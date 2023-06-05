Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после матча 38-го тура Серии А против «Вероны» (3:1) объявил о завершении карьеры.
Я не могу дышать, но это нормально, столько воспоминаний на этом стадионе. Ты подарил мне сначала любовь, потом счастье. Я хочу поблагодарить свою семью за их терпение. Я хочу поблагодарить мою вторую семью: футболистов. Я благодарю тренера, персонал, менеджеров. Наконец, но от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, а не с вами.
За свою карьеру Ибрагимович выступал за «Мальме» (1999-2001), «Аякс» (2001-2004), «Ювентус» (2004-2006), «Интер» (2006-2009), «Барселону» (2009-2011), «Милан» (2010-2012 и 2020-2023), ПСЖ (2012-2016), «Манчестер Юнайтед» (2016-2018) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (2018-2019). На его счету 122 матча и 62 гола в составе сборной Швеции.
В любом случае Златан - это явление. Даже без Золотого мяча и Лиги Чемпионов. Его гол Англии ножницами через себя до сих пор в памяти.
Легенда! Удачи на пенсии! Один из самых моих любимых игроков
Великий мужик этот Златан. Настоящий пример для подражания в плане спортивного долголетия и грамотной оценки своих возможностей. Вернуться в Европу после крестов в 36 - дорогого стоит, да ещё как вернуться!
В любом случае Златан - это явление. Даже без Золотого мяча и Лиги Чемпионов. Его гол Англии ножницами через себя до сих пор в памяти.
Легенда! Удачи на пенсии! Один из самых моих любимых игроков
Великий мужик этот Златан. Настоящий пример для подражания в плане спортивного долголетия и грамотной оценки своих возможностей. Вернуться в Европу после крестов в 36 - дорогого стоит, да ещё как вернуться!
Где бы не играл Ибрагимович,везде он выкладывалсяна все он забивал и пахал,везде он был лидером как в раздевалке так и на поле.
Даже как то грустно мне стало,что Ибра решил завершить карьеру ☹
Где бы не играл Ибрагимович,везде он выкладывалсяна все он забивал и пахал,везде он был лидером как в раздевалке так и на поле.
Даже как то грустно мне стало,что Ибра решил завершить карьеру ☹