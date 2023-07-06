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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

Неймар подрался в ночном клубе в Бразилии

вчера, 10:42

Нападающий ПСЖ Неймар снова угодил в скандал.

У футболиста произошёл конфликт с другим мужчиной в ночном клубе в Бразилии. Ситуация переросла в драку, в которую вмешалась охрана. Причина перепалки остается неизвестной.

Вместе с Неймаром была его беременная девушка Бруна Бьянкарди.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с marca.com
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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 13:24
Мда, тяжёлый случай. Оба хороши, тащиться во всякую грязь в положении. Неймар долго не проживёт с таким отношением к жизни, примеров много
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:53
Не удивлюсь, если эта Бруна всю эту перепалку и подстроила, если девушка публично разрешает тебе изменять ей но на своих условиях - это бешеная с*ка, которая хочет выжечь всего тебя до тла
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:18
Пару царапин на лице наверно успел оставить своему обидчику
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:09
Ну ни какого воображения - толи дело наши , если ночной клуб то шампанское "рекой за бешенные бабки" , ну а драться надо в заведениях по проще и желательно чиновниками, что бы потом острых острых ощущений на пару лет хватило...)))
112910415
112910415
вчера в 11:04
вот как такого пацана представить среди консервативных саудитов ?..
Джексон 8
Джексон 8
вчера в 11:03
Подрался? Мож пи... ды получил?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:55
Что-то не очень правдоподобно насчёт драки...

Зная Неймара, уверен, как только мужчина размахнулся, он шлёпнулся бы как мешок цемента и начал кататься и визжать, хватаясь то за голову, то за колено...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:50
Больше всего понравилось в тексте "беременная девушка"...
Как пел Золотухин в частушке : "Хулиган я,хулиган,хулиган я временный,-не скажу,в какой деревне есть мужик беременный!".
Частушка стала явью.
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