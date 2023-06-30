Суд по делу главного тренера ПСЖ пройдёт в конце года

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вчера, 22:57

Суд по делу главного тренера ПСЖ состоится 15 декабря 2023 года.

Ранее стало известно о задержании специалиста и его сына в связи с обвинениями в дискриминации, которые, предполагается, были совершены во время работы наставника в «Ницце».

Если Гальтье признают виновным, то он может получить тюремный срок до трёх лет, а также штраф в размере 45 тысяч евро.