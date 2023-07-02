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Сборная Испании сыграет на Олимпиаде 2024

вчера, 21:43

Сборная Испании сыграет на Олимпиаде 2024 года.

Это стало известно после победы команды в 1/4 финала над сборной Швейцарии (2:1). «Фурия Роха» в 12-й раз выступит на ОИ. Известно, что на этом турнире также сыграют коллективы Франции, Израиля, США и Доминиканской Республики. Остальные участники будут определены в дальнейшем.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:44, ред.
ОИ - турнир, который в мире футбола никем всерьёз не воспринимается.
Достаточно вспомнить, как недавно на ОИ в Токио французы вторым/третьим составом откровенно слились Японии 4 : 0 и даже ухом не повели.
Поэтому кого испанцы собрались очаровывать на таком турнире, непонятно.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:25
Хорошее известие для болельщиков Испании!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
Выиграли, значит заслужили. Пусть играют, может чего и добьются.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:48
Мну в восторге от Доминиканцев!
sova147
sova147
вчера в 22:32
Первый барьер прошли, теперь Олимпиада!!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:27
Чемпионами им не бывать
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