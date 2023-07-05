Внук Беккенбауэра завершил профессиональную карьеру в 22 года

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вчера, 13:48

, внук чемпиона мира и Европы в составе сборной Германии , завершил профессиональную карьеру в возрасте 22 лет из-за коронавируса.

Игрок заболел в ноябре 2022 года, он до сих пор страдает от последствий COVID‑19. Лука дал комментарий по теме:

Даже сейчас, девять месяцев спустя, я не могу заниматься спортом в полной мере. Потребовалось бы довольно много времени, чтобы вернуться к моему прежнему уровню. По этой причине я решил переориентироваться как можно раньше.

Беккенбауэр продолжит выступать за любительский коллектив «MTV Мюнхен».