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Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

сегодня, 00:51
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 1Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после матча 38-го тура Серии А против «Вероны» (3:1) объявил о завершении карьеры.

Я не могу дышать, но это нормально, столько воспоминаний на этом стадионе. Ты подарил мне сначала любовь, потом счастье. Я хочу поблагодарить свою семью за их терпение. Я хочу поблагодарить мою вторую семью: футболистов. Я благодарю тренера, персонал, менеджеров. Наконец, но от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, а не с вами.

За свою карьеру Ибрагимович выступал за «Мальме» (1999-2001), «Аякс» (2001-2004), «Ювентус» (2004-2006), «Интер» (2006-2009), «Барселону» (2009-2011), «Милан» (2010-2012 и 2020-2023), ПСЖ (2012-2016), «Манчестер Юнайтед» (2016-2018) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (2018-2019). На его счету 122 матча и 62 гола в составе сборной Швеции.

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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответ Zhgoon (раскрыть)
сегодня в 15:20, ред.
Тайсона вытащил Кас Д'Амато.
Цихла
Цихла
сегодня в 13:58
Жаль. Пусть даже на скамейке, но Ибра последний символ того великого времени
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:41
Давно было пора. Желаю удачи в медиа. Уверен сделает такую же блестящую карьеру со своим характером.

Вообще и правда талантливый игрок. Без иронии, легенда.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 11:20


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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:47
Эх! Будем скучать!
Где бы ни играл Златан, без постоянных подносчиков снарядов, всегда, на любом стадионе, в любой команде был забивакой и забивал.
Жаль, что сложный его характер, через его язык, забанил для него "Золотой мяч"!
Уж кто кто, а он заслужил!
Удачи "Буратино!"
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 10:37
Крутой игрок и отличный лидер. Но больше всего мне нравится то, что хоть он вышел из гетто, но смог выбиться в люди и стать выдающимся спортсменом. Это прям Тайсон в мире футбола. Ну, и очень нравилось, что Златан никогда не выносил скандалы и драки за пределы поля. Никаких мутных дел, никаких любовных интриг, отличный семьянин, который при этом держит свою семью подальше от медиа-шумих. Блестящая карьера и супер репутация, несмотря на весь его эпатаж.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 10:28
Да он дядя Стёпа Ибра !!!
Пожелаем ему удачи и здоровье.
Ибра ты действительно SUPER STAR 🌟.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 09:42
Ибрагимович - один из лучших нападающих XXI века, как минимум, который мог трансформировать в гол любую возможность. Причём ещё и очень эффектно.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:19
Златан ушел из футбола. И казалось что это невозможно, но это так... весь мир надеялся еще долго не услышать эту фразу НО... Уходит король, уходит эпоха....
lotsman
lotsman
сегодня в 08:15
Да пора уже. Хорошая карьера была. Можно и заканчивать.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 07:39
Ибра легенда, человек с невероятным чсв, который он смог транформировать в визитную карточку и авторитет,а так же наверное у него лучшая подборка невероятных и красивых голов благодаря акробатике из карате
ABir
ABir
сегодня в 07:35
24 года играть в ведущих клубах мира - поистине выдающееся достижение
volga.kot
volga.kot ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 07:19
Большое спасибо!!!!!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:03, ред.
Время не щадит никого. Вот и Ибра пополнил список ушедших на "пенсию" футболистов. Я не отношу его к своим любимым игрокам, но он заслуживает самых добрых слов в свой адрес. У Великих всегда характер не подарок, но ему можно всё простить. Он это право заработал отношением к футболу. Ждём Ибрагимовича-тренера? Удачи, Златан!
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 06:27
Это не Ибра завершил карьеру, это карьера завершился от Ибры
9w74wwx4rsag
9w74wwx4rsag
сегодня в 06:22
Пришла пора Буратинычу повесить бутсы. В его случае не на гвоздь, а на нос
Vadik
Vadik
сегодня в 05:24
Ибра красавчик!!! Удачи ему в дальнейшем!!!
112910415
112910415
сегодня в 05:24
великий спортсмен ... с кем его сравнить ?!
adekvat
adekvat
сегодня в 05:11
Думал он ни когда не уйдет.
Triem
Triem
сегодня в 05:05
Удачи ему в дальнейшем!
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 04:35
Наконец-то - одумался!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 04:28
Сказать,что уходит хороший игрок,нет,что-то значительно больше!! Годы гады,жаль как то и не верится,что Ибра не увидим,в футболе!! Что поделать!!!
UncleZack
UncleZack
сегодня в 03:27
Ушла эпоха,дебютировал еще в прошлом веке,удачи в будущем легенда.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:20
Переиграл лет пять
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 02:43
Всех благ Ибра!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 02:20
Надо же, сколько клубов сменил. Везде по 2 года играл. Но сердце выбрало Милан. Интересно.
Есть еще гол красиввй за ЛА Гэлакси.
Выдающийся и неповторимый игрок.
Личность с большой буквы. Таких единицы, к сожалению.
амурец
амурец
сегодня в 01:55
Достойная карьера
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 01:38
Ибра это легенда.я уже писал,но повторю Златан не получил золотой мяч но он его достоин по больше чем некоторые его многократные обладатели.
Где бы не играл Ибрагимович,везде он выкладывалсяна все он забивал и пахал,везде он был лидером как в раздевалке так и на поле.
Даже как то грустно мне стало,что Ибра решил завершить карьеру ☹
протон
протон
сегодня в 00:58
По итогам прошлого сезона завершить карьеру было бы гораздо триумфальнее.
В любом случае Златан - это явление. Даже без Золотого мяча и Лиги Чемпионов. Его гол Англии ножницами через себя до сих пор в памяти.
Легенда! Удачи на пенсии! Один из самых моих любимых игроков
Великий мужик этот Златан. Настоящий пример для подражания в плане спортивного долголетия и грамотной оценки своих возможностей. Вернуться в Европу после крестов в 36 - дорогого стоит, да ещё как вернуться!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 00:56
Один из лучших футболистов всех времён и народов!
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