Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Нападающий «Милана» после матча 38-го тура Серии А против «Вероны» (3:1) объявил о завершении карьеры.

Я не могу дышать, но это нормально, столько воспоминаний на этом стадионе. Ты подарил мне сначала любовь, потом счастье. Я хочу поблагодарить свою семью за их терпение. Я хочу поблагодарить мою вторую семью: футболистов. Я благодарю тренера, персонал, менеджеров. Наконец, но от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, а не с вами.