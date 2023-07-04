Дочь Это'О хочет, чтобы её отца посадили в тюрьму .

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вчера, 12:06

Эрика До Росарио Ньевес, дочь главы Федерации футбола Камеруна , требует, чтобы её отца приговорили к тюремному заключению.

Экс-нападающий «Интера» и «Барселоны» по итогам 4 лет судебных разбирательств признал девушку своей дочерью, это произошло в феврале 2022 года. По решению суда бывший футболист должен выплачивать Эрике 1400 евро в месяц. Экс-игрок уклоняется от этого, адвокат девушки Фернандо Осуна заявил, что задолженность составляет 90 тысяч евро. Осуна дал комментарий по теме:

Он задолжал более пяти лет алиментов своей дочери и продолжает игнорировать законы. Эрика находится в затруднительном финансовом положении, а Это'О живет в роскоши.

Адвокат также заявил, что это странно, что Самуэль до сих пор занимает пост президента Федерации футбола Камеруна, учитывая его судимость. Это'О ранее был осужден за налоговое мошенничество в Испании, помимо этого, его обязали заплатить штраф за невыплату алиментов одной из своих дочерей.

Эрика требует, чтобы Это'О приговорили к тюремному заключению сроком на один год.