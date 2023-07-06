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Бонуччи может перейти в «Ньюкасл»

вчера, 08:46

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, агенты футболиста встречались с представителями «Ньюкасла».

«Ювентус» хочет продать Бонуччи, потому что у него высокая зарплата (6,5 млн евро за сезон).

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Все комментарии
ilia77707
ilia77707
вчера в 14:56
Бануччи никогда не был топ защитником , о чем показал его переход в Милан где он чудил почти каждую игру , он имеет только хороший первый пас , его в лучшей версии Ювентуса страховали и вправду топ защитники Кьелини и Барцальи + сейчас уже приличный возраст , он уже и в Ювентусе давно игрок запаса .....
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:20
Мудро!!! Спасибо, Дружище!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:12
Искренне рад за Вас! Радость это же приятное чувство, и возраст тут неважен!
galem72
galem72
вчера в 11:25
Эти утятники хотя бы смотрели для начала на возраст игрока, которому приписывают скорый трансфер игрока в АПЛ.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:08, ред.
Вам, как болельщику Арсенала и человеку непосредственно, и глубоко осведомленному в тонкостях британского футбола- конечно виднее. Не спорю.

Кстати, Саркис, можете меня поздравить- вчера купил еще несколько значков- от Челси, Гл.Р, Милан, Дортмунд, Бетис, и, что интересно- пять значков- ЛЧ, ЛУ, ЛК, Салатница и СК Германии. Каждый значок-кубок, около трёх см. длиной. Клубные поменьше. Признаться, раньше не видел таких... Супер!!!
Старый дурак, а радуюсь, как ребенок.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:20
Добрый день,Виктор!
Знаете, на мой взгляд, Мудрик совершил огромную ошибку перейдя в Челси именно в тот момент! Да, там всплывали разные слухи,связанные с этим перезодом, что якобы сам игрок ничего не решал, это все агенты и т.д и т.п.... но нужно было переходить в Арсенал! С одной стороны, я как "канонир" рад, что трансфер Мудрика за 100 млн сорвался, мы нашли альтернативу в лице Троссара за куда меньшие деньги, с другой стороны, Мудрик молодой и действительно талантливый парень, который трудится над собой, что бы стать еще лучше, а значит, попайди он в другую команду, или к другому тренеру,который доверится ему, тогда Михаило может действительно вырасти в топ игрока! И вот Артета дал бы ему эту возможность, еще бы поддержка в лице Зинченко была бы.....но уже как говорится "поезд уехал"....
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 09:53, ред.
Приветствую, Саркис!
За Мудрика очень обидно. Талантливый парень, игрок- универсал, способный закрыть любую проблемную позицию, мотор! Он неплохо вписался в футбол АПЛ, поначалу. Но, к сожалению, Поттер, при всей моей симпатии к нему не тот тренер, который мог раскрыть потенциал молодого игрока. Мудрику надо играть, ему надо впитывать в себя британский стиль! Вместо этого он полирует лавку... футболист с таким сумашедшим потенциалом- обязан играть регулярно!!!

Да, Мудрик- несколько прямлинеен, не обладает сумашедшим дриблингом, но, он физически подготовлен, неплохо видит поле, разгоняет атаку!

Признаюсь, когда он уходил из Шахтера- я был очень расстроен... Вобщем- удачи ему!

Моё Почтение, мой юный Друг!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:22
Смешно конечно же.... Может быть в Саудовской Аравии открылся новый клуб Аль-Ньюкасл, и они хотят приобрести Бонуччи?!))))
При всем моем уважении к Бануччи, но в 36 лет он уже точно не потянет темп игры в АПЛ!!! Да, опыт огромный, но представляете что с ним будут делать условные Сака, Антони, тот же самый Мудрик и прочие скоростные игроки..... Ньюкасл играет в контроль мяча, а значит защитники играют в высоком блоке, ну очень рискованно будет играть в таком ключе с Бонуччи в центре....даже от Ван Дайка уже убегают молодые игроки, а от Бонуччи и подавно убегать будут.
Считаю глупым данный трансфер если это действительно правда, но больше похоже на утятину
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:06
Не смотря на годы, не должен ухудшить игру ньюкасла. Тем более им рубиться в группе ЛЧ
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:47
Силы есть,может и в Англии поиграть.
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