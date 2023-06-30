Илья Кухарчук перейдёт в «Пари НН»

Полузащитник Илья Кухарчук станет игроком «Пари НН».
По данным источника, в ближайшее время футболист подпишет контракт с нижегородским клубом.
Прошлый сезон Кухарчук провёл с составе «Торпедо».
Полузащитник Илья Кухарчук станет игроком «Пари НН».
По данным источника, в ближайшее время футболист подпишет контракт с нижегородским клубом.
Прошлый сезон Кухарчук провёл с составе «Торпедо».
Играя за «Томь», в июле 2018 года получил звание лучшего игрока июля в ФНЛ.
В общем мну кажется недооцененный, добротный игрок.
Пожелаем игроку со спартаковской закваской удачи в Пари НН!
Играя за «Томь», в июле 2018 года получил звание лучшего игрока июля в ФНЛ.
В общем мну кажется недооцененный, добротный игрок.
Пожелаем игроку со спартаковской закваской удачи в Пари НН!