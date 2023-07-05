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Внук Беккенбауэра завершил профессиональную карьеру в 22 года

вчера, 13:48

Лука Беккенбауэр, внук чемпиона мира и Европы в составе сборной Германии Франца Беккенбауэра, завершил профессиональную карьеру в возрасте 22 лет из-за коронавируса.

Игрок заболел в ноябре 2022 года, он до сих пор страдает от последствий COVID‑19. Лука дал комментарий по теме:

Даже сейчас, девять месяцев спустя, я не могу заниматься спортом в полной мере. Потребовалось бы довольно много времени, чтобы вернуться к моему прежнему уровню. По этой причине я решил переориентироваться как можно раньше.

Беккенбауэр продолжит выступать за любительский коллектив «MTV Мюнхен».

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Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 15:57
Да уж болезнь никого не пощадила... жаль что так все вышло.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:27
Да это действительно настоящая трагедия для молодого парня.
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