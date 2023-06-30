Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

ЦСКА не устраивает предложение ПАОКа по трансферу Чалова

вчера, 14:54

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об интересе ПАОКа к нападающему «армейцев» Фёдору Чалову.

Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям. Забавно, кстати, что вначале об этом предложении во всех подробностях расписал русский Фабрицио Романо — Иван Карпов — а только потом уже оно пришло в клуб.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Семак: «Кузяев попрощался с „Зенитом“, но, возможно, вернётся»
Сегодня, 15:30
Крыховяк прекратил отношения с «Краснодаром». Разорвал контракт, как только появилась возможность
Сегодня, 15:09Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии1
«Зенит» разрешил Венделу заняться поиском новой команды
Сегодня, 15:02
«Локомотив» не откажется от Дзюбы из-за его поведения в юмористических шоу
Сегодня, 11:50
Слухи«Спартак» хочет купить защитника сборной Молдавии
Сегодня, 10:25
СлухиИлья Кухарчук перейдёт в «Пари НН»
Вчера, 13:44
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:59
Как говопят обоюдно. А где я писал, что Чалов топ футболист? Мря мысль в том, что участие в ЕК совсем не признак того, что клуб заслудивает внимания. Паок типичный середняк клуба из страны, которая, ниже РФ в рейтинге ФИФА. О чем речь?
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 07:14
Он больше и не стоит.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:36
Я вроде бы по русски написал . И нигде я не писал, что ПАОК относится к топ клубам . А даже наоборот написал, что из не топ клуба ПАОК у него больше будет вариантов засветиться в еврокубках и попасть в какой нибудь топ чемпионат . Прошу внимательно читать то что я пишу , а потом уже свои мысли экспортировать !
Спасибо за понимание уважаемый Толя !
ABir
ABir
вчера в 20:34
В Греции Чкалову было бы комфортно, чемпионат примерно соответствует его уровню
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:35
В Европе не менее 5 клубов Серии А как то разглядели "огромный потенциал" Хлучевича и он там нарасхват, про Баринова, Захаряна, Сафонова, молчу, там уже речь идет и о Реале и о Челси. Я много раз говорил, что Чалов не топ, но добротный игрок, нисколько не хуже перечисленных выше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 19:31
Скопировал тебе свой ответ Игорю.. В ЕК играют не только Паок, но и Омония (*Кипр), Пюник (* армения) Дюделанж ( Люксембург) и еще десятка два клубов такого же калибра. С твое точки зрения участие этих клубов в ЕК - это свидетельство их принадлежности к топ клубам Европы ? И они тоже могут быть трамплином.? Кстати говоря Греция, откуда Паок родом, в рейтинге ФИФА на 49 месте , намного ниже России Поэтому твой пассаж о принадлежности Паок к числу топ клубов Европы я воспринимаю как неудачную шутку.
А теперь по делу. Попасть в один из клубов категории Паок и быть статистом в ЕК вместе с ним - это и есть голубая мечта. ? Не думаю. А в реально серьезные клубы не попасть по разным причинам, в том числе и не футбольным.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:14
Вот читаю Вашу переписку,каждый по своему прав,но можно внесу свои 5 копеек.ПАОК хоть и слабоватый клуб,но они играют в Еврокубках.Или думаешь Чалову или многим другим интересно играть во внутреннем чемпионате,может они хотят начать с таких клубов,показать себя и расти дальше? Ну согласись,ведь оно так.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:09, ред.
Слишком много шума вокруг посредственного игрока. Его потолок - Греция, Кипр, Люксембург и т.п. В противном случае давно бы играл в более солидных чемпионатах. Допускаю, что я ничего не понимаю в футболе и футболистах, но почему Чалова никак не разглядят команды из ведущих футбольных стран Европы? Тоже, наверное, ничего не понимают и никак не могут разглядеть громадный потенциал Фёдора. Причём даже не лидеры, а из вторых десятков. Спрос на этого восхваляемого некоторыми пользователями игрока ноль целых ноль десятых.
Если смотреть правде в глаза, то мы лет на двадцать отстали от футбольной жизни и до сих пор витаем где - то в облаках, убеждая себя и своих родственников, что наш футбол ого-го и пока ещё конкурентен на международной арене. Может быть, оптимистам напомнить, как наши ведущие команды, в том числе и гегемон "Зенит", с треском проигрывали в ЛЧ командам из Восточной Европы. Напомнить ? Поэтому, когда я "во первых строках своего письма" назвал три страны, ещё не факт, что Фёдор и там соответствовал бы уровню их чемпионатов. Ещё раз не побоюсь повторить: мы отстали от футбольной жизни и боюсь, что намного.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:49
Отвечу в твоем же духе , гражданин Игорь. В ЕК играют не только Паок, но и Омония (*Кипр), Пюник (* армения) Дюделанж ( Люксембург) и еще десятка два клубов такого же калибра. С твое точки зрения участие этих клубов в ЕК - это свидетельство их принадлежности к топ клубам Европы ? И они тоже могут быть трамплином.? Кстати говоря Греция, откуда Паок родом, в рейтинге ФИФА на 49 месте , намного ниже России Поэтому твой пассаж о принадлежности Паок к числу топ клубов Европы я воспринимаю как неудачную шутку.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:10
Всего один ответ, товарищ Толя !
ПАОК может быть конечно же и не топ клуб. Зато в отличие от ЦСКА каждый год играет в Еврокубках !)
И именно из не топ клуба ПАОК, у товарища Чалова будет больше вариантов перейти в достойный европейский клуб . Если конечно же, не топ Чалов сможет себя показать совершенно не в топ чемпионате !))
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:23
Просто в ЦСКА ответили, что он самим нужен, а может и вообще проигнорировали их предложение. Но сути это не меняет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:17, ред.
Сразу 2 ответа. Паок однозначно не топ клуб и для нас и для Европы. И, напомни мне, любезный, где я назвал Чалова топ игроком. Разве что в сравнении с Хлусевичем он топ. Это в Ответе Алексею. Так в сравнении с Хлусевичем у нас половина игроков РПЛ топ игроки.
a2vq8e456qs7
a2vq8e456qs7
вчера в 16:48
Федю греки не оценили
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:48
Слишком много предлагают . ЦСКА удивлен.
Capral
Capral
вчера в 16:29
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:51, ред.
    ПАОК предложил ЦСКА €4 млн за 60% прав на Чалова.

    ЦСКА хочет €60 млн за 4% прав на Чалова

    Ждём устраивающее всех решение....
    Sylpheed
    Sylpheed
    вчера в 15:48
    Нахер пусть идут
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:44
    Попрошу уточнить, о каких клубах этих чемпионатах идёт речь !?????))
    Если бы Чалов был хотя-бы как-то конкурировать в этих чемпионатах , его давно бы кто-то пригласил, хоть куда-то.
    А ПАОК для вас это же совершенно не тот клуб !?)) Я хоть и болею за ЦСКА, но Чалов не есть топ игрок даже для нынешнего состояния всего российского футбола. С уважением к вашему мнению Толя , но спорить больше не собираюсь. Каждый остаётся при своих. ✊️🙋🏻‍♂️
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 15:37
    Уж если даже такой отстой как Хлусевич, по слухам кому то интересен, то Чалов в сравнении с ним топ звезда.
    Ironigor
    Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 15:37
    ЦСКА не устраивает предложение ПАОКа по трансферу Чалова
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354791/chalov-fyodor-paok 30.06.2023
    Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354791/chalov-fyodor-paok 30.06.2023
    Вот про эти Амбиции, о которых говорил директор по коммуникациям клуба ЦСКА !!!)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 15:36, ред.
    Что тебя, братан, понесло. Я соглашусь, что Федя не звезда с точки зрения топ-5, но для Бельгии, Голландии, Турция очень хороший вариант. А для уточнения скажи, в твоем любимом клубе есть хоть кто-то, кто по уровню игры в этом сезоне приближается к Феде.
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:34
    " Они предлагали продлить ", - а Амбиции ЦСКА не позволили это сделать !!!)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 15:33
    Гневных речей не будет, вернись к первоисточнику. А распространение слухов не красит уважаемого ветерана КБ.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:29
    Уточню , - это Базель вернул Федю ,за ненадобностью . ) Жду гневных речей ! )))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:28
    Греция не та страна. Хотя там тепло, фрукты...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 15:27
    Это "добро" ещё кому-то нужно ? . )) Как же у нас любят завышать планку для футболистов ?! Пусть скажут СПАСИБО ,что хоть кто-то на него обратил внимание .)))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:27
    Раскатили губище. Никуда Чалов не уйдет ЕЛГ лишиться ещё ☝️, чем отпустит ФедОра на вольные хлеба.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 15:23
    Ну а почему нет?вреда от него нет,только польза!а там глядишь и цена подрастёт!
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 15:22
    О каких амбициях речь?
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 15:21
    Вы хотели бы чтобы он остался в клубе?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     