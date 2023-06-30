Нападающий «Зенита» Малком задолжал более 800 000 евро испанской налоговой.
Сумма долга бразильца составляет 820 000 евро. Футболист попал в список должников, который опубликовало налоговое агентство Испании.
Нападающий «Зенита» Малком задолжал более 800 000 евро испанской налоговой.
Сумма долга бразильца составляет 820 000 евро. Футболист попал в список должников, который опубликовало налоговое агентство Испании.
И как здесь не вспомнить праведные, гневные речи уважаемых болельщиков Зенита в адрес спартаковской команды и болельщиков и лично в персону небезызвестного своим "поведением" Промеса...
А теперь как то и прения легче будет вести - соринка то "в глазу" на 820 вражьих тыщщщщ))
Предупреждали - не смейте скалиться над чужим горем, прилетит своё!
В кутузку звезду с берегов Миссисипи!)
И как здесь не вспомнить праведные, гневные речи уважаемых болельщиков Зенита в адрес спартаковской команды и болельщиков и лично в персону небезызвестного своим "поведением" Промеса...
А теперь как то и прения легче будет вести - соринка то "в глазу" на 820 вражьих тыщщщщ))
Предупреждали - не смейте скалиться над чужим горем, прилетит своё!
В кутузку звезду с берегов Миссисипи!)