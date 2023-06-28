«Арсенал» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Кая Хаверца

Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе полузащитника «Челси» Кая Хаверца.
Контракт с немцем подписан до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 75 млн евро.
Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе полузащитника «Челси» Кая Хаверца.
Контракт с немцем подписан до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 75 млн евро.
Тем не менее, если Эду может только переплачивать за уже известных игроков, придётся плясать от этого. Посмотрим, кем станет Кай в "Арсенале". Как минимум, он техничный и одарённый игрок.
Тем не менее, если Эду может только переплачивать за уже известных игроков, придётся плясать от этого. Посмотрим, кем станет Кай в "Арсенале". Как минимум, он техничный и одарённый игрок.
В Челси за 3 сезона толком не смог заиграть, словно не хватало характера и бойцовских качеств в нужные моменты. И продали за отличные деньги, практически за столько же, за сколько покупали, т.к. считался супер талантливым, но на уровне Бундес лиги, как показало время.
В Челси за 3 сезона толком не смог заиграть, словно не хватало характера и бойцовских качеств в нужные моменты. И продали за отличные деньги, практически за столько же, за сколько покупали, т.к. считался супер талантливым, но на уровне Бундес лиги, как показало время.