.Си. Бонусы - это наверное баварские сосиски и пиво....
Ну а так что, норм цена я думаю....но главный вопрос отпустит ли Тотенхем его за такие деньги (по мне очень хорошая цена с учётом того что у него год остался по контракту) если бы не этот год контракта то можно было просить и 100+...
Пи.Си. Бонусы - это наверное баварские сосиски и пиво....