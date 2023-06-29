В «Дженоа» дали комментарий касательно интереса к Хлусевичу

Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини высказался о предполагаемом интересе коллектива к полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
Интерес к Хлусевичу? Нет, это неправда. В нашем шорт-листе его нет.
Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини высказался о предполагаемом интересе коллектива к полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
Интерес к Хлусевичу? Нет, это неправда. В нашем шорт-листе его нет.
- Мужик! Кончай уже !!!
Мужик :
- Ой! Кто здесь ?!
Нельзя так с земляком из Симферополя, но не удержался... Дань прости, но во всю эту историю туго верится. Папе привет.
- Мужик! Кончай уже !!!
Мужик :
- Ой! Кто здесь ?!
Нельзя так с земляком из Симферополя, но не удержался... Дань прости, но во всю эту историю туго верится. Папе привет.