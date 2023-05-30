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Клуб из Бангладеш задолжал зарплату российскому игроку

вчера, 10:58

Футболист команды «Уттара» из чемпионата Бангладеш Алан Короев рассказал, что клуб задолжал ему зарплату за несколько месяцев.

Мой паспорт не готов. Когда приехал, отдал его представителю клуба, чтобы он оформил рабочую визу. Это было в один из первых дней. С тех пор я паспорт не видел. Но человек мне сказал, что документы пока не готовы.

У меня контракт с 1 марта, а на сегодняшний день я ни копейки не получил. Говорю: давайте разрывать, вы платите мне зарплату за два месяца, что я тут нахожусь, и покупаете билет домой. Жду уже третью неделю – у меня опасения, что мне ничего не выплатят.

И не знаю, как решать этот вопрос: через ФИФА или через российское посольство. Но клуб обещал всё отдать в конце мая.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:05
Хорошо хоть в подвале найки не шьет, уже успех)
Futurista
Futurista
вчера в 14:21
"Снились Дусины клеенки цвета беж
И нахальные шпионки в Бангладеш..."...(с)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:48
Красава, отдал паспорт и не парится. Скоро обнаружит, что на этом паспорте десяток кредитов висит, вот весело будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:45
Паспорт изъяли , денег не дают, домой уехать не может - прям сценарий из 90 х...
a-league
a-league
вчера в 13:10
Главное, чтобы ещё должен за гостеприимство не остался
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 13:02
Ну парень дает конечно. Сразу скажу, я не осуждаю его, деньги зарабатывает каждый как может, но блин, чувак. Чемпионат Бангладеш, серьезно! Ну это too much, как говорится. Клубу 14 лет, в элиту, если это слово применимо к Бангладеш, он попал только в прошлом году. Но это мелочи, по сравнению с тем, что человек без знания языка, культуры поехал в далекую далекую страну, что снять "большой кэш" видимо. Т.е. он вообще не провел анализ, как там живут люди, что они там едят, во что верят и т.д. Да даже эскортницы проявляют больше разума, когда едут куда-то к черту на рога.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:10
Ещё и паспорт забрали
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:44
Нашёл куда поехать! Страна-помойка, горы мусора... какой футбол!? С головой наши соотечественники порой в полном разладе.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:38
Развели по полной, теперь милостыню придется просить что бы домой уехать.
ncqkbm984nxq
ncqkbm984nxq
вчера в 11:21
Вот наглёш Бангладёш! От оплаты не уйдёшь!
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 11:21
говорят чемпеонат Бонголеш один из лутших в Азьии
shlomo
shlomo
вчера в 11:08
А нечего было туда ехать... теперь сделают рабом, а не игроком...
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