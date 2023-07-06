Неймар подрался в ночном клубе в Бразилии

Нападающий ПСЖ Неймар снова угодил в скандал.
У футболиста произошёл конфликт с другим мужчиной в ночном клубе в Бразилии. Ситуация переросла в драку, в которую вмешалась охрана. Причина перепалки остается неизвестной.
Вместе с Неймаром была его беременная девушка Бруна Бьянкарди.
Зная Неймара, уверен, как только мужчина размахнулся, он шлёпнулся бы как мешок цемента и начал кататься и визжать, хватаясь то за голову, то за колено...
Зная Неймара, уверен, как только мужчина размахнулся, он шлёпнулся бы как мешок цемента и начал кататься и визжать, хватаясь то за голову, то за колено...