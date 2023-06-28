«Манчестер Сити» скатился к грязным приёмам. Гвардиола иногда теряет связь с реальностью

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вчера, 16:28

Шейхи развратили великого тренера.

«Горожанам» не нужен Деклан Райс

Роналду, Санчес, Кукурелья, Фред, Магуайр, Жоржиньо, Санчо, Кулибали, а теперь Райс. «Манчестер Сити» постоянно заходит в переговоры с футболистами, которыми интересуются другие клубы АПЛ . Повышает стоимость, а затем соскакивает с поезда. А Райсу нет места в основе «горожан». Да, в юности Деклан играл в центре защиты. Позже в середине поля копировал Туре. Яя – один из кумиров «молотобойца». Но эта связь с «Манчестер Сити» ничего не меняет.

Эниола Алуко – 36-летняя управляющая клубами, бывшая футболистка сборной Англии, предположила, что Гвардиола пошел за Райсом, чтобы помочь Артете. Мол, испанцы так вынуждают боссов «Арсенала» не скупиться и осуществить трансфер. Бредовая версия, ведь уходы Зинченко, Стерлинга и Жезуса случились не из-за желания Хосепа усилить другие клубы АПЛ . Всё намного проще. Чемпионы издеваются над лондонцами и другими командами, поскольку могут.

В «Манчестер Сити» приняли участие в аукционе имени Райса, чтобы «Арсенал» раскошелился. Бегиристайн знал, что предложение «горожан» отклонят. Но параллельно «молотобойцы» ответили отказом на два запроса «Арсенала». Гвардиола недавно общался с Декланом и знает, что Райс хочет к Артете, ведь не видит места в основе «Манчестер Сити» и не хочет уезжать из Лондона. За год до старта Евро-2024 молодой хавбек не может позволить себе транзитный сезон на скамейке чемпионов Англии и Европы.

Гвардиола коллекционирует футболистов

Хосеп после завершения текущего соглашения с «Манчестер Сити» — контракт истечет через два сезона, планирует уйти. Или в новую команду, или на годичные каникулы, как уже делал после работы с «Барселоной». И нынешними действиями он подкладывает свинью будущему тренеру «Манчестер Сити». Во-первых, расследуют сотню обвинений клуба в финансовых махинациях. Конечно, шейхи не бедняги из «Осасуны», поэтому в УЕФА не спешат наказывать монархов, сидящих на море нефти. Но наказание может прилететь, а виноват будет Гвардиола, который топает ногой и требует новичков.

Во-вторых, даже если «Манчестер Сити» избежит серьезных футбольных санкций, остается вопрос единения состава. Гвардиола собирает коллекции футболистов, которые ему нравятся. Посмотрите на центр обороны. Там Аке, Стоунз, Ляпорт, Диаш и Аканджи, не считая Уокера, который может играть в тройке защиты. И подпишут Йошко Гвардиола. Возможно, поставят мировой рекорд для центральных защитников. В трансфере хорвата хотя бы есть тактическая логика, ведь техничный защитник с прекрасной левой ногой может смещаться на фланг в новой любимой схеме Гвардиолы.

Но приезд Йошко значит, что пострадает тот же Аке, который рассчитывал после ухода Зинченко чаще светиться в основе команды. Уход правофланговых Канселу и Уокера не связан с необходимостью подписывать именно Гвардиола. Не забываем про наличие универсального молодого Льюиса, который натолкнул тренера на гениальный ход со Стоунзом в роли ложного опорного хавбека. Также новая роль Джона еще раз доказывает, что клубу не нужен трансфер Райса. Вот только Гвардиола перестал сомневаться в собственной грешности.

«Манчестер Сити» планирует стать «Реалом»

Это не теория, а слова Хосепа. Пошутил, что «Реалу» не стоит расслабляться, «горожане» догоняют испанцев в Лиге чемпионов. А позже тренер серьезно поставил задачу собрать серию побед. Но у «Реала» основа была ярко выраженной, а для Гвардиолы «3-2-4-1» важнее, чем люди. Поэтому капитан Гюндоган теперь игрок «Барселоны». Бернарду может уйти. Филлипс почти не играл. Гвардиола подписал игрока, чтобы он не достался конкурентам?

Даже у Фодена и Альвареса было меньше игрового времени, чем рассчитывали. Конечно, Марез и Бернарду имеют шансы перебраться в Саудовскую Аравию, и тогда «Манчестер Сити» позволит Филу и Хулиану чаще бегать за мячом рядом с Холандом и Грилишем. Но даже Джек мог оказаться в глубоком запасе. Желание Канселу, Уокера, Бернарду, Мареза и Гюндогана найти новые команды намекает, что не все идеально в королевстве голубой луны.

Гвардиола бывает въедливым и неискренним. В слезы по Агуэро не поверили, а замена в лице Холанда доказала правоту экспертов. Гвардиола зря играл без «девятки». Хосеп – гениальный тренер, один из величайших и самых успешных в истории футбола. Но ему важно не терять связь с реальностью. Вынуждая «Арсенал» переплатить за Райса, повторяют трюк с ван Дейком, когда «Манчестер Сити» устроил аукцион, чтобы навредить «Ливерпулю».

Чемпиону Европы важно соответствовать статусу

Учитывая обвинения в нарушении правил УЕФА , Гвардиоле пора напомнить об этике. Чемпионов не красит поведение на рынке, где рядом с логичными ставками, вроде подписания Ковачича, есть трансферы имени бездонного кармана шейхов. Причем даже фанаты «Манчестер Сити» в Англии поднимают этот вопрос. Гвардиола бездушно смотрит на футболистов, не видя в них живых людей вместо дорогих винтиков в машине ротации.

Опасность в том, что рано или поздно Хосеп допустит ошибку. Например, заденет Де Брюйне. У Гвардиолы были конфликты со Стерлингом, Канселу, Агуэро, Сане, Яя Туре, тем же Кевином и многими другими. Насри называл Гвардиолу «высокомерным в хорошем смысле слова», но так не бывает. Надменность и презрение не подразумевают уважение и любовь к окружающим людям. И исключает мудрость, которая так нужна футбольному тренеру.

Хосеп сам напомнил, что выиграл Кубок благодаря промаху Лукаку. Гвардиоле не стоит думать, что он божество. Нет, он необычный, но человек. Великолепного тренера тоже иногда заносит. Если взяли Ковачича, Райс не нужен. Пока речь о манипуляциях, но «Манчестер Сити» легко мог обойтись без них, действуя достойнее. Все-таки они теперь не денежный мешок, который не может выиграть Лигу чемпионов, а чемпионы клубной Европы.