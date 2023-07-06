Бонуччи может перейти в «Ньюкасл»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, агенты футболиста встречались с представителями «Ньюкасла».
«Ювентус» хочет продать Бонуччи, потому что у него высокая зарплата (6,5 млн евро за сезон).
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, агенты футболиста встречались с представителями «Ньюкасла».
«Ювентус» хочет продать Бонуччи, потому что у него высокая зарплата (6,5 млн евро за сезон).
При всем моем уважении к Бануччи, но в 36 лет он уже точно не потянет темп игры в АПЛ!!! Да, опыт огромный, но представляете что с ним будут делать условные Сака, Антони, тот же самый Мудрик и прочие скоростные игроки..... Ньюкасл играет в контроль мяча, а значит защитники играют в высоком блоке, ну очень рискованно будет играть в таком ключе с Бонуччи в центре....даже от Ван Дайка уже убегают молодые игроки, а от Бонуччи и подавно убегать будут.
Считаю глупым данный трансфер если это действительно правда, но больше похоже на утятину
При всем моем уважении к Бануччи, но в 36 лет он уже точно не потянет темп игры в АПЛ!!! Да, опыт огромный, но представляете что с ним будут делать условные Сака, Антони, тот же самый Мудрик и прочие скоростные игроки..... Ньюкасл играет в контроль мяча, а значит защитники играют в высоком блоке, ну очень рискованно будет играть в таком ключе с Бонуччи в центре....даже от Ван Дайка уже убегают молодые игроки, а от Бонуччи и подавно убегать будут.
Считаю глупым данный трансфер если это действительно правда, но больше похоже на утятину
За Мудрика очень обидно. Талантливый парень, игрок- универсал, способный закрыть любую проблемную позицию, мотор! Он неплохо вписался в футбол АПЛ, поначалу. Но, к сожалению, Поттер, при всей моей симпатии к нему не тот тренер, который мог раскрыть потенциал молодого игрока. Мудрику надо играть, ему надо впитывать в себя британский стиль! Вместо этого он полирует лавку... футболист с таким сумашедшим потенциалом- обязан играть регулярно!!!
Да, Мудрик- несколько прямлинеен, не обладает сумашедшим дриблингом, но, он физически подготовлен, неплохо видит поле, разгоняет атаку!
Признаюсь, когда он уходил из Шахтера- я был очень расстроен... Вобщем- удачи ему!
Моё Почтение, мой юный Друг!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
За Мудрика очень обидно. Талантливый парень, игрок- универсал, способный закрыть любую проблемную позицию, мотор! Он неплохо вписался в футбол АПЛ, поначалу. Но, к сожалению, Поттер, при всей моей симпатии к нему не тот тренер, который мог раскрыть потенциал молодого игрока. Мудрику надо играть, ему надо впитывать в себя британский стиль! Вместо этого он полирует лавку... футболист с таким сумашедшим потенциалом- обязан играть регулярно!!!
Да, Мудрик- несколько прямлинеен, не обладает сумашедшим дриблингом, но, он физически подготовлен, неплохо видит поле, разгоняет атаку!
Признаюсь, когда он уходил из Шахтера- я был очень расстроен... Вобщем- удачи ему!
Моё Почтение, мой юный Друг!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Знаете, на мой взгляд, Мудрик совершил огромную ошибку перейдя в Челси именно в тот момент! Да, там всплывали разные слухи,связанные с этим перезодом, что якобы сам игрок ничего не решал, это все агенты и т.д и т.п.... но нужно было переходить в Арсенал! С одной стороны, я как "канонир" рад, что трансфер Мудрика за 100 млн сорвался, мы нашли альтернативу в лице Троссара за куда меньшие деньги, с другой стороны, Мудрик молодой и действительно талантливый парень, который трудится над собой, что бы стать еще лучше, а значит, попайди он в другую команду, или к другому тренеру,который доверится ему, тогда Михаило может действительно вырасти в топ игрока! И вот Артета дал бы ему эту возможность, еще бы поддержка в лице Зинченко была бы.....но уже как говорится "поезд уехал"....
Знаете, на мой взгляд, Мудрик совершил огромную ошибку перейдя в Челси именно в тот момент! Да, там всплывали разные слухи,связанные с этим перезодом, что якобы сам игрок ничего не решал, это все агенты и т.д и т.п.... но нужно было переходить в Арсенал! С одной стороны, я как "канонир" рад, что трансфер Мудрика за 100 млн сорвался, мы нашли альтернативу в лице Троссара за куда меньшие деньги, с другой стороны, Мудрик молодой и действительно талантливый парень, который трудится над собой, что бы стать еще лучше, а значит, попайди он в другую команду, или к другому тренеру,который доверится ему, тогда Михаило может действительно вырасти в топ игрока! И вот Артета дал бы ему эту возможность, еще бы поддержка в лице Зинченко была бы.....но уже как говорится "поезд уехал"....