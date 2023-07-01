МЮ некрасиво попрощался с Де Хеа. Сокращали зарплату, отозвали предложение, ищут замену

Давид ещё может остаться.
Давид Де Хеа провел в «Манчестер Юнайтед» 12 лет – и всегда был первым номером манкунианцев, застал последние годы сэра Алекса Фергюсона на посту главного тренера клуба, тренировался под руководством Дэвида Мойеса, Райана Гиггса, Луи ван Гала, Жозе Моуриньо, Оле-Гуннара Сульшера, Ральфа Рангника, Эрика тен Хага. Прошел историю с сорвавшимся трансфером в «Реал» и зависшим факсом. Но любая эпоха подходит к концу – и испанский вратарь стал свободным агентом. В истории с переговорами между МЮ и Давидом по новому контракту много интересных деталей – о них подробнее.
Хотели урезать зарплату, отозвали предложение
Давид уже давно перестал ассоциироваться со стеной – еще после ЧМ-2018 он не мог вкатиться в сезон, затем в «Шеффилд Юнайтед» выстрелил воспитанник манкунианцев Дин Хендерсон – тогда Сульшеру пришлось выбирать первого номера. Норвежский менеджер не смог отказать Де Хеа из-за его преданности МЮ, хотя Дин выглядел надежнее. И еще в декабре 2022 года «красные дьяволы» не торопились предлагать испанскому вратарю новый контракт – тен Хаг был готов искать нового голкипера.
В мае переговоры были близки к завершению. Давид соглашался на понижение зарплаты, при этом ему не гарантировали статус первого номера – параллельно «красные дьяволы» искали вратарей на рынке, роль испанца зависела от бюджета клуба на летнее трансферное окно и итогов трансферной кампании – вратарский вопрос МЮ собирался решать лишь после усиления более приоритетных позиций.
Только вот если зимой-весной процесс близился к завершению, а Де Хеа принимал все условия команды, то к лету с продлением начали тянуть – сообщалось, что дело в Эрике тен Хаге, который по неизвестной причине не дает свое согласие. К середине июня «Юнайтед» уже не были уверены в том, стоит ли продолжать сотрудничество, а позднее и вовсе решили изменить условия – отозвали свое предложение и предложил еще сильнее урезать оклад вратаря. В итоге до окончания июня стороны так и не пришли к взаимопониманию.
У Де Хеа есть время
Пока прощание получается крайне скомканное – но есть вероятность, что Давид продолжит играть за МЮ. Недавно 32-летний голкипер женился, ему предстоит отправиться в медовый месяц – «красные дьяволы», понимая это, попросили Де Хеа не искать себе новую команду. По слухам, МЮ хочет, чтобы футболист спокойно провел свой отпуск – и уже по его завершении готовы вернуться к обсуждению нового контракта.
Но это не отменяет того, что в переговорах с Давидом поступили некрасиво. Испанец соглашался на условия клуба, был готов пойти на снижение зарплаты – и уже перед истечением действующего соглашения «красные дьяволы» решили в очередной раз сменить условия. К слову, и действиям английского гранда есть свои объяснения – об этом ниже.
Вратарь быстро стагнирует
За эту историю «Юнайтед» можно критиковать – но и сам Де Хеа заслужил приличную порцию критики. Стиль игры испанца устарел, к тому же он неэффективен в системе игры, которую манкунианцам прививает тен Хаг. Голландскому менеджеру нужен вратарь, который включен в розыгрыш мяча и хорошо играет ногами. И это главная слабость Давида. На ленточке он действует отлично, периодически совершает эпичные спасения. Но он не адаптировался к современным реалиям футбола – а новая система координат в «Юнайтед» лишь подчеркивает эту слабость.
В начале января в матче против «Эвертона» испанец пропустил мяч между ног. В марте был ужасный матч против «Ливерпуля» и итоговые 0:7. Лучшая иллюстрация того, насколько неорганичен 32-летний вратарь в условиях, когда от тебя требуется играть ногами – пропущенный гол от «Севильи» в ответном матче плей-офф Лиги Европы. Де Хеа отдал пас Харри Магуайру, который находился под прессингом трех игроков соперника – и в итоге пропустил.
В итоге вратарь «Ман Юнайтед» стал одним из лидеров АПЛ по количеству ошибок за 2 сезона – их у него накопилось 5, столько же только у Уго Льориса.
Есть варианты на замену
Поэтому вполне объяснимо, что манкунианцы приступили к поиску нового первого номера. Еще в марте в шорт-листе английского гранда на эту позицию фигурировали два кандидата. Один из них играет в АПЛ – это Давид Райя из «Брентфорда». Именно 27-летний голкипер вместо Де Хеа попал в сборную Испании на ЧМ-2022. Раскрылся Давид в последние несколько сезонов – в период, когда «пчелы» вышли в Премьер-Лиге. Но к лету «красные дьяволы» не продвинулись в переговорах, зато преуспел «Тоттенхэм». Еще один вариант – 23-летний воспитанник «Порту» Диогу Кошта.
В случае с португальцем – другая проблема. Диогу – на долгосрочном контракте с «Порту», а поэтому за голкипера придется заплатить внушительную компенсацию, к чему МЮ может оказаться не готов.
И недавно появился третий кандидат – основной вратарь «Интера» Андре Онана. За камерунца «нерадзурри» требуют 60 миллионов евро, но Андре того стоит. Способствовать развитию переговоров может и тот факт, что сами итальянцы готовы на сделку – им нужны деньги, чтобы выкупить Ромелу Лукаку у «Челси».
По последним данным, «красные дьяволы» уже вышли на связь с представителями вратаря «Интера», интерес англичан подтвердил и гендиректор миланцев. Если сделку удастся оформить, удерживать Де Хеа уже не будет никакого смысла.
Но есть большое "НО" и автор почему то умалчивает по этому поводу.
Ещё несколько лет назад "преданный" МЮ Де Хея ставил условия руководству и не хотел продлять контракт, пока ему не повысят зарплату. Он шантажировал клуб несколько лет.
Вот она преданность Де Хея, как говориться ничего личного, только бизнес.
Так, что МЮ ответочку делает очень "преданному" игроку, платят такой же любовью.
Де Хея полностью заслужил такое к нему обращения.
Но есть большое "НО" и автор почему то умалчивает по этому поводу.
Ещё несколько лет назад "преданный" МЮ Де Хея ставил условия руководству и не хотел продлять контракт, пока ему не повысят зарплату. Он шантажировал клуб несколько лет.
Вот она преданность Де Хея, как говориться ничего личного, только бизнес.
Так, что МЮ ответочку делает очень "преданному" игроку, платят такой же любовью.
Де Хея полностью заслужил такое к нему обращения.