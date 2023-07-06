Арда Гюлер подпишет контракт с «Реалом»

Полузащитник сборной Турции и «Фенербахче» Арда Гюлер вскоре подпишет шестилетний контракт с «Реалом». Сообщается, что в данный момент стороны согласовывают последние нюансы. Уже назначен медицинский осмотр.
В минувшем сезоне Гюлер провёл 35 игр, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Также на счету 18-летнего игрока 4 матча за сборную Турции, в которых он отметился забитым мячом.
В отличие от слухов про Мбаппе, "Реал" потратил только на Биллингема (а как не потратить на топ-игрока?), а остальные 3 трансфера обошлись в сумме в 23 миллиона.
А, раз это Фабрицио Романо, то не утка.
В отличие от слухов про Мбаппе, "Реал" потратил только на Биллингема (а как не потратить на топ-игрока?), а остальные 3 трансфера обошлись в сумме в 23 миллиона.
А, раз это Фабрицио Романо, то не утка.