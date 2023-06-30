«Сельта» сделала публикации о Валерии Карпине, отметив связку с Мостовым

Пресс-служба «Сельты» сделала несколько публикаций в соцсети, посвящённых бывшему игроку команды . Также клуб из Виго упомянул другого экс-футболиста из России — .

Карпин забивал важные голы в некоторых исторических матчах «Сельты». В составе сборной своей страны он играл на чемпионате мира 2002 года в Корее и Японии в качестве футболиста «Сельты». Он также выделялся сильным и причудливым характером, который не раз доставлял ему неприятности, но он наделил «Сельту» своим соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки спустя более чем четверть века после дебюта на европейской арене. Россиянин Валерий Карпин занимает 32-е место по количеству сыгранных за «Сельту» матчей. В конце 1990-х годов он сформировал дуэт мечты в команде с другим россиянином, Александром Мостовым.