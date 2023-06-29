«Тоттенхэм» объявил о трансфере полузащитника «Лестера» Мэддисона

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о трансфере полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.
Контракт с игроком подписан до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма перехода составила 40 млн фунтов стерлингов.
Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о трансфере полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.
Контракт с игроком подписан до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма перехода составила 40 млн фунтов стерлингов.
Да какой флуд?
У меня уже руки трусятся, как в брачную ночь, перед написанием коммента для КП!)) В этом месяце не баньте больше, на следующий перенесите?
Да какой флуд?
У меня уже руки трусятся, как в брачную ночь, перед написанием коммента для КП!)) В этом месяце не баньте больше, на следующий перенесите?