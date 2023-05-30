Клуб из Бангладеш задолжал зарплату российскому игроку

Футболист команды «Уттара» из чемпионата Бангладеш рассказал, что клуб задолжал ему зарплату за несколько месяцев.

Мой паспорт не готов. Когда приехал, отдал его представителю клуба, чтобы он оформил рабочую визу. Это было в один из первых дней. С тех пор я паспорт не видел. Но человек мне сказал, что документы пока не готовы.

У меня контракт с 1 марта, а на сегодняшний день я ни копейки не получил. Говорю: давайте разрывать, вы платите мне зарплату за два месяца, что я тут нахожусь, и покупаете билет домой. Жду уже третью неделю – у меня опасения, что мне ничего не выплатят.