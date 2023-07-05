Азар может стать одноклубником Месси и Бускетса

Бывший нападающий «Реала» Эден Азар находится в сфере интересов клуба «Интер Майами».
По информации источника, представители МЛС пытаются убедить бельгийца перейти в команду. Отмечается, что 32-летний футболист в настоящее время находится в отпуске с семьёй и пока не принял окончательного решения о своём будущем.
Также сообщалось, что игрок может перейти в бельгийский «РВД Моленбек 47», где выступает его брат Килиан.
Ранее стало известно, что за «Интер Майами» будут выступать Лионель Месси и Серхио Бускетс.
Интер будет пытается всеми силами выбраться из последнего места в чемпионате
Интер будет пытается всеми силами выбраться из последнего места в чемпионате