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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2023/2024

Малком задолжал более 800 000 евро испанской налоговой

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TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 02:12
Нашла коса на камень. ожидаемо. Но испанцы политически нормальные люди, без типичной повесточки, не высовываются, как Французы или Немцы. Им-то и заплатить можно, если реально должен
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:00
Жаден и этот.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:39, ред.
Ничего смешного...просто уточняем формулировки ...Малком уголовник...иностранным уголовникам не место в общественном транспорте СПб...карточку сдать)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:41, ред.
Суд в Испании приговорил нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду к 23 месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов......

Лионель Месси был официально признан виновным по всем пунктам обвинения в неуплате налогов, предъявленного ему прокуратурой Испании. Футболист приговорен к тюремному сроку длиной в 21 месяц условно и штрафу в €2 млн.

В 2016 году Хавьер Маскерано получил год тюрьмы условно за неуплату налогов.

Хамес Родригес старый "друг" испанской налоговой...

Радамель Фалькао был приговорен судом Мадрида к 16 месяцам тюрьмы.

Алексис Санчес, Хаби Алонсо, Икер Касильяс, Анхель Ди Мария, Пепе и даже Жозе Моуринью

Малкома с попаданием в ряды страшного но почётного списка испанских налоговиков...)))

Лишь бы беспощадные испанские приставы не приехали...и не заблокировали у Малкома карту на бесплатный проезд в питерском метро и автобусе...))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Это даже и не преступление....
На то она и бессмысленная испанская налоговая...чтоб Месси..мессин папа...Малком и сотни других потешались над ней....

Я думаю игроки которые не попадают в ежегодный список должников испанской налоговой...персоны нон-грата...
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:30
Далеко не факт. Очень даже далеко
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:29
Именно так, что весьма забавно.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:28
Самое то трагическое для них, а для нас забавное в этой новости то, что у них налоговые преступления считаются одними из самых тяжких. Вплоть до реального срока. Вот смеху то будет. Перейдет в ПСЖ и через месяц под белые (смуглые) рученьки и под фанфары!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:45
За месяц в Зените отработает.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:39, ред.
Да, я об этом слышал неоднократно.
n3kk7jp9ctn3
n3kk7jp9ctn3 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:36
Согласен полностью, "одни из самых".
a-league
a-league
вчера в 16:34, ред.
Не задолжал, а простил
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:30
Испанская налоговая докопалась до гражданина России?
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:30
Кстати...на западе налоговые преступления считаются пострашнее чем нападение с ножом на родственника...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:27
Ошибаешься)...эти получат всего осла...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ m4h5eye4w8ry (раскрыть)
вчера в 16:27
И на этом омерзительные явления не заканчиваются.
Futurista
Futurista ответ m4h5eye4w8ry (раскрыть)
вчера в 16:26, ред.
Три...и испанская налоговая...
m4h5eye4w8ry
m4h5eye4w8ry
вчера в 16:25
Два омерзительных явления есть на Земле:

1. Предательство.

2. Быть "должником"! (родительский, к матери... не с этой оперы)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:23
Это осёл...уши от которого когда-нибудь получат испанские налоговики....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:22
Опаньки!
И как здесь не вспомнить праведные, гневные речи уважаемых болельщиков Зенита в адрес спартаковской команды и болельщиков и лично в персону небезызвестного своим "поведением" Промеса...
А теперь как то и прения легче будет вести - соринка то "в глазу" на 820 вражьих тыщщщщ))
Предупреждали - не смейте скалиться над чужим горем, прилетит своё!
В кутузку звезду с берегов Миссисипи!)
8x9a9cb58rwg
8x9a9cb58rwg
вчера в 16:22
Скоро приедут шугать его по болотам
Гость
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