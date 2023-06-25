Сперцян — лучший футболист «Краснодара» по итогам сезона 2022/23

Полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом «Краснодара» по итогам сезона 2022/23.
Игрок одержал победу в голосовании, которое проводилось среди болельщиков (48,78%).
По слухам, хавбек может продолжить карьеру в европейском топ-клубе.
Полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом «Краснодара» по итогам сезона 2022/23.
Игрок одержал победу в голосовании, которое проводилось среди болельщиков (48,78%).
По слухам, хавбек может продолжить карьеру в европейском топ-клубе.
Сперцян прогрессирует в Краснодаре, но ему нужно выходить из зоны комфорта, а для этого переезжать в Европу.
Вариант с Аяксом очень хороший. Да и пример Хвичи перед глазами - всё реально, всё по силам!
Сперцян прогрессирует в Краснодаре, но ему нужно выходить из зоны комфорта, а для этого переезжать в Европу.
Вариант с Аяксом очень хороший. Да и пример Хвичи перед глазами - всё реально, всё по силам!