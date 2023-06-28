Известный агент заявил, что у «Реала» нет денег, чтобы подписать Мбаппе

Иван Ле Ме, агент защитника «Реала» , заявил, что нападающий ПСЖ не перейдёт в мадридский клуб этим летом.

Быть ​​агентом — это не работа матери Мбаппе. Вы должны делать то, что вы умеете делать. Я хотел сделать ресторан, но я не умею готовить, потому что мне это не нужно. Я убежден, что если бы у Килиана Мбаппе был агент во время переговоров с «Реалом» два года назад, он уже играл бы за мадридский клуб.

Перейдет ли Мбаппе в «Реал» этим летом? Точно нет, у меня хорошие отношения с «Реалом», но у них нет денег.