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«Тоттенхэм» объявил о трансфере полузащитника «Лестера» Мэддисона

сегодня, 00:07

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о трансфере полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.

Контракт с игроком подписан до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма перехода составила 40 млн фунтов стерлингов.

«Тоттенхэм» объявил о трансфере полузащитника «Лестера» Мэддисона

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:47, ред.
Добрый день!

Да какой флуд?
У меня уже руки трусятся, как в брачную ночь, перед написанием коммента для КП!)) В этом месяце не баньте больше, на следующий перенесите?
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 08:17
Один из недооценённых игроков сборной Англии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:50
Молодцы, хороший трансфер. Очень результативный, даже в мертвом Лестере много забивал и отдавал голевых.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:34
Было несложно договориться, Лестер то вылетел.
A.S.A
A.S.A ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 05:55
Да, Кай более универсальный, поэтому выбор Артеты пал на него
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:25
Лестер раздирают на куски
zooveterinar
zooveterinar ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 01:19
Хаверц универсален,на мой взгляд!!!
Quake1988
Quake1988
сегодня в 00:50
Запорол карьеру... 77м ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм»
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:12
Вот это конечно усиление для шпор....как по мне очень хороший игрок, я лично я очень хотел бы видеть его в Арсенале,но Артета ценит универсальность....
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