Неймар подрался в ночном клубе в Бразилии

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вчера, 10:42

Нападающий ПСЖ снова угодил в скандал.

У футболиста произошёл конфликт с другим мужчиной в ночном клубе в Бразилии. Ситуация переросла в драку, в которую вмешалась охрана. Причина перепалки остается неизвестной.

Вместе с Неймаром была его беременная девушка Бруна Бьянкарди.