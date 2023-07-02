Бывший игрок «Спартака», ЦСКА и «Торпедо» возглавил «Велес»

«Велес» объявил о назначении Евгения Бушманова новым главным тренером команды.
Последним клубом 51-летнего специалиста был «Спартак-2», который он покинул в 2022 году. Также рулевой трудился в молодёжной сборной России с января 2017-го по октябрь 2018 года.
Во время игровой карьеры Бушманов выступал за «Шинник», «Спартак», ЦСКА, «Торпедо» и «Крылья Советов».
А бывший игрок любительских "Абре" и "Абоньо" возглавил "Спартак"....
...где логика...??..)))
А бывший игрок любительских "Абре" и "Абоньо" возглавил "Спартак"....
...где логика...??..)))