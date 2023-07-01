Кроос рассказал, почему решил продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник , продливший контракт с «Реалом», рассказал, что не хочет завершить карьеру в качестве игрока, который не приносит пользу команде.

Есть один-два плохих примера. Когда ты перестаешь быть тем футболистом, которого помнят болельщики... Я хочу этого избежать.

По этой причине я немного подождал со своим решением о продлении соглашения, но затем понял, что этот сезон прошел так же здорово, как и последние девять в «Реале».

На решение повлияли два фактора. Я по-прежнему довольно хорош. И мне до сих пор это интересно. Если один из этих двух компонентов уйдет, то все закончится.