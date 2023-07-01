«Депортиво» назначил нового главного тренера

1688208409

вчера, 13:46

Испанский «Депортиво» объявил о назначении на пост главного тренера . Этот 51-летний специалист имеет богатый опыт работы с испанскими клубами, а последней его командой был «Леганес», который он тренировал в минувшей кампании в Сегунде.

«Депортиво» на данный момент выступает в 3-м по рангу дивизионе Испании. В прошедшем сезоне команда сумела попасть в плей-офф за право выйти в Сегунду, однако уступила в полуфинале.