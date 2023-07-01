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«Депортиво» назначил нового главного тренера

вчера, 13:46

Испанский «Депортиво» объявил о назначении на пост главного тренера Иманола Идьякеса. Этот 51-летний специалист имеет богатый опыт работы с испанскими клубами, а последней его командой был «Леганес», который он тренировал в минувшей кампании в Сегунде.

«Депортиво» на данный момент выступает в 3-м по рангу дивизионе Испании. В прошедшем сезоне команда сумела попасть в плей-офф за право выйти в Сегунду, однако уступила в полуфинале.

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Все комментарии
Борислaв
Борислaв
вчера в 15:55
А когда то этот клуб фиерил в высшем дивизионе. Удачи тренеру.
izrafel
izrafel
вчера в 15:28
Думаю, что он сумеет сделать невозможное и команды снова будет выступать в элите.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:58
Эх, как жаль,что такой клуб ни как не может вернуться в элиту Испанского футбола, и обитает в низших лигах.... а помните, еще в начеле духтысячных годов клуб Хавьера Ирурете был одним из тех, кто навязывал борьбу в ЛаЛиге завсегдатым грандам Реалу и Барсе, становились чемпионами и в ЛаЛиге, и в кубке и в Суперкубке и в ЛЧ шумели, а потом, как то резко ушли в тень,а после и вовсе повязли в болоте нижних дивизионов....
Очень хочется, что бы такие клубы как, Депортиво, Сарагоса, Малага снова выступали на высоком уровне в ЛаЛиге, и создавали конкуренцию большим клубам
Mekail
Mekail
вчера в 13:48
Ну посмотрим, как он сумеет их вывести в Сегунду... или с ним тоже попрощаются.
Гость
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