Бонуччи может перейти в «Ньюкасл»

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вчера, 08:46

Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, агенты футболиста встречались с представителями «Ньюкасла».

«Ювентус» хочет продать Бонуччи, потому что у него высокая зарплата (6,5 млн евро за сезон).