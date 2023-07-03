ФНЛ 3 июля утвердит структуру календаря на сезон 2023/24

Структуру календаря Первой лиги на сезон 2023/24 утвердят путём голосования на президиуме ФНЛ, который состоится в понедельник, 3 июля.
В теории, календарь могут отправить на доработку, но это маловероятно, так как до старта нового сезона остаётся немного времени. После президиума календарь должен получить одобрение бюро исполкома РФС. Также лига сможет опубликовать даты первых туров.
В этом году ФНЛ совместно с сотрудниками из лаборатории исследований спорта НИУ ВШЭ разработала более 20 вариантов календаря с учётом климатических, логистических, телевизионных и других требований.