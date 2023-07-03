ФНЛ 3 июля утвердит структуру календаря на сезон 2023/24

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вчера, 11:18

Структуру календаря Первой лиги на сезон 2023/24 утвердят путём голосования на президиуме ФНЛ , который состоится в понедельник, 3 июля.

В теории, календарь могут отправить на доработку, но это маловероятно, так как до старта нового сезона остаётся немного времени. После президиума календарь должен получить одобрение бюро исполкома РФС . Также лига сможет опубликовать даты первых туров.