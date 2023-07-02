Бывший игрок «Спартака», ЦСКА и «Торпедо» возглавил «Велес»

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вчера, 13:50

«Велес» объявил о назначении новым главным тренером команды.

Последним клубом 51-летнего специалиста был «Спартак-2», который он покинул в 2022 году. Также рулевой трудился в молодёжной сборной России с января 2017-го по октябрь 2018 года.