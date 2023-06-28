Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Известный агент заявил, что у «Реала» нет денег, чтобы подписать Мбаппе

вчера, 19:13

Иван Ле Ме, агент защитника «Реала» Ферлана Менди, заявил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский клуб этим летом.

Быть ​​агентом — это не работа матери Мбаппе. Вы должны делать то, что вы умеете делать. Я хотел сделать ресторан, но я не умею готовить, потому что мне это не нужно. Я убежден, что если бы у Килиана Мбаппе был агент во время переговоров с «Реалом» два года назад, он уже играл бы за мадридский клуб.

Перейдет ли Мбаппе в «Реал» этим летом? Точно нет, у меня хорошие отношения с «Реалом», но у них нет денег.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Марсель» подпишет полузащитника «Атлетико»
Сегодня, 17:13
СлухиЛюка Эрнандес скоро станет игроком ПСЖ
Сегодня, 16:29
Слухи«Астон Вилла» может подписать защитника «Вильярреала»
Сегодня, 14:57
СлухиМбаппе перейдёт в «Реал» в начале июля
Сегодня, 14:52
СлухиВарди отказался от предложения из Саудовской Аравии
Сегодня, 12:19
Слухи«Милан» собирается подписать ещё 5 футболистов
Сегодня, 10:53
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:25
Incredulous
Incredulous ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 06:53
Не проблема в финансовой части, но самолюбие будет задето.
УЕСКА
УЕСКА ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:53
Не думаю, что для шейхов это является проблемой.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:20
Ну здрасте приехали - покупали, продавали, а потом бац и денег нет...)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:41
Денег нет .. Но вы держитесь... А-ха-ха-ха...😄..
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:36
Плохая новость для арабского руководства ПСЖ, помимо того, что на французе не получится заработать ровным счётом ничего, так ещё и придётся ещё год платить ему зарплату.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:20
Да это понятно, откуда можно взять сотку на Биллингема и потом ещё 250 на Мбаппе... Более того, уверен, за 250 Мбаппе в принципе никто не будет брать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 