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Дочь Это'О хочет, чтобы её отца посадили в тюрьму

вчера, 12:06

Эрика До Росарио Ньевес, дочь главы Федерации футбола Камеруна Самуэля Это'О, требует, чтобы её отца приговорили к тюремному заключению.

Экс-нападающий «Интера» и «Барселоны» по итогам 4 лет судебных разбирательств признал девушку своей дочерью, это произошло в феврале 2022 года. По решению суда бывший футболист должен выплачивать Эрике 1400 евро в месяц. Экс-игрок уклоняется от этого, адвокат девушки Фернандо Осуна заявил, что задолженность составляет 90 тысяч евро. Осуна дал комментарий по теме:

Он задолжал более пяти лет алиментов своей дочери и продолжает игнорировать законы. Эрика находится в затруднительном финансовом положении, а Это'О живет в роскоши.

Адвокат также заявил, что это странно, что Самуэль до сих пор занимает пост президента Федерации футбола Камеруна, учитывая его судимость. Это'О ранее был осужден за налоговое мошенничество в Испании, помимо этого, его обязали заплатить штраф за невыплату алиментов одной из своих дочерей.

Эрика требует, чтобы Это'О приговорили к тюремному заключению сроком на один год.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:35
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Туфта.Правильно:Заплати алименты и живи спокойно,сладострастец!
    Vadik
    Vadik
    вчера в 18:48
    Конечно же он не по мужски поступил. Понятно желание дочери!
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 18:20
    Это совсем не футбольная новость. Зачем лишние волнения создавать?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 17:01
    Камерун объявить недружественной страной.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:53
    Надо было ему как Артему, бесконтактно по видеосвязи
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 16:40
    Разве так должен вести себя гордый дагестанец?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 16:21
    Какого Павлика Морозова? Это'О маму обрюхатил и дочь не признавал до теста ДНК и ни копейки на воспитание не дал. Он абсолютно чужой для нее человек.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:28
    Вот так вот...
    Папаню на нары за бабосы...
    Estiva
    Estiva
    вчера в 14:23
    Очередная особь женского пола, желающая засадить состоятельного мужчину
    112910415
    112910415
    вчера в 14:16
    надо бы посидеть, коли так
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 14:11, ред.
    Дело Павлика Морозова живёт!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:55
    В любом случаи, девочку надо было назвать Паулина....)
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 13:53
    Суд Камеруна просто не учёл отягчающие обстоятельства:

    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:41
    В Анжи кажись за 20 мультов ходил...
    ДНК 99.99%%?!
    Деньги на бочку!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:24
    Дочь Это'О хочет, чтобы её отца посадили в тюрьму .
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:17, ред.
    Вообще они там мышей не ловят.....
    За 14 минут Коллектор Вася за 0,2 % сделает дочь Это'О в 2 раза богаче папы...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 13:06
    Работать самой всё таки надо попробовать.
    Mekail
    Mekail
    вчера в 12:55
    Жлобство это уже не исправить даже тюремным заключением
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 12:52
    Жесть Это'О жадный - всего 90 тыс нужно заплатить за уже много лет, а он ещё и глава Федерации... И ещё и на благо родной дочери... Не зря ходили слухи про "Анжи", что он там главный мутила воды был.
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 12:50
    если речь идет о 1400 евро в месяц, то почему бы ему не отдавать их и забывать еще на месяц о дочери, если уж так все плачевно
    такая сумма не может бить ему по карману вообще
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 12:42
    Она просто душка
    Гость
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