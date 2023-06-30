Суд по делу главного тренера ПСЖ пройдёт в конце года

Суд по делу главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье состоится 15 декабря 2023 года.
Ранее стало известно о задержании специалиста и его сына в связи с обвинениями в дискриминации, которые, предполагается, были совершены во время работы наставника в «Ницце».
Если Гальтье признают виновным, то он может получить тюремный срок до трёх лет, а также штраф в размере 45 тысяч евро.
Вставайте, сыны Отечества,
Настал день славы!
Против нас поднят
Кровавый флаг тирании,
Слышите ли вы в своих деревнях
Рёв кровожадных солдат?
Они идут прямо к вам,
Чтоб резать ваших сынов, ваших подруг!
Припев:
К оружию, граждане,
Постройтесь в батальоны,
Идём, идём!
Пусть нечистая кровь
Пропитает наши поля!
Это Марсельеза 1й куплет + припев, из 7ми, дальше я не стал изучать, как смешны поколения которые вообще себя ниже гов.а ставят.... Я не нацист или расист, но все же как за четверть века так "убить нацию" Но элита как полагается местная...Противно за Европой наблюдать.... А ПСЖ чм прошел.. спасибо, досвидание....
Вставайте, сыны Отечества,
Настал день славы!
Против нас поднят
Кровавый флаг тирании,
Слышите ли вы в своих деревнях
Рёв кровожадных солдат?
Они идут прямо к вам,
Чтоб резать ваших сынов, ваших подруг!
Припев:
К оружию, граждане,
Постройтесь в батальоны,
Идём, идём!
Пусть нечистая кровь
Пропитает наши поля!
Это Марсельеза 1й куплет + припев, из 7ми, дальше я не стал изучать, как смешны поколения которые вообще себя ниже гов.а ставят.... Я не нацист или расист, но все же как за четверть века так "убить нацию" Но элита как полагается местная...Противно за Европой наблюдать.... А ПСЖ чм прошел.. спасибо, досвидание....