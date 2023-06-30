ЦСКА не устраивает предложение ПАОКа по трансферу Чалова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об интересе ПАОКа к нападающему «армейцев» Фёдору Чалову.
Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям. Забавно, кстати, что вначале об этом предложении во всех подробностях расписал русский Фабрицио Романо — Иван Карпов — а только потом уже оно пришло в клуб.
А ПАОК неинтересен по двум причинам. Во-первых, это именно ПАОК (не солидный клуб). А во-вторых, деньги не те. И вряд ли Чалову интересен Паок. Так что говорить не о чем.
А ПАОК неинтересен по двум причинам. Во-первых, это именно ПАОК (не солидный клуб). А во-вторых, деньги не те. И вряд ли Чалову интересен Паок. Так что говорить не о чем.
Если бы Чалов был хотя-бы как-то конкурировать в этих чемпионатах , его давно бы кто-то пригласил, хоть куда-то.
А ПАОК для вас это же совершенно не тот клуб !?)) Я хоть и болею за ЦСКА, но Чалов не есть топ игрок даже для нынешнего состояния всего российского футбола. С уважением к вашему мнению Толя , но спорить больше не собираюсь. Каждый остаётся при своих. ✊️🙋🏻♂️
Если бы Чалов был хотя-бы как-то конкурировать в этих чемпионатах , его давно бы кто-то пригласил, хоть куда-то.
А ПАОК для вас это же совершенно не тот клуб !?)) Я хоть и болею за ЦСКА, но Чалов не есть топ игрок даже для нынешнего состояния всего российского футбола. С уважением к вашему мнению Толя , но спорить больше не собираюсь. Каждый остаётся при своих. ✊️🙋🏻♂️