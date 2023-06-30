Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

Суд по делу главного тренера ПСЖ пройдёт в конце года

вчера, 22:57

Суд по делу главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье состоится 15 декабря 2023 года.

Ранее стало известно о задержании специалиста и его сына в связи с обвинениями в дискриминации, которые, предполагается, были совершены во время работы наставника в «Ницце».

Если Гальтье признают виновным, то он может получить тюремный срок до трёх лет, а также штраф в размере 45 тысяч евро.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:07
Был бы человек, а статья всегда найдется.
Tex
Tex ответ Quake1988 (раскрыть)
сегодня в 01:05
Quake1988
Quake1988
сегодня в 00:52, ред.
Первый куплет:

Вставайте, сыны Отечества,
Настал день славы!
Против нас поднят
Кровавый флаг тирании,
Слышите ли вы в своих деревнях
Рёв кровожадных солдат?
Они идут прямо к вам,
Чтоб резать ваших сынов, ваших подруг!

Припев:
К оружию, граждане,
Постройтесь в батальоны,
Идём, идём!
Пусть нечистая кровь
Пропитает наши поля!

Это Марсельеза 1й куплет + припев, из 7ми, дальше я не стал изучать, как смешны поколения которые вообще себя ниже гов.а ставят.... Я не нацист или расист, но все же как за четверть века так "убить нацию" Но элита как полагается местная...Противно за Европой наблюдать.... А ПСЖ чм прошел.. спасибо, досвидание....
Futurista
Futurista
вчера в 23:04
В конце года?)...Франция доживет до конца года?)...говорят там такая "жара"...все горит...трава...машины...магазины...
Гость
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