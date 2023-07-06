Арда Гюлер подпишет контракт с «Реалом»

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вчера, 09:50

Полузащитник сборной Турции и «Фенербахче» вскоре подпишет шестилетний контракт с «Реалом». Сообщается, что в данный момент стороны согласовывают последние нюансы. Уже назначен медицинский осмотр.

В минувшем сезоне Гюлер провёл 35 игр, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Также на счету 18-летнего игрока 4 матча за сборную Турции, в которых он отметился забитым мячом.