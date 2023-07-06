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Арда Гюлер подпишет контракт с «Реалом»

вчера, 09:50

Полузащитник сборной Турции и «Фенербахче» Арда Гюлер вскоре подпишет шестилетний контракт с «Реалом». Сообщается, что в данный момент стороны согласовывают последние нюансы. Уже назначен медицинский осмотр.

В минувшем сезоне Гюлер провёл 35 игр, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Также на счету 18-летнего игрока 4 матча за сборную Турции, в которых он отметился забитым мячом.

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Все комментарии
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 12:55
Видел его видосы 69 как же я завидую его....он быстр, технарь и еще хочу сказать те грустившие фаны Реала когда ушел Асенсио смотрите на Арда Гюлера...если его шанс будет просто шикарный Леваногий гений
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:15
Умеет Перес торговать и торговаться, а самое главное находить таланты. Супер приобретение.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00
Арда Гюлер подпишет контракт с «Реалом»

Реал на долгие годы сдел задел ввиде таких приобретений как Винисиус, Родриго, Беллингема, а теперь ещё и молодую звезду турецкого футбола и потенциального топ игрока мирового футбола Ардан Гюлера . Вот вам и хитрые ходы Флорентино Переса . За минимальные вложения выстраивает самый перспективный и самый дорогой клуб ! На то он (Реал) и топ клуб . Всё работает как швейцарские часы . Незнаю чем закончится ещё эта эпопея с Мбаппе, но если даже Перес всё таки решится на этот шаг и выкупит всё таки своего любимчика у ПСЖ, то для Реала в долгие годы наврядли будет проблема и конкурент как во внутреннем чемпионате так и в еврокубках. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Реально Реал супер топ клуб в мировом футболе ⚽️ !!!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 11:55
Вроде бы как уже.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:12
Топовая покупка, пока что лето "Реала" просто идеально проходит, техничный, с поставленным ударом полузащитник всего за 18 миллионов (например, Эду из "Арсенала" в принципе не знает, что есть такая опция - покупать молодых талантливых игроков).

В отличие от слухов про Мбаппе, "Реал" потратил только на Биллингема (а как не потратить на топ-игрока?), а остальные 3 трансфера обошлись в сумме в 23 миллиона.

А, раз это Фабрицио Романо, то не утка.
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