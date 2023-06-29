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В «Дженоа» дали комментарий касательно интереса к Хлусевичу

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Quake1988
Quake1988
сегодня в 00:05, ред.
Москва, гастроли какого-то авангардного театра Симферополя. На первом спектакле собирается весь столичный бомонд. В зале гаснет свет . Абсолютная темнота . На сцену со свечкой в руках выходит голый мужик . Озираясь по сторонам, выходит в центр сцены, садится и начинает мастурбировать . Это продолжается пять минут, десять ...Вдруг крик из зала :
- Мужик! Кончай уже !!!
Мужик :
- Ой! Кто здесь ?!

Нельзя так с земляком из Симферополя, но не удержался... Дань прости, но во всю эту историю туго верится. Папе привет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:36
..... сказал спортивный директор Дженоа, так и не выговорив правильно фамилию Хлюсевич"
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:08
Да что за бред, нигде наших нет,,, Совсем агенты заврались
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:07
Ну тут нежнее туалетная бумажка. Это не, как в Марселе к Чалову). Наждачная бумага)).
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:34
Ещё три опровержения осталось,и моё предсказание сбудется.Выдохните...
galem72
galem72
вчера в 19:12
Можно было и не отвечать. И так понятно было, что агент Хлусевича витает где-то в своих влажных мечтах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:55
Он наверное и не знает кто это такой !
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:51
Иного ответа и не ожидал - отстрелили очередную "утку".
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