ЦСКА не устраивает предложение ПАОКа по трансферу Чалова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об интересе ПАОКа к нападающему «армейцев» .

Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям. Забавно, кстати, что вначале об этом предложении во всех подробностях расписал русский Фабрицио Романо — Иван Карпов — а только потом уже оно пришло в клуб.