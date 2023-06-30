Стало известно, какую сумму «Зенит» заплатил «Сочи» за трансфер Коваленко

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко перейдёт в «Зенит».
По данным источника, о трансфере игрока будет объявлено сегодня.
За переход Коваленко «Зенит» заплатил 200 млн рублей.
Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко перейдёт в «Зенит».
По данным источника, о трансфере игрока будет объявлено сегодня.
За переход Коваленко «Зенит» заплатил 200 млн рублей.
Мну видел в каком виде оттуда возвращались (и туда отправлялись...) Не дай бог...
Мну видел в каком виде оттуда возвращались (и туда отправлялись...) Не дай бог...
И что, у Локо таких денег не нашлось что ли?
И что, у Локо таких денег не нашлось что ли?
Не барабанная дробь под ухо!?))
Не барабанная дробь под ухо!?))
Мой товарищ, по детской футбольной команде, мама его сидела в те далёкие годы на кассе в столовой, выиграл в лоторею Жигули... Спустя года раскололся - купили в полторы цены...
Вспомнил занятный случай из жизни, реально.
Я никогда не играл в лото и прочие игры, но лет тридцать назад прибегает ко мне мой товарищ шахматист погонять пятиминутки и показывает какое то лото угадать исходы первенства страны по шахматам... Пару дней сидел кумекал), что то ему подсказал (он исправил пару тройку) и сам заполнил... 13 пар было, как сейчас помню. 12 угадал, тринадцатую, самую лёгкую (в последнем туре если реалий нет шахматисты заключают мировые) меня черт дернул поставить на победу одного из участников... Сейчас с товарищем встречаемся иногда, каждый раз говорит:
- Вот видишь гад, едем коня толкать по доске на автобусе, а поставил бы ничью - на машине, шахматной...)
Мой товарищ, по детской футбольной команде, мама его сидела в те далёкие годы на кассе в столовой, выиграл в лоторею Жигули... Спустя года раскололся - купили в полторы цены...
Вспомнил занятный случай из жизни, реально.
Я никогда не играл в лото и прочие игры, но лет тридцать назад прибегает ко мне мой товарищ шахматист погонять пятиминутки и показывает какое то лото угадать исходы первенства страны по шахматам... Пару дней сидел кумекал), что то ему подсказал (он исправил пару тройку) и сам заполнил... 13 пар было, как сейчас помню. 12 угадал, тринадцатую, самую лёгкую (в последнем туре если реалий нет шахматисты заключают мировые) меня черт дернул поставить на победу одного из участников... Сейчас с товарищем встречаемся иногда, каждый раз говорит:
- Вот видишь гад, едем коня толкать по доске на автобусе, а поставил бы ничью - на машине, шахматной...)
Мну особо не увлечен этим делом, раньше с Назбеком играли... Сейчас просто играю да играю, без полного использования возможности заработать доп.баллы (репост в соц сеть., VK....)
Мну особо не увлечен этим делом, раньше с Назбеком играли... Сейчас просто играю да играю, без полного использования возможности заработать доп.баллы (репост в соц сеть., VK....)
Мне очень неудобно, что по такой мелочи потревожил Вас, но не приходилось заниматься этим вопросом в роли участника группы Яшина. Меня с толку сбили "заработанные очки" которые подсчитываются и отображаются в одной из таблиц страницы "Рейтинг.." Ещё раз спасибо за разъяснения в т.ч. за возможность и в этот день заработать баллы для ставок.
Мне очень неудобно, что по такой мелочи потревожил Вас, но не приходилось заниматься этим вопросом в роли участника группы Яшина. Меня с толку сбили "заработанные очки" которые подсчитываются и отображаются в одной из таблиц страницы "Рейтинг.." Ещё раз спасибо за разъяснения в т.ч. за возможность и в этот день заработать баллы для ставок.
Всё правильно, азартные игры к хорошему не приведут....))
Всё правильно, азартные игры к хорошему не приведут....))
P.S. Т.е. игра в последний день идет на "остаток" баллов за уходящий месяц...
P.S. Т.е. игра в последний день идет на "остаток" баллов за уходящий месяц...
Игра на те же очки, как и в обычных группах! На данный момент - 620 очков.
Игра на те же очки, как и в обычных группах! На данный момент - 620 очков.
Зашел в "Линию" там 560 очков, я понимаю игра не на эти?
Куда заходить?
Зашел в "Линию" там 560 очков, я понимаю игра не на эти?
Куда заходить?
От Вас требуется только одно, выиграть как можно больше очков)
Вас автоматически перекинет в нужную группу.
От Вас требуется только одно, выиграть как можно больше очков)
Вас автоматически перекинет в нужную группу.
А можно узнать почему?
А можно узнать почему?