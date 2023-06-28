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«Арсенал» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Кая Хаверца

вчера, 22:09

Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе полузащитника «Челси» Кая Хаверца.

Контракт с немцем подписан до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 75 млн евро.

«Арсенал» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Кая Хаверца

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Все комментарии
CATALONSKY
CATALONSKY
сегодня в 14:12, ред.
Как же Челси грамотно сплавил деревянный неликвид причем принципиальным соперникам! Те, кто пишут что Хаверц наследник Бэргкампа и ван Перси, вы что совсем опухли? У Кая удар ноль абсолютно, да и техника на уровне лорда Бендтнера
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:27
Хороший игрок, плюс еще молод. Цена дороговата, не уверен, что заиграет на все деньги, но попробовать стоит. Желаю удачи
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:57
Лоханули конечно Арсенал за 75 млн.)) Максимум 40млн.
39qxuk76hcrz
39qxuk76hcrz
сегодня в 04:15
А вот это будет реальным усилением для пушкарей!
zooveterinar
zooveterinar ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 03:49
Я за Арсенал пишу,те покупки,при нем ,в основном усилили состав!!
dеigandre
dеigandre ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 02:11
Много провальных трансферов у Артеты было. Всякие Мари, Виейра, Локонги и т.д. Не надо идеализировать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:59
Ну что же, первый официальный трансфер состоялся, и хочется верить, что лучшее время Кайя в Лондоне только начинается! Сегодня читал большое интервью , так вот Артета вроде как хочет использовать Кая как левую восьмерку, которую в прошедшем сезоне выполнял Джака!.....что же, очень интересный ход, если учесть ,что Кай в разы сильнее Джаки играет в атаке и в атаку. Умный, хорошо видет поле и может отдать пас любой сложности, плюс рослый, а значит будет больше пользы при стандартах, особенно у чужих ворот! Неплохо играет в прессинге, а значит при обороне будет прессингующий треугольник в лице Жезуса,Кая и Мартина
Только вот сумма трансфера считаю завышенной, можно было до давить и снищить сумму,т.к Поч отсеял Кая, плюс сам игрок отказался от перехода в Баварию,а других покупателей и небыло....плюс Челси горит по ФФП, и разгружаться нужно до 30 июня....так что была возможность снизить сумму!
Ну а так, добро пожаловать в красную часть Лондона!!!
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:55, ред.
Я осведомлен насчет игрока друг, я ведь в общем описал стратегию к чему вообще ведет Боули? Чёрт знает что. Когда набирал этот лог я знал что именно такой ответ получу.
Romeo 777
Romeo 777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:26
Да а смысл было оставлять его в команде, если Почеттино не хотел с ним дальше работать. К тому же уже куплен более разносторонний Нкунку, и как пишут аргентинец попросил клуб купить Габриэля Вейгу.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 23:22
Да, вполне возможно, время покажет 👌🏽
протон
протон
вчера в 23:14
Похоже Боули и будет выходить на поле только один)
Если как то еще болельщики синих возмущались продажей ведущих игроков, то уже сейчас наглядно видно, что смирились с политикой клуба.
протон
протон
вчера в 23:12
Трансферная политика Арсенала в последние годы очень импонирует. Да, возможно кто-то скажет, что переплачивают за Хаверца и Райса, но руководство клуба наконец-то идет своему тренеру навстречу и по крайней мере пытается приобрести тех, кого он хочет видеть в составе. Продлили практически всех молодых игроков-лидеров команды, кроме Эдегора (думаю тоже в скором времени это произойдет). Классная молодая команда строится, я желаю Артете удачи и надеюсь, что в прошлом сезоне это была не временная вспышка, а первый шаг к полноценному возвращение Арсенала в когорту сильнейших.
Тристан
Тристан ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:12
Мы немного о разном говорим. В Арсенале забивают много все три игрока атаки, в среднем по 10-12 голов за сезон, т.е. выраженный игрок атаки не смоежт проявить себя при такой схеме. Яркий пример - Жезус, отличный игрок, но ему трудно найти себя в поле. Если трио атаки Мартинелли, Хавертц и Сака, под ними Одегард, думаю немец раскроется сам того не ожидая, ему всего то 24, все впереди.
Comentarios
Comentarios ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:09
Посмотрим будет ли второй Бергкамп
Romeo 777
Romeo 777 ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 23:06
Он на самом деле неоднократно говорил, что не любит играть чистого нападающего. С Челси пример не очень, его туда ставили, потому что некому было играть там толком.
zooveterinar
zooveterinar ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:06
Ну,а с другой стороны,у Артеты таких сильных провальных трансферов небыло в Арсенале,вобще лондонцы очень четкоработают на трансф.рынке,четко укрепляют свои позиции,и правильно!!
Тристан
Тристан ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:03
В сб. Германии он заявлен нападающим, в Челси при Тухеле играл на острие с Лукаку в паре, причем бельгиец был оттянутым, не немец. Думаю в атаке он все же получше будет Жезуса. Вернее надеюсь.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:01, ред.
Лично я желаю ему удачи в новом клубе, чтобы не повторил путь тех, кто ранее переходил из Челси в Арсенал (Виллиан, Луис, Диарра, Бенаюн и т.п.).
В Челси за 3 сезона толком не смог заиграть, словно не хватало характера и бойцовских качеств в нужные моменты. И продали за отличные деньги, практически за столько же, за сколько покупали, т.к. считался супер талантливым, но на уровне Бундес лиги, как показало время.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:00
Ну Хаверц,это универсальный игрок,по мне так будет полезным в Арсенале процентов девяносто!! Имено Хаверц,при всех,этих тренерах которые работали в Челси,за последний ,так скажем сезон постояно был в стартовом составе!!! Его можно поставить,использовать на любой позиции,на передке,справа,слева,в центре,заменит любого нападающего в команде!! Да и следующий сезон поиграет в лч,в Арсен.сейчас идет прогресс,больше порядка и стабильности,чем в Челси на этот момент!!
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 22:57
Не стоит он таких денег.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:42
Какая-то стремная визуализация.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:40
Ну посмотрим а вообще переходы из Челси в Арсенал по убывающей
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:34
Я не буду слишком восторгаться, как я последовательно говорил, если покупать за очень дорого игроков, которые не смогли закрепиться или проявить себя в других топ-клубов, в среднем это очень проигрышная тактика, потому что у них нет характера победителей. У Хавертца его точно нет, потому что он абсолютно потух в прошлом году.

Тем не менее, если Эду может только переплачивать за уже известных игроков, придётся плясать от этого. Посмотрим, кем станет Кай в "Арсенале". Как минимум, он техничный и одарённый игрок.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 22:32
Хавертц сам говорил, что не любит играть на острие и лучше всего чувствует себя под нападающими.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:24
Должен помочь Арсеналу в чемпионате
Тристан
Тристан
вчера в 22:21
Хороший и, главное, своевременный трансфер. Надеюсь немец раскроется в Арсенале, уж больно по стилю игры похож на Ван Перси. Я бы рискнул на месте Артеты попробовать новичка вместо Жезуса на острие, как во времена Венгера, без выделенного нападающего. Для этого нужен Райс или Кайседо в центр, что бы подчищать и можно замахнуться..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:20
Молодцы канониры, нужно зацепиться за четверку на года и в ЛЧ опыта набирать.
А вот Челси жаль, нет больше такой команды
Elliada
Elliada
вчера в 22:12
Ого! 75 млн. Еще Райса за 100 млн хотят подписать. У Арсенала большие планы на сезон. Посмотрим, что будет.
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