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РПЛ опубликовала точное расписание первых 7 туров нового сезона

вчера, 19:19

Российская Премьер-Лига опубликовала точное расписание первых 7 туров нового сезона.

Откроется сезон 2023/24 в чемпионате России матчем между «Динамо» и «Краснодаром» в Москве. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — 19.30 по московскому времени.

1-й тур

21 июля (пятница)

19:00 «Динамо» – «Краснодар»

22 июля (суббота)

13:00 «Урал» – ЦСКА
15:15 «Пари НН» – «Зенит»
17:30 «Локомотив» – «Рубин»
20:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»

23 июля (воскресенье)

17:30 «Спартак» – «Оренбург»
20:00 «Ростов» – «Факел»
20:00 «Сочи» – «Балтика»

2-й тур

29 июля (суббота)

15:00 «Крылья Советов» – «Динамо»
17:30 «Урал» – «Пари НН»
20:00 «Ростов» – «Зенит»

30 июля (воскресенье)

15:00 «Рубин» – «Оренбург»
17:30 «Факел» – «Локомотив»
20:00 «Ахмат» – ЦСКА
20:00 «Краснодар» – «Сочи»

31 июля (понедельник)

19:30 «Спартак» – «Балтика»

3-й тур

4 августа (пятница)

20:00 «Краснодар» – «Пари НН»

5 августа (суббота)

15:00 «Крылья Советов» – «Ростов»
17:30 «Рубин» – «Спартак»
17:30 «Оренбург» – «Урал»
20:00 ЦСКА – «Локомотив»

6 августа (воскресенье)

15:00 «Зенит» – «Динамо»
17:30 «Балтика» – «Факел»
20:00 «Сочи» – «Ахмат»

4-й тур

11 августа (пятница)

18:00 «Урал» – «Спартак»

12 августа (суббота)

15:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»
17:30 «Оренбург» – «Краснодар»
20:00 «Ростов» – «Рубин»

13 августа (воскресенье)

15:00 «Динамо» – «Балтика»
17:30 «Зенит» – «Факел»
20:00 ЦСКА – «Сочи»

14 августа (понедельник)

19:30 «Пари НН» – «Ахмат»

5-й тур

18 августа (пятница)

19:30 «Рубин» – «Крылья Советов»

19 августа (суббота)

15:00 «Динамо» – ЦСКА
17:30 «Балтика» – «Урал»
19:30 «Краснодар» – «Локомотив»
20:00 «Сочи» – «Ростов»

20 августа (воскресенье)

17:30 «Факел» – «Пари НН»
19:30 «Спартак» – «Зенит»
20:00 «Ахмат» – «Оренбург»

6-й тур

25 августа (пятница)

17:30 «Оренбург» – ЦСКА
20:00 «Факел» – «Краснодар»

26 августа (суббота)

15:00 «Зенит» – «Урал»
17:30 «Рубин» – «Динамо»
19:30 «Спартак» – «Ахмат»
20:00 «Пари НН» – «Ростов»

27 августа (воскресенье)

17:30 «Крылья Советов» – «Балтика»
20:00 «Сочи» – «Локомотив»

7-й тур

2 сентября (суббота)

13:00 «Урал» – «Ахмат»
15:15 «Пари НН» – «Рубин»
17:30 «Крылья Советов» – «Факел»
20:00 «Краснодар» – «Спартак»

3 сентября (воскресенье)

13:00 «Оренбург» – «Сочи»
15:15 «Локомотив» – «Балтика»
17:30 ЦСКА – «Зенит»
20:00 «Ростов» – «Динамо»

Международная пауза: 4–12 сентября.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:44
Скорее бы уже начался чемпионат. Хоть какой-нибудь). Включаешь Матч Тв, а там: то бильярд, то дартс... ну и постоянный мордобой). Именины сердца, не меньше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:48
Пока жду только одну игру и это игра за СК
alexamit
alexamit
вчера в 22:38
Безмозглые составители календаря!При отсутствии еврокубков можно было бы играть через каждые 4-5 дней и не размазывать календарь с июля до июня!Да и вообще надо переходить на весну-осень,а не делать перерыв в три месяца между кругами!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:07
Хорошая новость для болельщиков Буду планировать просмотр игр
lotsman
lotsman
вчера в 19:35
Пятый и седьмой, для меня, самые интересные. Надо бронировать отель в Москве.)
sova147
sova147
вчера в 19:27
Спасибо! Уже можно брать билеты, паспорт болельщика уже оформил!
Гость
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