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Илья Кухарчук перейдёт в «Пари НН»

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9v9c9ccuvpup
9v9c9ccuvpup
вчера в 15:03
Я бы даже сказал, что это усиление для НН))
vmc3aec3h5eq
vmc3aec3h5eq
вчера в 15:01
Довольно неплохой полузащ
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:15
Илья воспитанник костромского Спартака где и играл за малолеток семь лет, а после перебрался в школу ярославского Шинника где и начал свою взрослую карьеру, затем Рубин, Урал, Волга......, Химки. Торпедо... Добротный, рослый 184-77 полузащитник, который на сей момент провел на футбольных на полях 301 игру и ... забил 51 гол! (Нам из-за бугра иногда предлагают нападающих с худшими показателями) Можно ещё отметить и к его скорострельности (1 гол за 6 игр) ещё и ассисты, так выступая за нижегородскую Волгу за пару сезонов провел 60 игр, забил те же 10 голов и... 7 голевых передач!
Играя за «Томь», в июле 2018 года получил звание лучшего игрока июля в ФНЛ.
В общем мну кажется недооцененный, добротный игрок.
Пожелаем игроку со спартаковской закваской удачи в Пари НН!
sova147
sova147
вчера в 13:49
Для него это команда будет интересна, желаем удачи!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:47, ред.
Ходят по кругу ... из одного аутсайдера в другой... Уровень пердива...
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