Кокорин посетит финальный матч Лиги Конференций

Нападающий «Фиорентины» , который в сезоне 2022/23 выступал за кипрский «Арис» на правах аренды, посетит финальный поединок Лиги Конференций. «Фиалки» сыграют с «Вест Хэмом». Футболист дал комментарий по теме:

Я надеюсь, что «Фиорентина» одержит победу, хотя и будет непросто. Это уникальное испытание, поэтому я надеюсь, что у коллектива все получится – ради города, ради всего персонала и ради клуба. Это огромный шаг.

Я приехал сюда, чтобы поддержать своих партнеров. Я хочу увидеть матч.