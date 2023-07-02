Сборная Испании сыграет на Олимпиаде 2024 года.
Это стало известно после победы команды в 1/4 финала над сборной Швейцарии (2:1). «Фурия Роха» в 12-й раз выступит на ОИ. Известно, что на этом турнире также сыграют коллективы Франции, Израиля, США и Доминиканской Республики. Остальные участники будут определены в дальнейшем.
Достаточно вспомнить, как недавно на ОИ в Токио французы вторым/третьим составом откровенно слились Японии 4 : 0 и даже ухом не повели.
Поэтому кого испанцы собрались очаровывать на таком турнире, непонятно.
Достаточно вспомнить, как недавно на ОИ в Токио французы вторым/третьим составом откровенно слились Японии 4 : 0 и даже ухом не повели.
Поэтому кого испанцы собрались очаровывать на таком турнире, непонятно.