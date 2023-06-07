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Кокорин посетит финальный матч Лиги Конференций

вчера, 19:30
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который в сезоне 2022/23 выступал за кипрский «Арис» на правах аренды, посетит финальный поединок Лиги Конференций. «Фиалки» сыграют с «Вест Хэмом». Футболист дал комментарий по теме:

Я надеюсь, что «Фиорентина» одержит победу, хотя и будет непросто. Это уникальное испытание, поэтому я надеюсь, что у коллектива все получится – ради города, ради всего персонала и ради клуба. Это огромный шаг.

Я приехал сюда, чтобы поддержать своих партнеров. Я хочу увидеть матч.

Ранее стало известно, что итальянский клуб хочет сохранить россиянина.

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Все комментарии
8ar6dhcsgwr6
8ar6dhcsgwr6
вчера в 20:59
Саня вспомнил про город и его болельщиков у которых он не оправдал ожиданий
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 20:53
Посетит с дружеским визитом.Следим за теленовостями из Праги.
Elliada
Elliada
вчера в 20:52
Остался бы на лавке, возможно, стал бы победителем Лиги Конференций.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:47
Ну теперь "фиалки" просто не имеют права проиграть...
Владимир 77
Владимир 77 ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 20:19
Это Легенда Фиорентины!!!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:44
Кто такой это?
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