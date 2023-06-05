Ибрагимовичу не повезло с эпохой. Зато Златан это Кантона своего времени

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вчера, 10:23

Швед завершил футбольную карьеру.

В мире без Месси и Роналду мог взять «Золотой мяч»

Тяжело было коллегам старшего Шумахера. Труднее было оказаться на вершине тем, кто играл рядом с Джорданом. Лионель и Криштиану «обворовали» Ибрагимовича, Суареса, Бензема и Левандовского. В этом списке только Карим дотерпел до «Золотого мяча». В мире, где не все награды в руках у Месси, не только у Роберта был бы шанс. Но благодаря наличию нападающих, которые еще круче, чем Ибрагимович, ценность Златана не падает.

Как и ценность Иньесты, Буффона или Хави. На клубном уровне у Златана 827 матчей, 496 голов и 204 ассиста. За карьеру только четыре прямых удаления в клубах, хотя привычно много желтых карточек. И шесть случаев, когда получал по два предупреждения за матч. Агрессивный, но точно не самый подлый. Для сборной Швеции форвард стал подарком, как станет для норвежцев Холанд. В желтой форме шведа 122 матча, 62 гола и 25 ассистов.

В сумме получается 787 голевых действий на высоком уровне в 949 поединках. Невероятно много, особенно с учетом, что не всегда Ибрагимович держался за самую сильную команду в дивизионе и часто адаптировался к новым коллективам. Златан играл самостоятельно, что доказывает не только знаменитый гол за «Аякс» и не только акробатические трюки. Его бисиклета против сборной Англии – один из самых знаменитых голов в истории футбола.

Жаль, что не выиграл Лигу чемпионов. Но это точно футбольная легенда, один из самых результативных нападающих в истории. Понятно, что в мире без двух гегемонов он мог играть ведущую роль, например, в «Барселоне» Гвардиолы, нахватать трофеев и взять «Золотой мяч», как получилось у Роналдиньо чуть раньше. Но роли ждут Златана в кино, а в футболе нападающий собрал 34 титула. Недурственная статистика для парня из гетто.

Смышленый Ибрагимович не пропадет без футбола

Златан запаниковал, когда понял, что организм отказывается играть в футбол. Можно понять, в 41 год тяжело поставить точку в деле всей жизни. Говорят, лишь примерно у половины людей есть «внутренний монолог». И если у человека высокий интеллект, то этот монолог может быть куда мрачнее, чем у жизнерадостного. При общении почти всегда видно, умный человек или не очень. И «закопать» себя мыслями смышленому проще.

По Ибрагимовичу заметно, что его мозг сильнее, чем у многих футболистов. Возможно, даже настолько умный человек, что реально оценит свои тренерские задатки. Всегда неприятно, когда великие футболисты оказываются бездарными тренерами, но упрямо продолжают. Но и без футбола Лев проживет. Благодаря находчивости и эгоизму Златану не будет скучно ни на безлюдном острове на рыбалке, ни на съемочной площадке.

Ибрагимович стал частью популярной культуры. У него есть актерский образ, как у Кантона. Жаль лишь, что французское кино в глубокой шахте, поэтому Эрик редко получает достойные роли. Ибрагимовичу тоже не повезло. Сыграл в ужасной попытке воскресить труп франшизы «Астерикс и Обеликс». Но если окажется в Голливуде не в карикатурной роли бандита или гладиатора, а в драме, то может добиться большего успеха, чем Винни Джонс.

Златан навсегда останется собой и будет веселить

Вчера во время прощальной речи шведа фанаты «Вероны» начали гудеть и свистеть. Непонятное поведение, поскольку Златан не враг этого клуба. Ибрагимович не растерялся:

Да-да, продолжайте свистеть. Это наилучший момент вашего сезона, вы увидели меня.

Удобно иметь сценический образ. Куда сложнее сыграть себя, а не остальных. Поэтому всегда впечатляют работы Дэниэла Дэй-Льюиса. Он в жизни, разумеется, не похож на гадких людей, которых играл. Ибрагимович и близко по актерскому таланту не как британец, зато всегда в маске на публике. Возможно, это наследие прошлого?

У Ибрагимовича плохие родители. Можно смело говорить, судя по тому, как они с ним обращались. Если мама избивает ребенка деревянной ложкой так, что та ломается, а потом сразу берет вторую, то ей надо к врачу. Златан быстро понял, что папа и мама ему не друзья. Искал себе товарищей в футболе и на улицах шведского гетто. Там сформировался его дерзкий характер.

Дальше встретил Райолу, важного в его жизни человека. Мино пользовался талантами клиентов и провернул много непутевых трансферов. Но боснийскому хорвату подошел кочевой образ жизни. К сорока одному году пожил в Швеции, Нидерландах, Англии, Италии, Испании, Франции и США . И всегда оставался собой, хоть на вечернем шоу Киммела, хоть в общении с невероятной Леоттой.

Златану приписывали роман с итальянской ведущей, но вряд ли это правда. Дилетта сейчас беременная от того самого Кариуса. А Ибрагимович с женой Хеленой воспитывают сыновей. Старший Макс играет за «Милан», ему 16 лет. Интересно жить с таким токсичным и ироничным отцом? Надеемся, природа отдала наследнику часть таланта, не будет корить себя, что хуже отца.

Швед на прощание с игрой вернул «Милану» достоинство

Ибрагимович в этом сезоне получил шанс из-за травм постепенно отвыкнуть от «программы». Проснулся, пошел на тренировку, поел, отдыхаешь, ведь завтра снова тренировка. Режим затягивает. Спустя столько лет в футболе было сложно отпустить любимую игру. Но Златан справится, как и тысячи других. Тем более, футбол сделал его мультимиллионером.

При желании найдет дело по душе, например, в бизнесе. А еще будет давать комментарии по разным футбольным поводам, веселя публику. Ибрагимович это человек-стихия, среди людей таких немного. Львом нужно родиться. Без внимания не останется. Интересно, хватит ли Златану мудрости, чтобы убить в себе игрока и попробовать зайти на тренерский мостик?

Симеоне был безумцем и провокатором на поле. Но человек в черном также оказался отличным наставником для «Атлетико». Желаем Ибрагимовичу, если захочет попробовать не только актерство, найти свою команду. Впрочем, он всюду свой. Бывшие коллеги и наставники обычно ничего плохого об Ибрагимовиче не говорят. Златана часто любят те, кто его хорошо знает.

У шведа есть давний конфликт с Гвардиолой из-за скандальных формулировок в биографической книге, но десятки футболистов и тренеров отзываются о Златане как о настоящем лидере, который делал свои команды лучше. У Ибрагимовича есть хейтеры среди фанатов, но чемпионский «Милан» это и его заслуга, как правильно отмечает Стефано Пиоли.