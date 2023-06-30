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«Сельта» сделала публикации о Валерии Карпине, отметив связку с Мостовым

вчера, 23:34

Пресс-служба «Сельты» сделала несколько публикаций в соцсети, посвящённых бывшему игроку команды Валерию Карпину. Также клуб из Виго упомянул другого экс-футболиста из России — Александра Мостового.

Карпин забивал важные голы в некоторых исторических матчах «Сельты». В составе сборной своей страны он играл на чемпионате мира 2002 года в Корее и Японии в качестве футболиста «Сельты». Он также выделялся сильным и причудливым характером, который не раз доставлял ему неприятности, но он наделил «Сельту» своим соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки спустя более чем четверть века после дебюта на европейской арене. Россиянин Валерий Карпин занимает 32-е место по количеству сыгранных за «Сельту» матчей. В конце 1990-х годов он сформировал дуэт мечты в команде с другим россиянином, Александром Мостовым.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 08:52
На счёт характера сказано точно.
w9bjqukgrth7
w9bjqukgrth7
сегодня в 05:30
Наш дуэт хорошо тогда Сельту тянул
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:03
Легенды...
Quake1988
Quake1988
сегодня в 00:31, ред.
))) что ?!?
Гость
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