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Бывший игрок «Спартака», ЦСКА и «Торпедо» возглавил «Велес»

вчера, 13:50

«Велес» объявил о назначении Евгения Бушманова новым главным тренером команды.

Последним клубом 51-летнего специалиста был «Спартак-2», который он покинул в 2022 году. Также рулевой трудился в молодёжной сборной России с января 2017-го по октябрь 2018 года.

Во время игровой карьеры Бушманов выступал за «Шинник», «Спартак», ЦСКА, «Торпедо» и «Крылья Советов».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:42, ред.
Бывший игрок «Спартака» возглавил любительский «Велес»....

А бывший игрок любительских "Абре" и "Абоньо" возглавил "Спартак"....

...где логика...??..)))
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:36
Интересная команда. Удачи Велесу вместе с Бушмановым!
Гость
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