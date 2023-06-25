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Сперцян — лучший футболист «Краснодара» по итогам сезона 2022/23

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альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:25
Анатолий, а вот тут ..я с Тобой не соглашусь!!!!...мой выбор: Малком, Сперцян, Акинфеев)))))...если говорить за тройку)))))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:12
Правильное решение,хорошо провел этот сезон.
sqmw3vxx3mnb
sqmw3vxx3mnb
сегодня в 03:44
Об этом уже все догодались
makkie
makkie
вчера в 22:29
Ну не Кайо и Ахметова же выбирать )))
Сперцян прогрессирует в Краснодаре, но ему нужно выходить из зоны комфорта, а для этого переезжать в Европу.
Вариант с Аяксом очень хороший. Да и пример Хвичи перед глазами - всё реально, всё по силам!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:24
А если взять весь сезон, а не только ЧР, но и Кубок, то по-моему Сперцях в топ-3 РПЛ входит вместе с Акинфеевым и Чаловым. Поскольку и Спартак и Зенит в Кубке с треском провалились, то ни Малкому, ни Промесу в трп-3 места быть не должно.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:11
Это и Быку понятно
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