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ФНЛ 3 июля утвердит структуру календаря на сезон 2023/24

вчера, 11:18

Структуру календаря Первой лиги на сезон 2023/24 утвердят путём голосования на президиуме ФНЛ, который состоится в понедельник, 3 июля.

В теории, календарь могут отправить на доработку, но это маловероятно, так как до старта нового сезона остаётся немного времени. После президиума календарь должен получить одобрение бюро исполкома РФС. Также лига сможет опубликовать даты первых туров.

В этом году ФНЛ совместно с сотрудниками из лаборатории исследований спорта НИУ ВШЭ разработала более 20 вариантов календаря с учётом климатических, логистических, телевизионных и других требований.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:11
На матчи каких команд?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:11
Трудно сказать, возможно немало.
drug01
drug01
вчера в 12:03
Ждём календарь, покупаем билеты!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:45
Вот с учетом географии могли бы клубам с восточной Сибири и ДВ сделать отдельный дивизион. С плей-офф общим для двух дивизионов, скажем один клуб с ДВ, 3 клуба с Европейской части и 2 клуба из РПЛ в плей-офф за РПЛ. А отдавать по несколько миллионов рублей за перелет клуба на матч на другой конец страны это ужасно дорого для клубов ФНЛ
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:23
Интересно сколько переносов будет.
Гость
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