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Азар может стать одноклубником Месси и Бускетса

вчера, 23:59

Бывший нападающий «Реала» Эден Азар находится в сфере интересов клуба «Интер Майами».

По информации источника, представители МЛС пытаются убедить бельгийца перейти в команду. Отмечается, что 32-летний футболист в настоящее время находится в отпуске с семьёй и пока не принял окончательного решения о своём будущем.

Также сообщалось, что игрок может перейти в бельгийский «РВД Моленбек 47», где выступает его брат Килиан.

Ранее стало известно, что за «Интер Майами» будут выступать Лионель Месси и Серхио Бускетс.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:39
тут они промахнулись, конечно
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:36
Будет и в Майами постоянно лечиться.
x49yre4y7hur
x49yre4y7hur
сегодня в 07:20
Майями могут теперь за чемпионство бороться
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:41, ред.
В Мадриде отдохнул 3 года…теперь можно и в Майами продолжить 🔥
Интер будет пытается всеми силами выбраться из последнего места в чемпионате
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:17
Сбитый лётчик...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 00:24
Азар выработанный материал!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:23
Все эти люди поехали в пиндосию не играть
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:21
Толку от него мало, как и от Месси
drug01
drug01
сегодня в 00:06
В таком возрасте выйти поиграть с Месси рискованный шаг....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:01
Да он уже сбитый лётчик . Наврядли от него будет польза.
Гость
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