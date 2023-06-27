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«Бавария» сделала официальное предложение по Кейну

вчера, 14:43

«Бавария» сделала официальное предложение о покупке нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Мюнхенцы предлагают за капитана сборной Англии 70 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 00:34
Дружище, приветище!
Альтаирушка, Дружище, немцем нельзя стать, им- можно только родиться.
Palex
Palex ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 23:11
У тебя есть кандидаты на замену этой троице?
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 21:53
    Capral
    Capral ответ salleeh (раскрыть)
    вчера в 21:51
    Салих, он уже столько наговорил в этом году, что одной глупостью меньше или больше- мало что изменит. Но сборную, он еще не трогал, как не странно.
    Представляю, что будет, когда он вспомнит о сборной...
    ilia77707
    ilia77707
    вчера в 21:47
    вот 70 м , за Кейна адекватная цена , 100 это перебор , не стоит он таких денег
    salleeh
    salleeh ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:40
    Привет друг! Как Маттеус объяснит «беззубую» игру сборной Германии мне интересно? Ведь там в основе играют игроки, которые по мнению Л Маттеуса достойны носить форму Баварии. Если человек говорит много, то он начинает говорить глупости, это про Маттеуса…
    Capral
    Capral ответ salleeh (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Привет, Салих!
    Возможно и спутал. Я сейчас, еще раз проверил- не спутал ли я чего-нибудь. Нет, как-будто все правильно.
    Ну, Маттеус, вообще любит критиковать и советовать...
    salleeh
    salleeh ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:29
    Насчёт Мане конечно Маттеус не прав или он его спутал с Сане…🤔 А так, больше вопросов к немцам, Киммиху, Гарецке и Нойеру, которые деградировали в этом сезоне, что в Баварии, что в сборной Германии…
    Capral
    Capral
    вчера в 21:20
    И снова Маттеус!
    Еще одна легенда Баварии сообщил, что по его мнению, пять футболистов Баварии не соответствуют требованиям клуба и не достойны носить форму Баварии.
    Из перечисленных им футболистов в так называемом черном списке Маттеуса, числятся: Зоммер, Мане, Нюбель, Забитцер и Гравенберх.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:03
    И еще, интересная информация. Две легенды немецкого футбола- П.Брайтнер и У.Хёнесс- закончили миром свою многолетнюю вражду. Много лет, начиная еще с 1970г., когда два футболиста появились в Баварии- они делили одну комнату, и... как говорят, даже одну постель... О причинах их ссоры не сообщается.
    Ну и Слава БОГУ!!! Легендарные футболисты- гордость не только Баварии, но и всего немецкого футбола!!!
    Capral
    Capral
    вчера в 20:27
    Вот, последнее сообщение немецкой прессы по поводу сделки по Кейну: "Стороны практически договорились и остановились на цене 100млн. Руководство Баварии едино во мнении по сделке Кейна".
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 19:47
    Да вы что, белены объелись? Жалких 70 млн, да как вам не стыдно, вы что ? Думайте, прежде чем объявлять такие цены, не позорьтесь!
    particular
    particular
    вчера в 17:29
    Прагматичные мюнхенцы лишних монет не отстегнут...
    Но сроки и обстоятельства могут внести существенные правки...
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 17:19
    А мне нравится многолетний сериал " Кейн без единого трофея ", хочу чтобы он в Тоттенхэме остался до завершения карьеры.
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 17:03
    Очень хороший вариант как для клуба так и для игрока. От этой сделки выиграют обе стороны. Кейн на протяжении карьеры показывает топ уровень , только в команде Шпор он особо не заметен из за того что клуб не на что не претендует и является постоянно второсортной командой АПЛ. Одним словом еврокубки они себе завоёвывают но не более того в зону ЛЧ редко и очень сложно бывают попадают. От этого и его результаты так бы сказать серьезно не воспринимаются. А вот в той же Баварии будет все совершенно иначе, и клубу сейчас необходим такой нападающий как Кейн. Так как при уходе Левандовского команда спереди немного но потеряла. И это было заметно в этом сезоне Бундеслиги!
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 16:35
    70 маловато будет за Кейна, 100+ и он будет думать.
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 16:08
    Странно почему МЮ спит. Или им Тоттенхэм не продаёт?)
    Karkaz
    Karkaz ответ Cara Delevingne (раскрыть)
    вчера в 15:58
    Реал не будет переплачивать? Они недавно приобрели 16-летнего пацана за 75 млн, а тут сам Мбаппе.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 15:55
    Хорошая сумма,может и договорятся.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 15:44
    Если Леви не дурак, он отпустить Харри этим летом. Просто 70 млн. действительно очень хорошие деньги за игрока с годом контракта на руках. Реал скорее просто вбросы делал, что сотку даст. Как видим, переплачивать Реал не будет, даже за Мбаппе. А Кейн, все таки, не Мбаппе, как по возрасту. так и по таланту.
    альсато
    альсато
    вчера в 15:40
    тут либо собрались немцы, или...те, кто хочет ими стать))))
    Viduka
    Viduka
    вчера в 15:38, ред.
    Мюнхенцы предлагают за капитана сборной Англии 70 миллионов евро плюс бонусы.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne
    вчера в 15:37
    Вот это поворот! Очень интересная сделка. Бавария делает очевидные выводы из провального сезона. Если закроют позицию основного топ-форварда, это считай пол дела трансферного сделано. Далее избавиться нужно от трех "супер-игроков" - трех горе вингеров - Сане, Мане, Гнабри. Закупить игроков под схемы Тухеля и возможно в новом сезоне сможем увидеть яркого антагониста для Сити в Европе.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
    вчера в 15:22
    Ну почему? Кейн все таки обладатель кубка Ауди.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 14:59
    Кейн не для трофеев
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 14:57
    Надо быстренько продавать, пока кто-то покупает
    shlomo
    shlomo
    вчера в 14:55
    Бавария будто наглый перекуп на Авито. Леви такой: не продам в Реал за 100+ млн. Бавария: как насчёт 70 млн? А в придачу наша методичка «как кошмарить Арсенал ....:)))

    Ну а так что, норм цена я думаю....но главный вопрос отпустит ли Тотенхем его за такие деньги (по мне очень хорошая цена с учётом того что у него год остался по контракту) если бы не этот год контракта то можно было просить и 100+...

    Пи.Си. Бонусы - это наверное баварские сосиски и пиво....
    46m4ynpvk4s7
    46m4ynpvk4s7
    вчера в 14:44
    Потеряется бесхребетник Харя в Баварии
    Гость
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