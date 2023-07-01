МЮ некрасиво попрощался с Де Хеа. Сокращали зарплату, отозвали предложение, ищут замену

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вчера, 17:36

Давид ещё может остаться.

Давид Де Хеа провел в «Манчестер Юнайтед» 12 лет – и всегда был первым номером манкунианцев, застал последние годы сэра Алекса Фергюсона на посту главного тренера клуба, тренировался под руководством Дэвида Мойеса, Райана Гиггса, Луи ван Гала, Жозе Моуриньо, Оле-Гуннара Сульшера, Ральфа Рангника, Эрика тен Хага. Прошел историю с сорвавшимся трансфером в «Реал» и зависшим факсом. Но любая эпоха подходит к концу – и испанский вратарь стал свободным агентом. В истории с переговорами между МЮ и Давидом по новому контракту много интересных деталей – о них подробнее.

Хотели урезать зарплату, отозвали предложение

Давид уже давно перестал ассоциироваться со стеной – еще после ЧМ -2018 он не мог вкатиться в сезон, затем в «Шеффилд Юнайтед» выстрелил воспитанник манкунианцев Дин Хендерсон – тогда Сульшеру пришлось выбирать первого номера. Норвежский менеджер не смог отказать Де Хеа из-за его преданности МЮ , хотя Дин выглядел надежнее. И еще в декабре 2022 года «красные дьяволы» не торопились предлагать испанскому вратарю новый контракт – тен Хаг был готов искать нового голкипера.

В мае переговоры были близки к завершению. Давид соглашался на понижение зарплаты, при этом ему не гарантировали статус первого номера – параллельно «красные дьяволы» искали вратарей на рынке, роль испанца зависела от бюджета клуба на летнее трансферное окно и итогов трансферной кампании – вратарский вопрос МЮ собирался решать лишь после усиления более приоритетных позиций.

Только вот если зимой-весной процесс близился к завершению, а Де Хеа принимал все условия команды, то к лету с продлением начали тянуть – сообщалось, что дело в Эрике тен Хаге, который по неизвестной причине не дает свое согласие. К середине июня «Юнайтед» уже не были уверены в том, стоит ли продолжать сотрудничество, а позднее и вовсе решили изменить условия – отозвали свое предложение и предложил еще сильнее урезать оклад вратаря. В итоге до окончания июня стороны так и не пришли к взаимопониманию.

У Де Хеа есть время

Пока прощание получается крайне скомканное – но есть вероятность, что Давид продолжит играть за МЮ . Недавно 32-летний голкипер женился, ему предстоит отправиться в медовый месяц – «красные дьяволы», понимая это, попросили Де Хеа не искать себе новую команду. По слухам, МЮ хочет, чтобы футболист спокойно провел свой отпуск – и уже по его завершении готовы вернуться к обсуждению нового контракта.

Но это не отменяет того, что в переговорах с Давидом поступили некрасиво. Испанец соглашался на условия клуба, был готов пойти на снижение зарплаты – и уже перед истечением действующего соглашения «красные дьяволы» решили в очередной раз сменить условия. К слову, и действиям английского гранда есть свои объяснения – об этом ниже.

Вратарь быстро стагнирует

За эту историю «Юнайтед» можно критиковать – но и сам Де Хеа заслужил приличную порцию критики. Стиль игры испанца устарел, к тому же он неэффективен в системе игры, которую манкунианцам прививает тен Хаг. Голландскому менеджеру нужен вратарь, который включен в розыгрыш мяча и хорошо играет ногами. И это главная слабость Давида. На ленточке он действует отлично, периодически совершает эпичные спасения. Но он не адаптировался к современным реалиям футбола – а новая система координат в «Юнайтед» лишь подчеркивает эту слабость.

В начале января в матче против «Эвертона» испанец пропустил мяч между ног. В марте был ужасный матч против «Ливерпуля» и итоговые 0:7. Лучшая иллюстрация того, насколько неорганичен 32-летний вратарь в условиях, когда от тебя требуется играть ногами – пропущенный гол от «Севильи» в ответном матче плей-офф Лиги Европы. Де Хеа отдал пас Харри Магуайру, который находился под прессингом трех игроков соперника – и в итоге пропустил.

В итоге вратарь «Ман Юнайтед» стал одним из лидеров АПЛ по количеству ошибок за 2 сезона – их у него накопилось 5, столько же только у Уго Льориса.

Есть варианты на замену

Поэтому вполне объяснимо, что манкунианцы приступили к поиску нового первого номера. Еще в марте в шорт-листе английского гранда на эту позицию фигурировали два кандидата. Один из них играет в АПЛ – это Давид Райя из «Брентфорда». Именно 27-летний голкипер вместо Де Хеа попал в сборную Испании на ЧМ -2022. Раскрылся Давид в последние несколько сезонов – в период, когда «пчелы» вышли в Премьер-Лиге. Но к лету «красные дьяволы» не продвинулись в переговорах, зато преуспел «Тоттенхэм». Еще один вариант – 23-летний воспитанник «Порту» Диогу Кошта.

В случае с португальцем – другая проблема. Диогу – на долгосрочном контракте с «Порту», а поэтому за голкипера придется заплатить внушительную компенсацию, к чему МЮ может оказаться не готов.

И недавно появился третий кандидат – основной вратарь «Интера» Андре Онана. За камерунца «нерадзурри» требуют 60 миллионов евро, но Андре того стоит. Способствовать развитию переговоров может и тот факт, что сами итальянцы готовы на сделку – им нужны деньги, чтобы выкупить Ромелу Лукаку у «Челси».

По последним данным, «красные дьяволы» уже вышли на связь с представителями вратаря «Интера», интерес англичан подтвердил и гендиректор миланцев. Если сделку удастся оформить, удерживать Де Хеа уже не будет никакого смысла.