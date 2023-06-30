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Стало известно, какую сумму «Зенит» заплатил «Сочи» за трансфер Коваленко

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Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:03
Слушай, сейчас перенесли Азовскую зону, кажется в Сочи.
Мну видел в каком виде оттуда возвращались (и туда отправлялись...) Не дай бог...
makkie
makkie
вчера в 15:59
Чуть больше 2 млн евро
И что, у Локо таких денег не нашлось что ли?
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:39
а за чем Тебе?..Ты собираешься дам кадрить?))))....так то азартные игры-у нас разрешены только в четырех зонах))))....куда поедешь?___)))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:02
Поделись тайной!
Не барабанная дробь под ухо!?))
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:42
Олег. знакомая история!))))...а вот "золотое правило" в картах-я знаю!))))...иногда, когда уже никто не пьет и не поет-демонстрирую...для отрезвления))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:34
Так это "Золотое правило!"
Мой товарищ, по детской футбольной команде, мама его сидела в те далёкие годы на кассе в столовой, выиграл в лоторею Жигули... Спустя года раскололся - купили в полторы цены...
Вспомнил занятный случай из жизни, реально.
Я никогда не играл в лото и прочие игры, но лет тридцать назад прибегает ко мне мой товарищ шахматист погонять пятиминутки и показывает какое то лото угадать исходы первенства страны по шахматам... Пару дней сидел кумекал), что то ему подсказал (он исправил пару тройку) и сам заполнил... 13 пар было, как сейчас помню. 12 угадал, тринадцатую, самую лёгкую (в последнем туре если реалий нет шахматисты заключают мировые) меня черт дернул поставить на победу одного из участников... Сейчас с товарищем встречаемся иногда, каждый раз говорит:
- Вот видишь гад, едем коня толкать по доске на автобусе, а поставил бы ничью - на машине, шахматной...)
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:57
Толик, я тоже сторонник -проходить мимо спортлото)))))...был грешок)))...я рубль выиграл, а мой сосед -еврей (ни хрена не понимающий в спорте) авто-волгу))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 13:18
Надеяться на правдивый ответ невозможно - никто не знает, почти)
alexgurzan
alexgurzan ответ e7z26bm9urd5 (раскрыть)
вчера в 13:03
Да, играйте в группе Заболотного, а мы включим вас в итоги конкурса, как в группу Яшина.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 13:01
Вчера искренне хотел чтобы в одной игре счет стал 5:0... К сожалению 4:0...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:59
У тебя будет огромный плюс - знаешь матчасть футбола...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:52, ред.
Спасибо и тебе удачи!

Мну особо не увлечен этим делом, раньше с Назбеком играли... Сейчас просто играю да играю, без полного использования возможности заработать доп.баллы (репост в соц сеть., VK....)
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:51
Большое спасибо alexgurzan !
Мне очень неудобно, что по такой мелочи потревожил Вас, но не приходилось заниматься этим вопросом в роли участника группы Яшина. Меня с толку сбили "заработанные очки" которые подсчитываются и отображаются в одной из таблиц страницы "Рейтинг.." Ещё раз спасибо за разъяснения в т.ч. за возможность и в этот день заработать баллы для ставок.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:51
Что происходит в нашем футболе?
e7z26bm9urd5
e7z26bm9urd5 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:49
За четверть часа до первого матча у меня по-прежнему отображается группа Заболотного вместо Яшина. Я могу планировать свои ставки, зная, что по факту я в финальной пульке как занявший второе место в группе?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:49
Не стоит он этих денег
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:44
Весьма неплохая сумма, клубы ФНЛ на такие деньги полгода жить могут.
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:43
Давай играй !) Удачи тебе дружище. !!!✊️🙋🏻‍♂️
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:42
Да, но в этот день можно заработать ещё.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:38
Привет Анатолий!
Всё правильно, азартные игры к хорошему не приведут....))
we235ycnfazj
we235ycnfazj
вчера в 12:37
Лишь бы толк от него был.
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
Понял. Спасибо!
P.S. Т.е. игра в последний день идет на "остаток" баллов за уходящий месяц...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:30
Солидарен с Вами. Не играю и честно говоря не вижу смысла в этом, хотя определенным багажом знаний о футболе и информацией обладаю. Но лотереи и всякие угадайки мне никогда не были интересны. Не мое это.
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:29
Никуда специально заходить не нужно, вы уже в финальной группе Льва Яшина.
Игра на те же очки, как и в обычных группах! На данный момент - 620 очков.
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:24
Да понимаю, но банально...
Зашел в "Линию" там 560 очков, я понимаю игра не на эти?
Куда заходить?
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:23, ред.
Добрый день.
От Вас требуется только одно, выиграть как можно больше очков)
Вас автоматически перекинет в нужную группу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:23
Не знаю, как-то привык только новости комментировать. Может быть, попробую!) Почитаю на выходных про ваши конкурсы.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:22
С утра день не задался...))
А можно узнать почему?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:21
Добрый день, я, к сожалению, не играю в конкурсах, поэтому не смогу помочь(
adekvat
adekvat ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:20
Россиянам чем выше оценка, тем раньше они начинают борзеть, и бросать играть.
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