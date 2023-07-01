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Кроос рассказал, почему решил продлить контракт с «Реалом»

вчера, 21:22

Полузащитник Тони Кроос, продливший контракт с «Реалом», рассказал, что не хочет завершить карьеру в качестве игрока, который не приносит пользу команде.

Есть один-два плохих примера. Когда ты перестаешь быть тем футболистом, которого помнят болельщики... Я хочу этого избежать.

По этой причине я немного подождал со своим решением о продлении соглашения, но затем понял, что этот сезон прошел так же здорово, как и последние девять в «Реале».

На решение повлияли два фактора. Я по-прежнему довольно хорош. И мне до сих пор это интересно. Если один из этих двух компонентов уйдет, то все закончится.

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Реал  Кроос Тони
Перевод с dazn.com
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Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 09:09
Этот парень безусловно закончит именно в Реале.
Hamman
Hamman
сегодня в 07:46
Настоящий профессионал!
rain07
rain07
сегодня в 05:24
Власовец.. За пачку печенья и бочку варенья..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:02
Разумно. Логично. Лаконично. Правдиво.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:57
Молодец Тони довольно всё взвешинно проанализировал.
Гость
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